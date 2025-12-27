ETV Bharat / bharat

शिमला विंटर कार्निवल में हिमाचली संस्कृति और पहाड़ी व्यजंनों के मुरीद हुए टूरिस्ट, रोजगार और पर्यटन को मिला बढ़ावा

नये साल का जश्न मनाने हिमाचल पहुंचे पर्यटक शिमला विंटर कार्निवल का भी लुत्फ उठा रहे हैं.

शिमला विंटर कार्निवल
शिमला विंटर कार्निवल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 6:51 PM IST

5 Min Read
शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिमला विंटर कार्निवल का आयोजन इस वर्ष तीसरी बार किया जा रहा है. दूसरे ही वर्ष में लोगों के बीच खास पहचान बना चुका यह कार्निवल इस बार भी जबरदस्त उत्साह और भारी भीड़ का गवाह बन रहा है. हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटक और स्थानीय लोग इस बात का प्रमाण हैं कि शिमला विंटर कार्निवल अब प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर के सैलानियों के लिए सर्दियों का बड़ा आकर्षण बन चुका है.

शिमला विंटर कार्निवल टूरिज्म का अहम हिस्सा

बता दें कि शिमला विंटर कार्निवल की शुरुआत 24 दिसंबर से हुई है, जो 1 जनवरी 2026 तक चलेगा. वर्ष 2023 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी. इसके बाद दूसरे वर्ष में यह आयोजन लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ कि अब यह शिमला के विंटर टूरिज्म का अहम हिस्सा बन चुका है.

शिमला विंटर कार्निवल (ETV Bharat)

रंग-बिरंगी लाइटों से सजा शहर, कार्निवल का अलग ही नजारा

विंटर कार्निवल को लेकर पूरे शिमला शहर को रंग-बिरंगी लाइटों और आकर्षक लड़ियों से सजाया गया है. रिज मैदान, माल रोड और आसपास के इलाकों में शाम ढलते ही रौशनी का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. ठंड के बावजूद सैलानी देर रात तक इन नजारों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं.

पर्यटकों के लिए बनाए आर्टिफिशियल स्नो सीन

इस बार मौसम में बर्फबारी की संभावना न होने के चलते सैलानियों को आकर्षित करने के लिए माल रोड पर कॉटन से तैयार किए गए नकली बर्फीले दृश्य बनाए गए हैं. ये आर्टिफिशियल स्नो सीन खास तौर पर बच्चों और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. सैलानी इन दृश्यों के साथ सेल्फियां और रील्स बनाकर अपनी यादों को कैमरे में कैद कर रहे हैं.

सेल्फी प्वाइंट बना आकर्षण का केंद्र

विंटर कार्निवल के दौरान रिज मैदान और माल रोड पर जगह-जगह खूबसूरत सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं. रंगीन बैकड्रॉप, लाइटिंग और हिमाचली थीम पर तैयार ये प्वाइंट सैलानियों को खूब भा रहे हैं. खासकर युवा और कपल्स यहां तस्वीरें खिंचवाने के लिए लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं.

चंडीगढ़ से आए पर्यटक अमनदीप सिंह ने कहा, “बर्फ न होने के बावजूद यहां का माहौल बेहद खूबसूरत है. नकली बर्फ के सीन और सेल्फी प्वाइंट बहुत अच्छे बनाए गए हैं”.

हिमाचली व्यंजन से लेकर देशभर का जायका

कार्निवल के दौरान लगाए गए खाने-पीने के स्टॉल भी लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बने हुए हैं. जहां एक ओर हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन सिड्डू, मदरा, धाम और कढ़ी-चावल लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर देश के अलग-अलग राज्यों से आए कारोबारियों ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं. दिल्ली चाट, अमृतसरी कुलचा, मोमोज, चाइनीज फूड और फास्ट फूड को सैलानी खूब पसंद कर रहे हैं. ठंड के मौसम में गरमा गरम खाने का मजा लेने के लिए स्टॉल्स पर भारी भीड़ देखी जा रही है.

दिल्ली से आए पर्यटक राहुल वर्मा ने बताया, “शिमला पहले भी आया हूं, लेकिन विंटर कार्निवल के दौरान शहर की रौनक अलग ही होती है. लाइटिंग, म्यूजिक और खाने का मजा बहुत अच्छा है”.

सर्दियों के कपड़ों की भी भरमार

खाने के साथ-साथ विंटर कार्निवल में स्वेटर, जैकेट, मफलर, कैप और ऊनी कपड़ों के स्टॉल भी लगाए गए हैं. स्थानीय व्यापारियों के साथ-साथ बाहरी राज्यों से आए दुकानदार भी अपने उत्पाद बेच रहे हैं. इससे न केवल लोगों को खरीदारी का विकल्प मिल रहा है, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है.

रोजगार और पर्यटन को मिला बढ़ावा

विंटर कार्निवल के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं. स्टॉल लगाने वाले व्यापारियों, कलाकारों, टेक्नीशियन, फूड वेंडर्स और अस्थायी कर्मचारियों को इससे सीधा लाभ हो रहा है. वहीं, दूसरी ओर, होटल, टैक्सी और अन्य पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में भी अच्छी-खासी रौनक देखने को मिल रही है.

सांस्कृतिक संध्याओं में सितारों की चमक

विंटर कार्निवल के दौरान रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ प्रसिद्ध कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे.

जानें किस दिन कौने से कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति

  • 27 दिसंबर: रमा भारती, इंद्रजीत सिंह, राजीव राजा
  • 28 दिसंबर: ईशान भारद्वाज, सुनील कुमार
  • 29 दिसंबर: किन्नौरी गायक बीरबल, काकू राम, पारस, संचिता भारद्वाज और साहिल कुमार
  • 30 दिसंबर: किशन वर्मा, कुमार साहिल, अंजलि नानक
  • 31 दिसंबर: हन्नी नेगी, हारमनी ऑफ पाइन ग्रुप और गौरव
  • 1 जनवरी 2026: बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हेमा सरदेसाई और कॉमेडियन अब्राहिम कुरैशी

    लोगों ने साझा किया अनुभव

शिमला की स्थानीय निवासी पूजा ठाकुर कहती हैं, “इस तरह के आयोजनों से शहर में रौनक बढ़ती है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है. बच्चों के लिए यह खास अनुभव है”.

कुल मिलाकर, शिमला विंटर कार्निवल न केवल मनोरंजन और संस्कृति का संगम बन रहा है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है. भारी भीड़, उत्साहित सैलानी और रंगीन माहौल इस बात का संकेत हैं कि आने वाले वर्षों में यह कार्निवल और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा.

