ETV Bharat / bharat

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर, जानें यात्रा पैकेज और रूट प्लान

इस ट्रेन में तीन अलग-अलग कैटेगरी फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी में 150 टूरिस्ट के लिए जगह होगी.

tourists-to-get-opportunity-to-visit-temple-heritage-sites-in-bharat-gaurav-train
भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 7:22 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से, डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर के तहत यात्री और भक्त अब एक यादगार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पर जा सकते हैं. यह 10 दिन का रेल टूर है. यह यात्रा 9 मार्च को दिल्ली सफदरजंग से शुरू होगी और 18 मार्च को वापस आएगी.

इस दौरान गौरव भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुछ सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत स्थलों को देखने का एक आसान और आरामदायक तरीका देगा. इसमें भक्ति, इतिहास और गहरी यात्रा को एक शानदार अनुभव में मिलाया जाएगा.

डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर के तहत गौरव भारत टूरिस्ट ट्रेन से पर्यटकों को 10 दिनों में वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिलिका और बैद्यनाथ धाम (ज्योतिर्लिंग) घूमने का मौका मिलेगा. यह ट्रेन मार्च में दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी. इस यात्रा के खास आकर्षण में खास भारत की समृद्ध विरासत स्थलों, मंदिर और बीच के साथ-साथ गंगासागर में पवित्र डुबकी लगाना भी शामिल है.

ट्रेन में तीन अलग-अलग कैटेगरी फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी में 150 टूरिस्ट बैठ सकेंगे. साथ ही इस ट्रेन में दो रेस्टोरेंट कार भी होंगी जो इस ट्रेन का एक बड़ा आकर्षण है.

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह यात्रा भक्तों और यात्रियों को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड, वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिलिका और बैद्यनाथ धाम जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत स्थलों के साथ-साथ कुछ सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाने का एक अनोखा मौका देती है. उसके बाद ट्रेन फिर दिल्ली वापस लौट आती है.

यात्री क्या कहते हैं
ट्रैवल लवर और मेडिकल फील्ड में काम करने वाले सचिन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया,"मुझे घूमना बहुत पसंद है, खासकर हेरिटेज जगहों पर. ये टूरिस्ट ट्रेनें मुझे आराम से अनोखी जगहों और मंदिरों को एक्सप्लोर करने में मदद करती हैं. इस बार, मैं अपने परिवार के साथ ट्रिप प्लान कर रहा हूं, और सब कुछ फाइनल होने के बाद, मैं टूर के लिए टिकट खरीदूंगा".

वहीं, एमएनसी कंपनी में काम करने वाले प्रसनजीत घोष ने कहा कि, पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान और ज्यादा मजेदार बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की यह एक शानदार पहल है. उन्होंने कहा कि, कई बुजुर्ग ट्रैवलर अकेले दूर की जगहों पर नहीं जाना पसंद करते हैं. यह ट्रेन पर्यटकों को मंदिर वाली जगहों को एक्सप्लोर करने का एक सुरक्षित, आरामदायक और ग्रुप-बेस्ड मौका देती है. इस यात्रा से उत्साहित प्रसनजीत घोष अक्सर अलग-अलग टूरिस्ट जगहों पर ट्रैवल करते हैं.

मंदिर और विरासत स्थल
जिन खास जगहों पर पर्यटक ट्रेन के माध्यम से यात्रा के लिए जाएंगे, वे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर (ज्योतिर्लिंग) और वाराणसी में गंगा आरती, इसके बाद भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता का टूर होगा, जिसमें विक्टोरिया मेमोरियल और शहर के दूसरे अट्रैक्शन और काली घाट (शक्ति पीठ) और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसे खास मंदिर शामिल होंगे.

गंगासागर के पवित्र तटों का दिन का टूर, जिसमें सागर संगम में पवित्र डुबकी लगाना और कपिल मुनि मंदिर के दर्शन शामिल हैं, इस टूर का मुख्य आकर्षण है. ट्रेन से यह यात्रा पुरी तक जारी रहती है, जहां पवित्र श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन होते हैं, साथ ही भुवनेश्वर, धौली शांति स्तूप, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं और कोणार्क सूर्य मंदिर (UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट) सहित पूरे ओडिशा सर्किट का टूर भी होता है. टूर का आखिरी आध्यात्मिक पड़ाव बैद्यनाथ धाम (देवघर) है. यह भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है.

टूरिस्ट ट्रेन कैटेगरी और कीमत
स्पेशल ट्रेन टूर का खर्च फर्स्ट एसी क्लास के लिए प्रति व्यक्ति 1,06,940 रुपये है. वहीं, सेकेंड एसी के लिए 98,925 रुपये है और थर्ड एसी क्लास के लिए 79,285 रुपये है. पैकेज की कीमत में एसी क्लास में ट्रेन यात्रा, एसी होटलों में रहने की जगह शामिल है. साथ ही इसमें सारा खाना सिर्फ शाकाहारी ही लोगों को दी जाएगी. एसी गाड़ियों में सभी ट्रांसफर और घूमने-फिरने की जगहें, और ट्रैवल इंश्योरेंस और सर्विस शामिल हैं.

बुकिंग की सुविधा
डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर के लिए बुकिंग IRCTC के टूरिज्म पोर्टल पर और देश भर में अधिकृत IRCTC टूरिज्म ऑफिस के जरिए खुली है, जहां टूरिस्ट जाकर अपने टूर टिकट बुक कर सकते हैं.

खाना
टूरिस्ट ट्रेन में मॉडर्न सुविधाएं हैं. जैसे थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी कैटेगरी में अच्छे केबिन हैं. ट्रेन में रेस्टोरेंट जो साफ-सुथरा शाकाहारी खाना देते हैं. इसमें बेहतर सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स और समर्पित टूर मैनेजर शामिल हैं.

टूरिस्ट ट्रेन पॉलिसी
नवंबर 2021 में, रेलवे ने थीम-बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी शुरू की. जिससे यात्रियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मशहूर ऐतिहासिक जगहों को देखने का एक अनोखा तरीका मिलता है. भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों के लिए डिजाइन की गई ये चुनी हुई यात्राएं, शानदार यात्रा अनुभवों के जरिए देश की विविधता का जश्न मनाती हैं.

इस पॉलिसी के तहत, सर्विस प्रोवाइडर को मार्केट की मांग और कमर्शियल फायदे के आधार पर टूर थीम और यात्रा कार्यक्रम डिजाइन करने की सुविधा मिलती है, जिसमें देश भर की जगहें शामिल होती हैं. भारत गौरव ट्रेन स्कीम शुरू होने के बाद से, यात्रियों को भारतीय रेलवे के 11 जोन में 22 सर्विस प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप के जरिए सोच-समझकर चुनी गई रेल यात्राएं दी गई हैं. अभी, 12 भारत गौरव ट्रेन रेक चल रही हैं, जिन्हें जाने-माने संगठन प्रबंधन करते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से करें 4 ज्योतिर्लिंग और दिव्य दक्षिण की आध्यात्मिक यात्रा, जानें टूर पैकेज और रूट प्लान

TAGGED:

BHARAT GAURAV TRAIN
SPIRITUAL AND CULTURAL JOURNEY
BAIDYANATH DHAM
BHARAT GAURAV TRAIN TICKET PRICE
HERITAGE SITES BHARAT GAURAV TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.