भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर, जानें यात्रा पैकेज और रूट प्लान

नई दिल्ली: भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से, डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर के तहत यात्री और भक्त अब एक यादगार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पर जा सकते हैं. यह 10 दिन का रेल टूर है. यह यात्रा 9 मार्च को दिल्ली सफदरजंग से शुरू होगी और 18 मार्च को वापस आएगी.

इस दौरान गौरव भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुछ सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत स्थलों को देखने का एक आसान और आरामदायक तरीका देगा. इसमें भक्ति, इतिहास और गहरी यात्रा को एक शानदार अनुभव में मिलाया जाएगा.

डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर के तहत गौरव भारत टूरिस्ट ट्रेन से पर्यटकों को 10 दिनों में वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिलिका और बैद्यनाथ धाम (ज्योतिर्लिंग) घूमने का मौका मिलेगा. यह ट्रेन मार्च में दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी. इस यात्रा के खास आकर्षण में खास भारत की समृद्ध विरासत स्थलों, मंदिर और बीच के साथ-साथ गंगासागर में पवित्र डुबकी लगाना भी शामिल है.

ट्रेन में तीन अलग-अलग कैटेगरी फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी में 150 टूरिस्ट बैठ सकेंगे. साथ ही इस ट्रेन में दो रेस्टोरेंट कार भी होंगी जो इस ट्रेन का एक बड़ा आकर्षण है.

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह यात्रा भक्तों और यात्रियों को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड, वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिलिका और बैद्यनाथ धाम जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत स्थलों के साथ-साथ कुछ सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाने का एक अनोखा मौका देती है. उसके बाद ट्रेन फिर दिल्ली वापस लौट आती है.

यात्री क्या कहते हैं

ट्रैवल लवर और मेडिकल फील्ड में काम करने वाले सचिन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया,"मुझे घूमना बहुत पसंद है, खासकर हेरिटेज जगहों पर. ये टूरिस्ट ट्रेनें मुझे आराम से अनोखी जगहों और मंदिरों को एक्सप्लोर करने में मदद करती हैं. इस बार, मैं अपने परिवार के साथ ट्रिप प्लान कर रहा हूं, और सब कुछ फाइनल होने के बाद, मैं टूर के लिए टिकट खरीदूंगा".

वहीं, एमएनसी कंपनी में काम करने वाले प्रसनजीत घोष ने कहा कि, पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान और ज्यादा मजेदार बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की यह एक शानदार पहल है. उन्होंने कहा कि, कई बुजुर्ग ट्रैवलर अकेले दूर की जगहों पर नहीं जाना पसंद करते हैं. यह ट्रेन पर्यटकों को मंदिर वाली जगहों को एक्सप्लोर करने का एक सुरक्षित, आरामदायक और ग्रुप-बेस्ड मौका देती है. इस यात्रा से उत्साहित प्रसनजीत घोष अक्सर अलग-अलग टूरिस्ट जगहों पर ट्रैवल करते हैं.

मंदिर और विरासत स्थल

जिन खास जगहों पर पर्यटक ट्रेन के माध्यम से यात्रा के लिए जाएंगे, वे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर (ज्योतिर्लिंग) और वाराणसी में गंगा आरती, इसके बाद भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता का टूर होगा, जिसमें विक्टोरिया मेमोरियल और शहर के दूसरे अट्रैक्शन और काली घाट (शक्ति पीठ) और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसे खास मंदिर शामिल होंगे.