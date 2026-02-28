ETV Bharat / bharat

ऑस्ट्रेलियाई पर्यटकों ने उत्तराखंड में खेली होली, नैना देवी मंदिर में होली महोत्सव में झूमीं

नैनीताल: रंगों की होली हालांकि 4 मार्च को है, लेकिन उत्तराखंड में अभी से होली की धूम मची है. जगह-जगह होली गीत गूंज रहे हैं. कहीं बैठकी होली चल रही है, तो कहीं खड़ी होली रंग जमा रही है. नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में चल रहे होली महोत्सव में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक भी झूमते दिखे. उन्होंने होली को यादगार अनुभव बताया.

ऑस्ट्रेलिया से आए पर्यटकों ने मनाई होली: उत्तराखंड के साथ ही नैनीताल की फिजाओं में इन दिनों होली के रंग सिर्फ स्थानीय लोगों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि विदेशों से आए पर्यटक भी कुमाऊं की पारंपरिक होली के दीवाने हो रहे हैं. मां नैना देवी मंदिर में चल रहे होली महोत्सव के दौरान ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जब ऑस्ट्रेलिया से पहुंचे पर्यटक उत्तराखंडी संस्कृति के रंग में पूरी तरह रंगे नजर आए.

उत्तराखंड की होली के दीवाने हुए ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक: दरअसल, ऑस्ट्रेलिया से नैनीताल घूमने आए इन पर्यटकों को पहले होली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. नैनीताल में सैर सपाटा करते हुए जैसे ही वे नैना देवी मंदिर पहुंचे और यहां पारंपरिक कुमाऊंनी होली का आयोजन देखा, वे इस सांस्कृतिक उत्सव से बेहद प्रभावित हो गए. मंदिर परिसर में गूंजते पारंपरिक होली गीत, ढोलक की थाप और श्रद्धा से भरा वातावरण उनके लिए बिल्कुल नया और यादगार अनुभव बन गया.