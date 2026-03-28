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ओडिशा में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, पांच की मौत, 40 घायल

ओडिशा में बस पलटने से कई लोगों की मौत हो गई. ( ETV Bharat )

नयागढ़ (ओडिशा) : ओडिशा में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस के पलट जाने से पांच लोगों की मौत हो गई. वहीं 40 से अधिक यात्री घायल हो गए. घायलों में 15 लोगों की हालत काफी गंभीर है. घायलों में से पांच को भुवनेश्वर रेफर किया गया है.

बताया जाता है कि शुक्रवार की रात नयागढ़ में दसपल्ला पुलिस सीमा के अंतर्गत पिथाखाई घाटी के पास 'मां सिंघेश्वरी' नाम की एक प्राइवेट टूरिस्ट बस पलट गई.

बस बरहामपुर से बलांगीर में हरिशंकर मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ. सूत्रों के अनुसार, गंजाम जिले के बरहामपुर इलाके से 55 तीर्थयात्रियों को लेकर बस बलांगीर जिले के हरिशंकर और नृसिंहनाथ के दर्शन के लिए जा रही थी. बस शुक्रवार को शाम 7 बजे बरहामपुर से निकली. दसपल्ला में खाना खाने के बाद बस हरिशंकर की ओर जा रही थी.

इसी दौरान रात 1:30 से 2 बजे के बीच पिथाखाई घाटी पार करते समय ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण हट गया. फलस्वरूप बस पलट गई. हादसे में पांच लोगों ने दम तोड़ दिया.

हादसे के बाद, स्थानीय लोगों, फायर सर्विस और एंबुलेंस टीम ने घायलों को बचाया और उन्हें दसपल्ला मेडिकल भेजा. दूसरी तरफ शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नयागढ़ जिला मुख्यालय हॉस्पिटल भेज दिया गया है. इस बीच, दसपल्ला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.