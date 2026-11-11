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हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान फिर हादसा, नीचे गिरने से पर्यटक की मौत, पायलट के खिलाफ मामला दर्ज

बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के दौरान पर्यटक की मौत ( FILE@ETVBHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है. कांगड़ा जिले के विश्व प्रसिद्ध बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करते समय 26 वर्षीय पर्यटक की नीचे गिरने से मौत हो गई. पर्यटक ने स्थानीय पायलट के साथ उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान शुरू होने के करीब छह मिनट बाद ही वह पैराग्लाइडर से नीचे गिर गया. हादसे में पायलट सुरक्षित लैंडिंग करने में सफल रहा, जबकि पर्यटक का शव देर शाम जंगल से बरामद किया गया. मृतक की पहचान ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) निवासी शुभम डोभियाल के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले में संबंधित पायलट के खिलाफ लापरवाही के आरोप में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परिवार के साथ हिमाचल घूमने आया था शुभम