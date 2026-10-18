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दिल्ली से श्रीनगर जा रही टूरिस्ट बस पर करनाल में पथराव, उमर अब्दुल्ला ने की कार्रवाई की मांग, 2 हिरासत में

दिल्ली से श्रीनगर जा रही टूरिस्ट बस पर हरियाणा के करनाल में पथराव ( Vikrant_Roamer )

​करनाल: हरियाणा के करनाल जिले के बुटाना थाना क्षेत्र में दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक टूरिस्ट बस पर पथराव का मामला सामने आया है. गाड़ी मोड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद कुछ युवकों ने बस पर पत्थर बरसा दिए, जिससे बस के शीशे टूट गए और एक यात्री को मामूली चोटें आई हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

गाड़ी मोड़ने को लेकर हुआ था विवाद : ​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से श्रीनगर जा रही बस के एक कार को रास्ता देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. यह कहासुनी बस में सवार एक व्यक्ति और कार में सवार दो युवकों के बीच हुई थी. ​जांच में यह भी सामने आया है कि विवाद के दौरान गाड़ी सवार युवकों और बस में सवार संबंधित व्यक्ति दोनों ने शराब पी रखी थी. गुस्से में आकर कार सवार युवकों ने बस पर पत्थर फेंके, जिससे बस के शीशे टूट गए. इस दौरान बस में सवार एक व्यक्ति को शीशे के टुकड़े लगने से हल्की चोट आई.