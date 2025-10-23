ETV Bharat / bharat

हिमाचल में इस बार ऐसा क्या हुआ कि 8 महीनों में घट गई इतने लाख पर्यटकों की संख्या, जानें इसके पीछे की वजह

हिमाचल जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, हमेशा से अपने सुहावने और बदलते मौसम के लिए मशहूर रहा है. कभी बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़, तो कभी धूप की सुनहरी किरणों से नहाए घाटियां, प्रदेश का मौसम हर ऋतु में एक नई कहानी कहता है. सर्दियों में बर्फबारी का नजारा सैलानियों को अपनी ओर खींचता है, वहीं गर्मियों में यहां की ठंडी हवाएं मैदानों की तपिश पर्यटकों को राहत देती हैं. ऐसे में मौसम का हर रंग हिमाचल को न सिर्फ पर्यटन का केंद्र बनाता है, बल्कि स्थानीय जीवन पर भी गहरा असर डालता है.

हिमाचल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर करता है. प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल शिमला, धर्मशाला, मनाली, डलहौजी और कसौल जैसे हिल स्टेशन इस गिरावट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिससे स्थानीय होटल व्यवसायी, टैक्सी चालक, रेस्तरां मालिक और गाइड अब मंदी की मार झेल रहे हैं. वहीं, कुछ साल पहले तक गर्मियों और सर्दियों दोनों सीजन में बुकिंग फुल रहती थी. इस बार होटलों में खाली कमरे आम बात हो गई है. पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताओं ने देशी सैलानियों को उत्तर भारत की ओर जाने से रोक दिया है. वहीं, भारतीय और विदेशी पर्यटक मानसून की तबाही और सड़क बंद होने की खबरों से पहले ही अपनी घूमने के प्लान को ही रद्द कर दिया, जिससे हिमाचल का पर्यटन उद्योग इस हालातों की चोट से कराह रहा है.

पिछले साल तक देश-विदेश से आने वाले सैलानियों की चहल-पहल से गूंजती हिमाचल की वादियां इस बार सूनी पड़ गई हैं. ये स्थिति इस साल जनवरी से अगस्त 2025 तक पर्यटन विभाग की ओर से जुटाए गए आंकड़े बयान कर रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक महज 8 महीनों में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या 33,78,850 तक घट गई, जो पिछले वर्षों के मुकाबले एक चिंताजनक गिरावट है.

शिमला: विश्व के मानचित्र पर अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली बिखेरती वादियों और बर्फ से लदे पर्वतों के लिए मशहूर छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल के लिए ये साल पर्यटन की दृष्टि से अच्छा नहीं रहा है. पहले कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला, फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई जवाबी कार्रवाई से उपजे तनाव और अब मानसून सीजन में हुई लगातार भारी बारिश इन तीनों ने मिलकर प्रदेश के पर्यटन कारोबार को गहरा झटका दिया है.

8 महीने में 33 लाख कम पर्यटक पहुंचे हिमाचल (ETV Bharat)

भारत-पाकिस्तान तनाव और आपदा से पर्यटन कारोबार पर असर

इस बार सर्दियों में अच्छी बर्फबारी न होने और गर्मियों के सीजन की शुरुआत में ही 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई. इसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए युद्ध जैसे हालतों के कारण हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर गहरा असर पड़ा. इसके बाद मानसून सीजन में हुई भारी बारिश से मची तबाही ने रही सही कसर पूरी कर दी. नतीजा जनवरी से अगस्त 2025 तक यानी आठ महीनों में पिछले साल की तुलना में प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा 33,78,850 तक गिर गया. वर्ष 2024 में जनवरी से अगस्त तक 1 करोड़ 25 लाख 68 हजार 737 देशी और विदेशी पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों में खूबसूरत वादियों को निहारा था. वहीं, इस बार इस अवधि तक ये संख्या गिर कर 91 लाख 89 हजार 887 पर आकर रुक गई.

आपदा से पर्यटन कारोबार प्रभावित (ETV Bharat)

3 महीनों में इतने लाख कम पर्यटक पहुंचे

हिमाचल प्रदेश में जून महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए मैदानी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं. वहीं, 1 जून से ही मानसून सीजन भी शुरू होता है. लेकिन, इस बार जून महीने से ही मानसून सीजन में होने वाली बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया था. ऐसे में जून से अगस्त महीने तक 35 लाख 01 हजार 236 भारतीय और विदेश पर्यटक हिमाचल घूमने आए. वहीं, पिछले साल इस अवधि में 51 लाख 03 हजार 867 सैलानी छोटे पहाड़ी राज्य में सैर का लुत्फ लेने पहुंचे थे. पिछले साल की तुलना में इस बार मानसून सीजन के 3 महीनों में 16 लाख 02 हजार 631 सैलानी कम आए आए हैं, जिसका असर पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ा है.

3 महीनों में इतने कम हुए पर्यटक (ETV Bharat)

इस साल किस जिले में कितने पर्यटक पहुंचे?

हिमाचल में इस साल जनवरी से अगस्त तक देश सहित विदेशों से 91 लाख 89 हजार 887 पर्यटक हिमाचल घूमने पहुंचे. इसमें 91 लाख 38 हजार 645 भारतीय और 51 हजार 242 विदेशी पर्यटक प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पहुंचे हैं. इसमें जनवरी में 10 लाख 72 हजार 788, फरवरी में 9 लाख 18 हजार, 804, मार्च में 10 लाख 81 हजार 592, अप्रैल में 13 लाख 92, 349, मई में 12 लाख 23 हजार 118, जून में 19 लाख 26, 836, जुलाई में 7 लाख 75 हजार 428 और अगस्त महीने में देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से 7 लाख 98 हजार 972 सैलानियों ने हिमाचल की ओर रुख किया है.

