खूबसूरत दिखता शिमला, मुश्किल होती जिंदगी, जानिए बर्फबारी के बाद की हकीकत

बर्फबारी के बाद हिमाचल की हसीन वादियों की खूबसूरती निहारने दूर-दूर से सैलानी आते हैं, लेकिन इस खूबसूरती का एक 'खतरनाक' चेहरा भी है.

life in shimla after snowfall
बर्फबारी, खूबसूरती और परेशानी (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 6:40 PM IST

6 Min Read
शिमला: बर्फबारी के बाद शिमला किसी सपनों की दुनिया जैसा नजर आता है. चारों तरफ सफेद चादर, देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ, ठंडी हवा और ख़ूबसूरत नज़ारे. मॉल रोड से लेकर रिज मैदान और कुफरी तक, हर जगह पर्यटकों की भीड़ दिखाई देती है. कैमरे ऑन हैं, मोबाइल में रील्स बन रही हैं और हर दूसरा सैलानी यही कहता सुनाई देता है, "जो पहाड़ों में रहता होगा, वो कितना भाग्यशाली होगा."

स्थानीय लोगों का मानना है कि, बेशक पहाड़ों में रहना अपने आप में एक सौभाग्य है. लेकिन, बर्फ़बारी के बाद शिमला में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है, रोजमर्रा का जीवन किन मुश्किलों से गुजरता है. इसकी झलक पर्यटकों को शायद ही दिखाई देती है. हर सीजन में बर्फबारी अपने साथ कई तरह की मुसीबतें लेकर आती है. इसे स्थानीय लोग ही महसूस कर सकते हैं.

शिमला में बर्फबारी के बाद परेशानी (ETV Bharat)

खूबसूरती के साथ बढ़ती परेशानियां

जैसे ही बर्फ़ गिरती है, शहर का नज़ारा बदल जाता है. जहां पर्यटकों के लिए यह उत्सव का समय होता है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है. बर्फ़ जमने के साथ ही सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है. कई इलाकों में वाहन चलाना असंभव हो जाता है और लोगों को मजबूरी में पैदल सफर करना पड़ता है. सुबह दफ़्तर, स्कूल या बाजार जाना एक चुनौती बन जाता है. कई बार ऐसा होता है कि खुद ही गाड़ी को धक्के लगाने पड़ते हैं.

एक स्थानीय कर्मचारी विनोद मेहता बताते हैं, "बर्फ़बारी के बाद घर से निकलते समय यही डर रहता है कि कहीं फिसल कर गिर न जाएं. कई बार ऑफिस पहुंचना ही सबसे बड़ा काम बन जाता है. बर्फबारी में यातायात बाधित होने से दफ्तर आने-जाने में भी आए दिन परेशानी पेश आती है. इसके अलावा बर्फबारी के चलते बिजली और पानी सप्लाई बाधित होने से मुश्किलें बढ़ जाती हैं."

life in shimla after snowfall
भारी बर्फबारी से थमे वाहनों के पहिए (ETV Bharat)

फिसलती सड़कें और ठप यातायात

बर्फबारी के बाद शिमला की ज्यादातर सड़कें बर्फ से ढक जाती हैं. ढलान वाले इलाकों में हालात और भी ख़राब हो जाते हैं. गाड़ियां फंस जाती हैं, ब्रेक काम नहीं करते और कई बार पूरा ट्रैफिक ठप हो जाता है. जिसके चलते स्थानीय लोगों को एक से दूसरे जगह आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

life in shimla after snowfall
बर्फ की मोटी चादर में लिपटी पहाड़ो की रानी शिमला (ETV Bharat)

स्थानीय टैक्सी चालक कहते हैं, "पर्यटक बर्फ़ देखकर खुश होते हैं, लेकिन हमें रोज़ी-रोटी का भी ध्यान रखना होता है. कई बार डर लगता है कि गाड़ी फिसल गई तो बड़ा हादसा हो सकता है. क्योंकि बर्फबारी के मौसम में सबसे अधिक फिसलन का खतरा बना रहता है. "

बिजली और पानी सबसे बड़ी समस्या

बर्फ़बारी के साथ ही शिमला में बिजली और पानी की सप्लाई सबसे पहले प्रभावित होती है. भारी बर्फबारी के कारण बिजली की लाइनें टूट जाती हैं और कई इलाकों में घंटों नहीं, बल्कि दिनों तक बिजली गुल रहती है. पानी की पाइप लाइनें जम जाती हैं, जिससे घरों में पानी नहीं पहुंच पाता. मजबूरी में लोग बर्फ पिघलाकर या दूर-दराज़ से पानी लाकर इस्तेमाल करते हैं.

