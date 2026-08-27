नेपाल त्रासदी : कांचीपुरम के लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा, नहीं हो पा रहा संपर्क
नेपाल में आई बाढ़ के बाद कांचीपुरम के लापता लोगों के रिश्तेदारों ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर मदद मांगी है.
Published : August 27, 2026 at 4:00 PM IST
कांचीपुरम (तमिलनाडु) : नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में तमिलनाडु के कई लोग लापता हो गए हैं. इसको लेकर लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने जिला कलेक्टर को एक आवेदन दिया है. इसमें कहा गया है कि वे घूमने गए छह लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है.
49 लोगों का एक ग्रुप - जिसमें मीनाक्षी, चंद्रन, भानुमति, और कपल गोपाल और सरस्वती के नाम शामिल थे, नेपाल घूमने गए थे.
ग्रुप ने इस महीने की 13 तारीख को चेन्नई के क्रोमपेट में मौजूद ‘महादेव कैलाश ट्रैवल एजेंसी’ के जरिए नेपाल के 15 दिन के टूर पर निकला था. बुधवार को नेपाल में आई भारी बाढ़ के बाद, रिश्तेदारों ने कांचीपुरम जिला कलेक्टर स्नेहा को एक अर्जी दी है, जिसमें कहा गया है कि ग्रुप के छह लोग पहुंच से बाहर हैं.
आवेदन में बताया गया है कि इलाके के मीनाक्षी, चंद्रन, अरुणाचलम, लता भानुमति, सरस्वती और गोपाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे काफी चिंता पैदा हो गई है. मीनाक्षी और चंद्रन ने कल सुबह अपने रिश्तेदारों से संपर्क करके नेपाल में अपनी मौजूदगी की पुष्टि की थी, लेकिन बाद में बातचीत टूट गई, जिसके बाद रिश्तेदारों ने उनके ठिकाने के बारे में जानकारी के लिए जिला कलेक्टर से अपील की.
कल तक, तमिलनाडु सरकार और भारतीय दूतावास ने बताया था कि कुंभकोणम में एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए नेपाल गए 57 लोग लापता हैं. अब यह बात सामने आई है कि चेन्नई के क्रोमपेट इलाके में एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए नेपाल गए 49 और लोग भी लापता हैं.
तमिलनाडु सरकार की सूची में नाम नहीं
रिश्तेदार इस बात से हैरान हैं कि नेपाल बाढ़ में लापता लोगों के बारे में तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट में कांचीपुरम के टूरिस्ट के नाम नहीं हैं. परिवार परेशान और डरे हुए हैं, क्योंकि वे अपने उन रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पाए हैं जो 13 तारीख को टूर पर गए थे और नेपाल में फंसने के बाद आज चेन्नई लौटने वाले थे.
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