2025 में हिमाचल आने वाले पर्यटकों की संख्या (ETV Bharat)

2025 में किस महीने में कितने पर्यटक पहुंचे

हिमाचल में जनवरी से अगस्त तक देश-विदेश से 91,89,887 पर्यटक हिमाचल घूमने पहुंचे. 91 लाख 38 हजार 645 दूसरे राज्यों से सैलानी पहुंचे हिमाचल. 51 हजार 242 विदेशी पर्यटक प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे.

साल 2024 में पहुंचे इतने करोड़ पर्यटक

पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल में पिछले साल जनवरी से अगस्त 2024 तक 1 करोड़ 25 लाख 68 हजार 737 पर्यटक घूमने पहुंचे थे. इसमें 1 करोड़ 25 लाख 16 हजार 962 भारतीय और 51, 775 विदेशी पर्यटकों ने हिमाचल की खूबसूरती को निहारा था. जनवरी में 11 लाख 41 हजार 939, फरवरी में 10 लाख 79 हजार 221, मार्च 14, 43, 705, अप्रैल में 17 लाख 23 हजार 208, मई 20 लाख 76 हजार 097, जून में 26 लाख 23 हजार 270, जुलाई में 12 लाख 80 हजार 901 और अगस्त में 12 लाख 00 हजार 396 भारतीय और विदेशी पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे थे.

इस साल कम पहुंचे सैलानी (ETV Bharat)

2024 में हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे इतने करोड़ पर्यटक

हिमाचल में जनवरी से अगस्त 2024 तक 1 करोड़ 25 लाख 68 हजार 737 पर्यटक घूमने पहुंचे थे. 1 करोड़ 25 लाख 16 हजार 962 भारतीय और 51, 775 विदेशी पर्यटक पहुंचे थे हिमाचल.

प्राकृतिक आपदा से पर्यटन कारोबार प्रभावित

हिमाचल में हर साल बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों से हिमाचल के मशहूर पर्यटन स्थलों पर खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं. हालांकि, वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में कोरोना काल में हिमाचल आने वाले पर्यटकों की संख्या लाखों में गिरी थी, जिससे पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित रहा था. इसके बाद वर्ष 2025 में भी पर्यटन कारोबार पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले और मानसून सीजन में भारी बारिश से आई प्राकृतिक आपदा का पर्यटक कारोबार को झटका दिया है.

रिज मैदान शिमला (ETV Bharat)

पिछले 10 सालों में आए पर्यटकों की संख्या

पिछले 10 सालों में हिमाचल घूमने आए पर्यटकों का आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2015 में 1 करोड़ 75 लाख 31 हजार 153 भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया था. इसी तरह से वर्ष 2016 में 1 करोड़ 84 लाख 50 हजार 520, वर्ष 2017 में 1 करोड़ 96 लाख 01 हजार 533, वर्ष 2018 में 1 करोड़ 64 लाख 50 हजार 503, वर्ष 2019 में 1 करोड़ 72 लाख 12 हजार 107, वर्ष 2020 में 32 लाख 13 हजार 379, वर्ष 2021 में 56 लाख 37 हजार 102, वर्ष 2022 में 1 करोड़ 51 लाख 00 हजार 277, वर्ष 2023 में 1 करोड़ 60 लाख 04 हजार 924 और वर्ष 2024 में 1 करोड़ 81 लाख 24 हजार 694 भारतीय और विदेशी पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटक स्थलों में घूमने पहुंचे थे.

हिमाचल में कितने होटल?

विश्व भर में खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले हिमाचल में पंजीकृत कुल होटलों की संख्या 3347 है. इसमें बिलासपुर जिले में होटलों की संख्या 84 है. इसी तरह से चंबा में 225, हमीरपुर में 60, कांगड़ा में 672, किन्नौर में 73, कुल्लू में 953, लाहौल स्पीति में 88, मंडी जिले में 198, शिमला जिले में 491, सिरमौर जिले में 111, सोलन जिले में 286 और ऊना जिले में होटलों की संख्या 106 है.

8 महीनों में हिमाचल में घटी पर्यटकों की संख्या (ETV Bharat)

अब आगे क्या?

हिमाचल में इस साल सर्दियों के मौसम में अच्छी बर्फबारी की संभावना जताई गई है. ऐसे में अब दिवाली पर्व बीतने के बाद प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. हिमाचल में सर्दियों के मौसम में जब भी नवंबर और दिसंबर महीने में अच्छी बर्फबारी हुई है, उस साल पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ी है. ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर पर्यटन कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद जगी है.

होटल इंडस्ट्री पर प्राकृतिक आपदा का असर

शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंद्र सेठ का कहना है कि, "इस साल कई कारणों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को संख्या घटी है. प्रदेश में वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद इस साल भी मानसून सीजन बहुत कम संख्या में सैलानी विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने पहुंचे हैं, जिसका असर होटल इंडस्ट्री सहित अन्य कारोबार पर भी पड़ा है. हिमाचल में अधिकतर कारोबार पर्यटकों पर निर्भर है. ऐसे में पर्यटकों की संख्या घटने से पूरा कारोबार चौपट हो जाता है. पिछले कुछ सालों से हिमाचल में जिस तेजी से प्राकृतिक आपदाएं अधिक घट रही है. इसको लेकर सरकार को भी गंभीरता से सोचना होगा, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पर्यटन कारोबार पर कोई असर न पड़े."

ये भी पढ़ें: GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ये भी पढ़ें: दिवाली के बाद हिमाचल में वायु गुणवत्ता बिगड़ी, कई शहरों में AQI ‘खराब’ श्रेणी में पहुंचा