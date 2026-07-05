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उत्तराखंड के चकराता क्षेत्र में गहरी खाई में गिरी कार, अब तक 2 पर्यटकों की मौत

उत्तराखंड के चकराता क्षेत्र में कार हादसे का शिकार, दो लोगों की मौके पर मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

CAR ACCIDENT IN CHAKRATA AREA
कार हादसा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 5, 2026 at 7:25 PM IST

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विकासनगर: देहरादून जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां चकराता क्षेत्र के सहिया क्वानू मोटर मार्ग पर एक कार खाई में जा गिरी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई. जबकि, कार सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को सीएचसी सहिया पहुंचाया गया है.

कलेथा गांव के पास गिरी कार: पुलिस के मुताबिक, यह हादसा चकराता के कलेथा गांव के पास हुआ है. जहां कार संख्या UP 15 DB 8712 अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरी. बताया जा रहा है कि कार में पांच लोग सवार थे. जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई है. जबकि, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

वहीं, स्थानीय लोगों ने कार हादसे की सूचना चकराता तहसील और थाना पुलिस को दी. सूचना पर कालसी थाना पुलिस, चकराता थाना पुलिस और तहसीलकर्मी के साथ ही डाकपत्थर से फायर सर्विस से मौके पर पंहुची. जहां स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन की टीम ने घायलों को खाई से बाहर निकाला.

CAR ACCIDENT IN CHAKRATA AREA
इस जगह से गिरी कार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

दो घायलों की हालत गंभीर, हायर सेंटर किया गया रेफर: इसके बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया में प्राथमिक उपचार दिया गया. जहां से डाक्टरों ने दो लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है. बताया जा रहा है कि सभी लोग कार से घूमने आए. जो हादसे का शिकार हो गए. वहीं, पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

कार हादसे में मौत-

  1. शैंकी पुत्र राजेश पंवार (उम्र 24 वर्ष), निवासी- सैनिक विहार, कंकरखेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश
  2. ऋषभ

घायलों के नाम-

  1. विशू पुत्र डिंपल शर्मा (उम्र 21 वर्ष), निवासी- शिवला कलां, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
  2. भुवन शर्मा पुत्र जागेश (उम्र 22 वर्ष), निवासी- नूरपुर, शिवला कलां, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
  3. प्रशांत पुत्र अजय सिंह (उम्र 25 वर्ष), निवासी- किरतपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश

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