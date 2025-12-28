ETV Bharat / bharat

दार्जिलिंग के ऐतिहासिक ग्लेनेरीज कैफे में फिर से लौटी रौनक, पर्यटकों में उत्साह

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): कलकत्ता हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद, दार्जिलिंग के मशहूर ग्लेनरीज कैफे (Glenary's) के बार और सिंगिंग सेक्शन पर आबकारी विभाग का बैन 12 जनवरी तक हटा दिया गया है. जिससे इस ऐतिहासिक कैफे में फिर से रौनक आ गई है. पहाड़ों में इस 100 साल पुराने बार और कॉफी शॉप में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने वाले टूरिस्ट की भीड़ पहले की तरह लौट आई है.

1885 में बने इस मशहूर कैफे के बार और सिंगिंग सेक्शन को दार्जिलिंग जिला आबकारी विभाग ने 9 दिसंबर को कुछ गड़बड़ियों की वजह से बंद कर दिया था. अधिकारियों ने इसे 90 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया था. लेकिन, 24 दिसंबर को कोलकाता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने ग्लेनरीज के बार को 12 जनवरी तक फिर से खोलने की इजाजत दे दी है.

कोर्ट के आदेश के बाद, ग्लेनरीज का बार उस दिन शाम 5 बजे फिर से खुल गया, और तब से, यह पर्यटकों से गुलजार है. पर्यटक खुश हैं कि ग्लेनरीज बार फिर से त्योहारों के मौसम में ड्रिंक्स सर्व कर रहा है. क्रिसमस केक और कॉफी के साथ, मादक पेय भी मेन्यू में वापस आ गए हैं. इसके साथ ही, ग्लेनरीज बार का पारंपरिक त्योहार वाला माहौल भी वापस आ गया है.

कैफे में सभी विकल्प का अनुभव

पर्यटकों ने भी ग्लेनरीज के लिए अपना उत्साह दिखाया है. ईटीवी भारत ने ऐसे ही एक टूरिस्ट अभिषेक मुखर्जी से बात की, जो कोलकाता से पहाड़ों पर आए हैं. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, कुछ को चाय, और कुछ को मादक पेय पसंद हैं. इतने पारंपरिक कैफे में ये सभी विकल्प एक साथ होने से अनुभव पूरा हो जाता है. अभी त्योहारों का मौसम है, इसलिए यह फैसला पर्यटकों के लिए सचमुच अच्छी खबर है. हम इसका खूब आनंद ले रहे हैं."

असम के एक टूरिस्ट अनुराग बर्मन ने कहा, "मेरी दार्जिलिंग ट्रिप ग्लेनरीज के केक से शुरू हुई. यहां पहुंचने पर, मुझे पता चला कि बार सेक्शन पर लगी रोक हटा दी गई है. इससे मुझे ग्लेनरीज के पूरे माहौल का मजा लेने का मौका मिला." उनके अनुसार, दार्जिलिंग की ट्रिप के दौरान यह एक ऐसी जगह है जिसे जरूर देखना चाहिए और जिसका अनुभव जरूर करना चाहिए.