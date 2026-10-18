दिल्ली से श्रीनगर जा रही टूरिस्ट बस पर करनाल में पथराव, उमर अब्दुल्ला ने की कार्रवाई की मांग, 2 हिरासत में
दिल्ली से श्रीनगर जा रही टूरिस्ट बस पर हरियाणा के करनाल के बुटाना में पथराव का मामला सामने आया है.
Published : October 18, 2026 at 6:41 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 6:46 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल जिले के बुटाना थाना क्षेत्र में दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक टूरिस्ट बस पर पथराव का मामला सामने आया है. गाड़ी मोड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद कुछ युवकों ने बस पर पत्थर बरसा दिए, जिससे बस के शीशे टूट गए और एक यात्री को मामूली चोटें आई हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.
गाड़ी मोड़ने को लेकर हुआ था विवाद : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से श्रीनगर जा रही बस के एक कार को रास्ता देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. यह कहासुनी बस में सवार एक व्यक्ति और कार में सवार दो युवकों के बीच हुई थी. जांच में यह भी सामने आया है कि विवाद के दौरान गाड़ी सवार युवकों और बस में सवार संबंधित व्यक्ति दोनों ने शराब पी रखी थी. गुस्से में आकर कार सवार युवकों ने बस पर पत्थर फेंके, जिससे बस के शीशे टूट गए. इस दौरान बस में सवार एक व्यक्ति को शीशे के टुकड़े लगने से हल्की चोट आई.
जम्मू-कश्मीर सीएम ने की कार्रवाई की मांग : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने X पर पोस्ट कर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हरियाणा सरकार से कार्रवाई की मांग की. उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि " ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होनी चाहिए थी. उम्मीद है कि हरियाणा सरकार और पुलिस दोषियों को पकड़ेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.”
पुलिस ने दी मामले पर सफाई : घटना के बाद सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर फैलने वाली अफवाहों पर विराम लगाते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस घटना का धर्म से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है.
दो लोगों को हिरासत में लिया गया : रविवार को करनाल पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया. साथ ही एक कार को भी कब्जे में लिया है. मामले की जानकारी देते हुए करनाल डीएसपी हेड क्वार्टर राजीव कुमार ने बताया कि जब यह घटना हुई उस समय मोहित नाम का लड़का गाड़ी चला रहा था जबकि एक उसका दोस्त सवान साथ में बैठा हुआ था. आपस में बहस होने के बाद मोहित नाम के लड़के ने बस के शीशे तोड़े थे जिसमें एक यात्री को चोट लगी थी हालांकि मौके पर काफी बहस हुई लेकिन उसके बाद दोनों में समझौता हो गया था. फिर बाद में रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत के आधार पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया था जिसमें करनाल पुलिस ने इस मामले में अब मोहित और सवान को गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस के द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है.
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