ETV Bharat / bharat

'पहाड़ों की रानी' मसूरी का कुदरत ने किया श्वेत श्रृंगार, आसमान से गिरते बर्फ के फाहे देख झूमे पर्यटक

नैसर्गिक खूबसूरती से लबरेज 'पहाड़ों की रानी' मसूरी में बर्फबारी से नजारा और भी खूबसूरत हो गया है.बर्फबारी का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.

MUSSOORIE SNOWFALL
Etv Bharat (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 23, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: 'पहाड़ों की रानी' मसूरी का कुदरत ने श्वेत श्रृंगार कर दिया है. सुबह से ही बर्फबारी हो रही है. ऐसा लग रहा है, मानो आसमान से रूई के फाहे गिर रहे हों. पूरी मसूरी सफेद चादर में लिपट गई है. चारों ओर बर्फ से ढकी फिजाएं मनमोहक नजारा पेश कर रही हैं. वहीं, मसूरी पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.

'पहाड़ों की रानी' मसूरी में शुरू हुई बर्फबारी: लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे मसूरी वासियों के लिए इस तरह से मौसम का मेहरबान होना, किसी सौगात से कम नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले तीन महीनों से बारिश नहीं हुई थी. जिससे सूखी ठंड और फसलों को नुकसान हो रहा था. ऐसे में अचानक हुई बर्फबारी से लोग बेहद खुश और उत्साहित हैं.

Snowfall in Mussoorie
मसूरी में बर्फबारी से निखरी खूबसूरती (फोटो- ETV Bharat)

आसमान से गिरते बर्फ के फाहों के बीच मस्ती कर रहे पर्यटक: देश के कोने-कोने से आए पर्यटक मसूरी में बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं. कई पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार बर्फबारी देखी है. यह अनुभव उनके लिए बेहद खास है. लोग बर्फ में मस्ती करते, तस्वीरें खिंचाते और वीडियो बनाते नजर आए. ताकि, इस यादगार पल को हमेशा के लिए संजो सकें.

Snowfall in Mussoorie
'पहाड़ों की रानी' मसूरी में स्नोफॉल (फोटो- ETV Bharat)

खुशियां लेकर आया बर्फबारी: फिलहाल, मसूरी में बर्फबारी का यह दौर पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है. पहाड़ों की रानी एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर नजर आ रही है. यह बर्फबारी किसानों के चेहरे पर भी रौनक ले आई है. बर्फबारी के चलते संभावित भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

Snowfall in Mussoorie
मसूरी में बर्फ से लकदक पेड़ (फोटो- ETV Bharat)

"बबर्फबारी के मद्देनजर मसूरी में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. मसूरी-धनोल्टी मार्ग पर विशेष पुलिस व्यवस्था की गई है. ताकि, जाम की स्थिति न बने. पर्यटकों से अपील की है कि वे बेवजह दूरस्थ और जोखिम भरे इलाकों में न जाएं और अपने आसपास ही बर्फबारी का आनंद लें." -देवेंद्र चौहान, मसूरी कोतवाल

मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बर्फबारी का सीधा और सकारात्मक असर पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा. लंबे समय से पर्यटकों की संख्या कम थी, लेकिन अब मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से पर्यटकों की आमद बढ़ना तय है. वीकेंड के चलते भी भीड़ बढ़ सकती है, ऐसे में प्रशासन और पुलिस को आपसी तालमेल से काम करने की जरूरत है.

Snowfall in Mussoorie
मसूरी का कुदरत ने किया श्वेत श्रृंगार (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि बर्फबारी के बाद मसूरी में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की संभावना है. इसे लेकर मसूरी पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया है. ताकि, पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. सड़कों पर ज्यादा बर्फ जमने की स्थिति में उसे हटाने के लिए शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं.

MUSSOORIE SNOWFALL
बर्फबारी का लुत्फ उठाते पर्यटक (फोटो- ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

SNOWFALL IN MUSSOORIE DEHRADUN
उत्तराखंड में बर्फबारी
पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी
UTTARAKHAND WEATHER ALERT TODAY
MUSSOORIE SNOWFALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.