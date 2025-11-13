ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बंजी जंपिंग के दौरान बड़ा हादसा, रस्सी टूटने से छत पर गिरा पर्यटक, गंभीर घायल

ऋषिकेश: साहसिक खेलों का हब के रूप में विकसित हो रहे क्षेत्र शिवपुरी स्थित थ्रिल फैक्ट्री एडवेंचर पार्क में एक बड़ा हादसा हुआ है. हादसा उस समय हुआ जब एक पर्यटक बंजी जंपिंग के लिए हाइट से जंप कर रहा था. जंप के दौरान अचानक रस्सी टूट गई और पर्यटक नीचे गिर गया, जिससे वह घायल हो गया. इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के दौरान सुरक्षा मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया था.

मुनि की रेती थाना प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया कि बुधवार 12 नवंबर की शाम गुड़गांव (हरियाणा) के रहने वाले 24 वर्षीय सोनू कुमार साहसिक खेलों का लुत्फ उठाने के लिए शिवपुरी पहुंचे थे. उन्होंने थ्रिल फैक्ट्री नाम की बंजी जंपिंग कंपनी पहुंचकर बंजी जंपिंग की. तभी जंप करने के दौरान रस्सी टूट गई और वह नीचे गिर गया. घायल अवस्था में सोनू को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार जारी है.

इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि कंपनी के खिलाफ पीड़ित पक्ष की तरफ से फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है. अगर शिकायत मिलती है तो कंपनी के खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी टूटने के बाद युवक टिन की छत पर गिरा. वहीं घायल युवक एक यूटयूब व्लॉगर बताया जा रहा है, जो प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए आया हुआ था.