दार्जिलिंग के ऐतिहासिक ग्लेनेरीज कैफे में फिर से लौटी रौनक, पर्यटकों में उत्साह

दार्जिलिंग के मशहूर ग्लेनरीज कैफे के बार और सिंगिंग सेक्शन को जिला आबकारी विभाग ने 9 दिसंबर को बंद करने का आदेश दिया था.

tourist crowds returned to Glenary's bar cum coffee shop in Darjeeling on Christmas and New Year
दार्जिलिंग के ऐतिहासिक ग्लेनेरीज कैफे में फिर से लौटी रौनक, पर्यटकों में उत्साह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 6:30 PM IST

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): कलकत्ता हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद, दार्जिलिंग के मशहूर ग्लेनरीज कैफे (Glenary's) के बार और सिंगिंग सेक्शन पर आबकारी विभाग का बैन 12 जनवरी तक हटा दिया गया है. जिससे इस ऐतिहासिक कैफे में फिर से रौनक आ गई है. पहाड़ों में इस 100 साल पुराने बार और कॉफी शॉप में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने वाले टूरिस्ट की भीड़ पहले की तरह लौट आई है.

1885 में बने इस मशहूर कैफे के बार और सिंगिंग सेक्शन को दार्जिलिंग जिला आबकारी विभाग ने 9 दिसंबर को कुछ गड़बड़ियों की वजह से बंद कर दिया था. अधिकारियों ने इसे 90 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया था. लेकिन, 24 दिसंबर को कोलकाता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने ग्लेनरीज के बार को 12 जनवरी तक फिर से खोलने की इजाजत दे दी है.

कोर्ट के आदेश के बाद, ग्लेनरीज का बार उस दिन शाम 5 बजे फिर से खुल गया, और तब से, यह पर्यटकों से गुलजार है. पर्यटक खुश हैं कि ग्लेनरीज बार फिर से त्योहारों के मौसम में ड्रिंक्स सर्व कर रहा है. क्रिसमस केक और कॉफी के साथ, मादक पेय भी मेन्यू में वापस आ गए हैं. इसके साथ ही, ग्लेनरीज बार का पारंपरिक त्योहार वाला माहौल भी वापस आ गया है.

कैफे में सभी विकल्प का अनुभव
पर्यटकों ने भी ग्लेनरीज के लिए अपना उत्साह दिखाया है. ईटीवी भारत ने ऐसे ही एक टूरिस्ट अभिषेक मुखर्जी से बात की, जो कोलकाता से पहाड़ों पर आए हैं. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, कुछ को चाय, और कुछ को मादक पेय पसंद हैं. इतने पारंपरिक कैफे में ये सभी विकल्प एक साथ होने से अनुभव पूरा हो जाता है. अभी त्योहारों का मौसम है, इसलिए यह फैसला पर्यटकों के लिए सचमुच अच्छी खबर है. हम इसका खूब आनंद ले रहे हैं."

असम के एक टूरिस्ट अनुराग बर्मन ने कहा, "मेरी दार्जिलिंग ट्रिप ग्लेनरीज के केक से शुरू हुई. यहां पहुंचने पर, मुझे पता चला कि बार सेक्शन पर लगी रोक हटा दी गई है. इससे मुझे ग्लेनरीज के पूरे माहौल का मजा लेने का मौका मिला." उनके अनुसार, दार्जिलिंग की ट्रिप के दौरान यह एक ऐसी जगह है जिसे जरूर देखना चाहिए और जिसका अनुभव जरूर करना चाहिए.

एक अन्य टूरिस्ट, दयिता भट्टाचार्य ने कहा, "मैं बहुत समय से क्रिसमस पर दार्जिलिंग आने का प्लान बना रही थी. पहले परीक्षा की वजह से यह मुमकिन नहीं हो पाया था. आखिरकार, मैं इस साल क्रिसमस पर यहां आ पाई. मैं सुबह से ग्लेनरीज में खा-पी रही हूं क्योंकि सबने कहा कि यहां जरूर जाना चाहिए. मैंने कई तरह की मिठाइयां (Confectionery) ट्राई की हैं. कोलकाता में क्रिसमस का माहौल अलग होता है, लेकिन दार्जिलिंग क्रिसमस के दौरान पूरी तरह से त्योहार जैसा एहसास देता है."

5 जनवरी को होगी सुनवाई
फिलहाल, ग्लेनरीज के बार सेक्शन पर लगी रोक कुछ समय के लिए हटाई है. इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी 2026 को सर्किट बेंच में फिर से होगी. उस दिन, ग्लेनरीज और बाकी सभी पक्षों से अपनी बात रखते हुए एफिडेविट जमा करने को कहा गया है. इसके बाद अगली सुनवाई शुरू होगी.

हालांकि, कोर्ट ने पहले जिला आबकारी विभाग को कथित गड़बड़ियों को ठीक करने का निर्देश दिया था. विभाग को ग्लेनरीज का निरीक्षण करने और अवश्यक कार्रवाई पर एक रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था. क्योंकि आबकारी विभाग ने अभी तक ग्लेनरीज का निरीक्षण नहीं किया था और रिपोर्ट जमा नहीं की थी, इसलिए जस्टिस अमृता सिन्हा ने प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी किया.

इससे पहले, ग्लेनरीज के मालिक अजय एडवर्ड ने आरोप लगाया था कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है. एडवर्ड 'इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट' के संयोजक और गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (GTA) के पार्षद भी हैं.

संपादक की पसंद

