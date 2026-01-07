ETV Bharat / bharat

कुल्लू में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग बनी सैलानियों की पसंद, पहाड़ों के कायल हुए पर्यटक

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी सैलानी आसमान में परिंदों की तरह उड़ रहे हैं और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधि का भी मजा ले रहे हैं. पर्यटन विभाग के द्वारा ढालपुर के साथ लगते पीज की पहाड़ी पर पैराग्लाइडिंग साइट बनाई है. सैलानी ढालपुर से पहले पीज की पहाड़ी पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद पैराग्लाइडिंग के माध्यम से ढालपुर मैदान में उतर रहे हैं. ऐसे में आसमान में उड़ते हुए मानव परिंदों को देखने के लिए ढालपुर में भी लोगों की भीड़ जुट रही है। इसके अलावा सैलानियों की आवाजाही होने से स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है.

कुल्लू: एक ओर देश के कई राज्यों में इन दिनों शीतलहर और हाड़ कंपा देनेवाली ठंड से लोग परेशान हैं. वहीं, दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद मौसम और एंडवेंचर एक्टिविटी का आनंद लेने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. कुल्लू जिले में जनवरी माह के पहले सप्ताह में सैलानियों की भीड़ विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रही है. सैलानी पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के साथ-साथ यहां साहसिक गतिविधियों का भी मजा ले रहे हैं.

एडवेंचर एक्टिविटी के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे सैलानी!

तमिलनाडु से आए सैलानी अलाविन ने कहा कि, "मैं पहली बार यहां पर आया हूं. यहां का मौसम काफी अच्छा लग रहा है. यहां पर आकर हमने पैराग्लाइडिंग का आनंद लिया है और मनाली में भी साहसिक गतिविधियों का मजा लेनेवाला हूं."

कुल्लू में पैराग्लाइडिंग बनी सैलानियों की पसंद (ETV Bharat)

कुल्लू के मौसम के कायल हुए छत्तीसगढ़ के सैलानी

छत्तीसगढ़ से आए सैलानी मयूर बजाज ने कहा कि, "यहां का मौसम काफी साफ है और बीमार व्यक्ति भी अगर कुल्लू मनाली घूमने आए तो वह स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा सकता है. पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई है जिसके चलते यहां ठंड काफी अधिक है. लेकिन, उसके बावजूद भी अपने परिवार के साथ कुल्लू मनाली में घूमने का मजा ले रहे हैं."

'जीवन भर याद रहेगा पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरिएंस'

वहीं, चेन्नई से आई सैलानी राधिका मोहन राज ने बताया कि, वह पहली बार कुल्लू मनाली घूमने आई हैं और यहां पर उन्होंने पैराग्लाइडिंग का आनंद लिया है. जब वह पैराग्लाइडिंग कर रही थीं तो उन्हें लग रहा था कि वह पंछियों की तरह आसमान में उड़ रही हैं. ऐसे में पैराग्लाइडिंग का अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहेगा.

कुल्लू में पैराग्लाइडिंग सैलानियों की पसंद (ETV Bharat)

'हमेशा याद रहेंगी कुल्लू-मनाली की हसीन वादियां'

छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई सैलानी भावना बजाज ने कहा कि, "कुल्लू मनाली घूमने का अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा. क्योंकि यहां पर ठंड भी काफी अधिक है और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधि का भी हमने आनंद लिया है. अब जिला कुल्लू के अन्य पर्यटन स्थलों का भी रुख करेंगे और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं."

कुल्लू में पैराग्लाइडिंग (ETV Bharat)

'लंबे समय के बाद पर्यटन कारोबार में तेजी'

वहीं, कुल्लू में पैराग्लाइडिंग संचालक रोनित ठाकुर ने बताया कि, "साहसिक खेलों के लिए कुल्लू जिला प्रसिद्ध है. यहां पर विभिन्न जगहों पर पैराग्लाइडिंग का आयोजन होता है. इस खास मौसम में आसमान में उड़ने का एक अपना अलग मजा है. यही वजह है कि सफर को यादगार बनाने के लिए सैलानी पहाड़ों में आकर पैराग्लाइडिंग करना नहीं भूलते हैं. पर्यटकों के आने से लंबे समय के बाद रोजगार में तेजी आई है."

रिवर राफ्टिंग बनी सैलानियों की पसंद (ETV Bharat)

रिवर राफ्टिंग से पर्यटन कारोबारियों को मिल रहे रोजगार!

कुल्लू में रिवर राफ्टिंग संचालक हिम्मत राम ने बताया कि, "हालांकि इन दिनों ठंड के चलते ब्यास नदी का पानी भी जम रहा है और बर्फीले पानी के बीच भी यहां रिवर राफ्टिंग हो रही है. ऐसे मौसम में सैलानियों में एक अलग रोमांच होता है. वर्तमान में कुल्लू के विभिन्न रिवर राफ्टिंग पॉइंट के पास बर्फीले पानी में रिवर राफ्टिंग करने के लिए सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है."

