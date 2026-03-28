ओडिशा में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, पांच की मौत, 40 घायल
ओडिशा एक बस के पलट जाने से घायल हुए लोगों में 15 की हालत गंभीर है.
Published : March 28, 2026 at 1:10 PM IST
नयागढ़ (ओडिशा) : ओडिशा में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस के पलट जाने से पांच लोगों की मौत हो गई. वहीं 40 से अधिक यात्री घायल हो गए. घायलों में 15 लोगों की हालत काफी गंभीर है. घायलों में से पांच को भुवनेश्वर रेफर किया गया है.
बताया जाता है कि शुक्रवार की रात नयागढ़ में दसपल्ला पुलिस सीमा के अंतर्गत पिथाखाई घाटी के पास 'मां सिंघेश्वरी' नाम की एक प्राइवेट टूरिस्ट बस पलट गई.
बस बरहामपुर से बलांगीर में हरिशंकर मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ. सूत्रों के अनुसार, गंजाम जिले के बरहामपुर इलाके से 55 तीर्थयात्रियों को लेकर बस बलांगीर जिले के हरिशंकर और नृसिंहनाथ के दर्शन के लिए जा रही थी. बस शुक्रवार को शाम 7 बजे बरहामपुर से निकली. दसपल्ला में खाना खाने के बाद बस हरिशंकर की ओर जा रही थी.
इसी दौरान रात 1:30 से 2 बजे के बीच पिथाखाई घाटी पार करते समय ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण हट गया. फलस्वरूप बस पलट गई. हादसे में पांच लोगों ने दम तोड़ दिया.
हादसे के बाद, स्थानीय लोगों, फायर सर्विस और एंबुलेंस टीम ने घायलों को बचाया और उन्हें दसपल्ला मेडिकल भेजा. दूसरी तरफ शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नयागढ़ जिला मुख्यालय हॉस्पिटल भेज दिया गया है. इस बीच, दसपल्ला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
आरोप है कि ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसके लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
नयागढ़ के एएसपी ज्योतिरंजन सामंत्रे ने कहा, "घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें भुवनेश्वर शिफ्ट कर दिया गया है." वहीं एक घायल यात्री ने कहा, "हम बरहमपुर से निकलकर बलांगीर में हरिशंकर मंदिर जाने वाले थे.
सड़क पर एक मोड़ को ओवरटेक करते समय बस पलट गई. इसमें मेरे पिता और माता की मौत हो गई." मृतकों की पहचान एल हरि पात्रा और लक्ष्मी पात्रा (दंपती), सुप्रभा साहू, सुमंती साहू और बस ड्राइवर प्रवीण कुमार साहू के रूप में हुई है.
ये सभी बरहमपुर इलाके के हैं. घायल लोग बरहामपुर के अशोकनगर, बैंक कॉलोनी, पानीग्रही पेंथा, हरिदाखंडी, लांजिया, लांजीपाली और श्रीरामनगर इलाकों के हैं. दो ड्राइवरों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. यात्री मां तारिणी टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स द्वारा आयोजित ती दिन के टूर पर 11 जगहों पर घूमने गए थे. उन्हें एक अप्रैल को वापस लौटना था.
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