शिमला की रहने वाली एक गृहिणी निर्मला देवी बताती हैं, "मैं शिमला की रहने वाली है. बहुत लंबे समय से हमें इस बर्फबारी की इंतजार था. लेकिन, अचानक से बर्फबारी हुई तो बिजली, पानी समेत कई सुविधाएं प्रभावित हो गई हैं. जब बच्चों को नहलाने और खाना बनाने के लिए पानी न हो, तब असली परेशानी समझ में आती है. ट्रैफिक की परेशानी तो लंबे समय से पेश करते आ रहे हैं. बर्फबारी तो हमारे लिए जरूरी है ही लेकिन बर्फबारी अपने साथ हर साल मुसीबत लेकर भी आती है. ऐसे में हम लोगों को इसी आदत सी हो गई है."

life in shimla after snowfall
बर्फबारी के बाद मुश्किल होती जिंदगी (ETV Bharat)

गाड़ियों को धक्का लगाते दिखे शिमला के मेयर

पिछले दिनों हुई भारी भारी बर्फबारी के बीच कई तरह की तस्वीरें सामने आईं. उन्हीं में से एख तस्वीर शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान की भी एक तस्वीर सामने आई. बर्फबारी के बाद सड़कों की स्थिति का जायजा लेने के लिए शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान आईजीएमसी अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान जब आईजीएमसी रोड पर कई वाहन बर्फ में फंसे मिले, तो मेयर सुरेंद्र चौहान खुद आगे आए. उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकालने में मदद की. मेयर को इस तरह सड़क पर उतरकर काम करते देख लोग भी हैरान नजर आए.

life in shimla after snowfall
खुद गाड़ियों को धक्का लगाते दिखे शिमला के मेयर (ETV Bharat)

ग्रामीण इलाकों की अलग कहानी

शहर के मुकाबले शिमला के ग्रामीण इलाकों में हालात और ज्यादा कठिन हो जाते हैं. बर्फ़ के कारण गांवों का संपर्क कई बार पूरी तरह कट जाता है. रास्ते बंद हो जाते हैं और ज़रूरी सामान समय पर नहीं पहुंच पाता. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन बर्फ़बारी के बाद पशुओं को बाहर निकालना संभव नहीं रहता. चारा खत्म होने का डर बना रहता है.

एक किसान राजेश्वर चौहान कहते हैं, "बर्फ़ पड़ने के बाद पशुओं को खुले में ले जाना मुश्किल हो जाता है. ऊपर से चूल्हे की लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं, जिससे खाना बनाना तक चुनौती बन जाता है. सीजन शुरू होने से पहले ही लंबे समय तक के लिए लकड़ियां सुखाकर इकट्ठी करनी पड़ती हैं ताकि बर्फबारी में भी घर में चूल्हे जल सकें."

life in shimla after snowfall
बर्फबारी के बीच ठंड से निजात पाने के लिए आग जलाकर हाथ सेंकते लोग (ETV Bharat)

स्थानीय लोग बताते हैं कि, "बर्फबारी के दौरान सबसे गंभीर समस्या चिकित्सा आपात स्थितियों में सामने आती है. कई बार एंबुलेंस बर्फ़ में फंस जाती है और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. कुछ मामलों में पड़ोसी मिलकर मरीज को स्ट्रेचर पर या कंधों पर उठाकर सड़क तक लाते हैं, ताकि किसी तरह अस्पताल ले जाया जा सके."

पर्यटकों के लिए जश्न, स्थानीय के लिए संघर्ष

जहां एक ओर सैलानी बर्फ़ में खेलते, फोटो खिंचवाते और वीडियो बनाते नज़र आते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं. एक दुकानदार कहते हैं, "पर्यटकों के आने से कमाई होती है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन अगर दुकान तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाए, तो दुकान खोलें कैसे? शिमला में रहना सिर्फ़ प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत की कहानी भी है. यहां के लोग बर्फ़, ठंड और मुश्किल हालात के बीच भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं."

संपादक की पसंद

