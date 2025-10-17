कार्बेट सफारी बुकिंग के दौरान दलालों से सावधान! पहले दिल्ली अब केरल के पर्यटक से हजारों की ठगी
कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी-नाइट स्टे के लिए ऑफिशियल वेबसाइट से ही कराएं बुकिंग, दिल्ली-केरल के पर्यटकों को फर्जी परमिट भेजकर लाखों रुपए की ठगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2025 at 3:51 PM IST
रामनगर: अगर आप भी कार्बेट टाइगर रिजर्व आकर सफारी और नाइट स्टे करना चाहते हैं तो जरा सावधानी बरतें. क्योंकि, सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम कई दलाल सक्रिय हैं. जिसके तहत कई फर्जी एजेंट पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद ठगी को अंजाम दे रहे हैं. दिल्ली और केरल के दो पर्यटकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आ चुका है. वहीं, पीड़ितों का आरोप है कि उनकी शिकायतों को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही, जिससे ऐसे ठगों के हौसले बुलंद हैं.
पहला मामला: नई दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव निवासी निखिल मेहरा ने इसी साल जनवरी में कॉर्बेट घूमने की योजना बनाई थी. उन्होंने रामनगर निवासी एक युवक से सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के लिए संपर्क किया. युवक ने 8 से 11 मई, 23 से 25 मई और 29 मई से 1 जून तक नाइट स्टे की बुकिंग कराने का दावा किया. इसके लिए 1.32 लाख की राशि बताई. निखिल ने गूगल पे से रकम युवक के खाते में भेज दी.
कुछ दिनों बाद आरोपी ने उन्हें कार्बेट पार्क की फर्जी परमिट कॉपी भेज दी, लेकिन जब निखिल कार्बेट पहुंचे तो जांच में परमिट जाली निकले. इसके बाद उन्होंने 27 मई को रामनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने से वे निराश रहे. इस मामले में जब शिकायत बीजेपी नेता मदन जोशी तक पहुंची तो उन्होंने आरोपी युवक को बुलाया. पूछताछ में युवक ने गलती स्वीकारते हुए कुछ रकम लौटाने का आश्वासन दिया.
दूसरा मामला: इसी बीच उसी युवक ने केरल के पर्यटक मनोज से भी 12 अक्टूबर को नाइट स्टे के नाम पर 80 हजार की ठगी कर ली. पीड़ित मनोज के अनुसार उन्हें भी फर्जी परमिट दिए गए. आरोपी ने आधी राशि वापस की, लेकिन अभी तक ₹45 हजार बाकी हैं. बताया जा रहा है कि इस युवक ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर यह ठगी की थी. जिसमें उसने जिम कॉर्बेट में वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी टूर आदि का जिक्र किया था.
वहीं, बताया जा रहा है कि आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उधर, कार्बेट प्रशासन ने पर्यटकों को चेताया है कि पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी वेबसाइटों की सूची पहले से जारी की गई है. पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे बुकिंग के लिए केवल विभागीय आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी एजेंट या निजी वेबसाइट के झांसे में न आएं.
कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफाई-नाइट स्टे के लिए इस वेबसाइट से कराएं बुकिंग: पर्यटक कॉर्बेट पार्क में आने और भ्रमण के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://corbettgov.org पर जाकर ही बुकिंग कराएं. यही कॉर्बेट पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन इसके अलावा कई फर्जी वेबसाइट भी चल रहे हैं, जो पर्यटकों को बुकिंग के नाम पर लाखों का चूना लगाते हैं.
"मैंने हाल ही में चार्ज लिया है. मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी."- सुशील कुमार, रामनगर कोतवाल
