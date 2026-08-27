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नेपाल त्रासदी : कांचीपुरम के लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा, नहीं हो पा रहा संपर्क

कांचीपुरम (तमिलनाडु) : नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में तमिलनाडु के कई लोग लापता हो गए हैं. इसको लेकर लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने जिला कलेक्टर को एक आवेदन दिया है. इसमें कहा गया है कि वे घूमने गए छह लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है.

49 लोगों का एक ग्रुप - जिसमें मीनाक्षी, चंद्रन, भानुमति, और कपल गोपाल और सरस्वती के नाम शामिल थे, नेपाल घूमने गए थे.

ग्रुप ने इस महीने की 13 तारीख को चेन्नई के क्रोमपेट में मौजूद ‘महादेव कैलाश ट्रैवल एजेंसी’ के जरिए नेपाल के 15 दिन के टूर पर निकला था. बुधवार को नेपाल में आई भारी बाढ़ के बाद, रिश्तेदारों ने कांचीपुरम जिला कलेक्टर स्नेहा को एक अर्जी दी है, जिसमें कहा गया है कि ग्रुप के छह लोग पहुंच से बाहर हैं.

आवेदन में बताया गया है कि इलाके के मीनाक्षी, चंद्रन, अरुणाचलम, लता भानुमति, सरस्वती और गोपाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे काफी चिंता पैदा हो गई है. मीनाक्षी और चंद्रन ने कल सुबह अपने रिश्तेदारों से संपर्क करके नेपाल में अपनी मौजूदगी की पुष्टि की थी, लेकिन बाद में बातचीत टूट गई, जिसके बाद रिश्तेदारों ने उनके ठिकाने के बारे में जानकारी के लिए जिला कलेक्टर से अपील की.