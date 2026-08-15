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8 साल बाद खुले बुग्यालों के दरवाजे, पर्यटन-स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार, ये हैं उत्तराखंड के फेमस बुग्याल

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से बुग्यालों में रात्रि प्रवास को लेकर लगी रोक हटने से हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग को फिर से बढ़ावा मिलने की संभावना है. इसका सबसे बड़ा फायदा उन ट्रेक रूटों को हो सकता है, जिन पर एक दिन में आना-जाना संभव नहीं होता और जहां रात में रुकना ट्रेक का स्वाभाविक हिस्सा है. रूपकुंड, अली-बेदनी, बगजी, दयारा, गिडारा, पंवाली कांठा और दूसरे हाई एल्टीट्यूड ट्रेकों पर पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही ट्रेकिंग गाइड, पोर्टर, स्थानीय घोड़ा-खच्चर संचालक, होमस्टे, छोटे होटल, ढाबे, टैक्सी और स्थानीय दुकानदारों की आय बढ़ने की संभावना है. यानी बुग्यालों में पर्यटन बढ़ने का फायदा केवल ट्रेकिंग कंपनियों को नहीं, बल्कि उन दूरस्थ गांवों की अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है, जो इन ट्रेक रूटों के बेस कैंप या रास्ते में स्थित हैं.

वहीं 2018 में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ATOAI ने अनुमान लगाया था कि हाई एल्टीट्यूड में रात्रि प्रवास पर रोक से उत्तराखंड को करीब 533 करोड़ रुपये तक का संभावित नुकसान हो सकता है. संगठन के मुताबिक इसका असर केवल ट्रेक ऑपरेटरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गाइड, कुक, पोर्टर, घोड़ा-खच्चर संचालक, ढाबा-होटल मालिक, टैक्सी संचालक, ड्राइवर और दुकानदारों तक पड़ेगा. उस समय ATOAI ने उत्तराखंड में करीब दो लाख ट्रेकर्स सालाना आने का अनुमान भी दिया था. यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 533 करोड़ रुपये का आंकड़ा सरकार का आधिकारिक नुकसान नहीं बल्कि ATOAI का 2018 का अनुमान था.

2018-19 में सितंबर तक रूपकुंड ट्रेक से सिर्फ 2.67 लाख रुपये राजस्व आया था, जबकि 2017-18 में राज्य को इसी ट्रेक से 40.14 लाख रुपये का राजस्व मिला था. पूरे 2018-19 साल के लिए राजस्व करीब 25 लाख रुपये रहा. यानी केवल रूपकुंड के आंकड़ों से ही यह समझा जा सकता है कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग पर रोक का सीधा असर पर्यटकों की संख्या और सरकारी राजस्व पर पड़ा. हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को हुआ वास्तविक कुल नुकसान बताने वाला कोई आधिकारिक एकीकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

प्रतिबंध से पर्यटन को कितना नुकसान हुआ? रोक के असर का सबसे स्पष्ट उदाहरण चमोली का रूपकुंड ट्रेक रहा. वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में रूपकुंड पहुंचने वाले ट्रेकर्स की संख्या 6,108 थी, जो उस समय पिछले पांच साल में सबसे अधिक थी. लेकिन 2018 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थायी ढांचे हटाए गए और रात्रि प्रवास पर रोक लगी तो पर्यटकों की संख्या में तेज गिरावट दर्ज हुई.

2018 में क्यों लगी थी रोक? बुग्याल उत्तराखंड की पहचान से जुड़े बेहद संवेदनशील हिमालयी घास के मैदान हैं. 2018 में अली-बेदनी-बगजी बुग्याल संरक्षण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था, कि बुग्याल अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम हैं. इनके संरक्षण के लिए सख्त कदम जरूरी हैं. अदालत ने राज्य सरकार को बुग्यालों से स्थायी निर्माण हटाने, पर्यटकों की संख्या 200 तक सीमित करने और बुग्यालों में रात्रि प्रवास पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे. साथ ही व्यावसायिक चराई पर रोक और प्लास्टिक बोतल-कैन जैसे कचरे को हटाने के निर्देश भी दिए गए थे. उस समय अदालत के सामने यह भी सामने आया था कि बुग्यालों में पर्यटन गतिविधियों, निर्माण और कचरे के कारण मिट्टी के कटाव और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही थीं. यही वजह रही कि संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए रात में ठहरने और कैंपिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ेगा पर्यटन: इसके साथ ही एक समय में 200 से अधिक पर्यटकों के प्रवेश पर सीमा, स्थायी निर्माण पर रोक, व्यावसायिक चराई पर प्रतिबंध और प्लास्टिक व कचरे को हटाने सहित कई निर्देश दिए गए थे. अब 20 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रात्रि प्रवास और पर्यटकों की संख्या से जुड़ी प्रमुख पाबंदियों में बदलाव हुआ है. इससे उत्तराखंड के एडवेंचर और हाई एल्टीट्यूड पर्यटन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. हालांकि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े दूसरे नियम अब भी महत्वपूर्ण रहेंगे.

आठ साल बाद खुले बुग्यालों के दरवाजे: उत्तराखंड के हिमालयी बुग्यालों में पर्यटन गतिविधियों को लेकर करीब आठ साल से चली आ रही बंदिशों के बाद अब एक बार फिर इनकी ढलानों पर पर्यटकों की आवाजाही और रात्रि प्रवास का रास्ता खुल गया है. साल 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुग्यालों के संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसला देते हुए अल्पाइन और सब-अल्पाइन मीडोज यानी बुग्यालों में रात्रि प्रवास पर रोक लगा दी थी.

देहरादून: 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बाद थमे हाई एल्टीट्यूड पर्यटन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नई उम्मीद मिली है. अब सरकार के सामने बुग्यालों की खूबसूरती बचाते हुए पर्यटन को बढ़ाने की चुनौती है.

चोपता का बुग्याल (File Photo- ETV Bharat)

उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल और उनके जिले: चमोली: अली बुग्याल, बेदनी बुग्याल, बगजी बुग्याल, गोरसों बुग्याल, पनार बुग्याल और क्वारी क्षेत्र के आसपास के मीडोज प्रमुख आकर्षण हैं. अली-बेदनी-बगजी क्षेत्र रूपकुंड ट्रेक से जुड़ा है, जबकि गोरसों बुग्याल औली के बेहद करीब है. उत्तराखंड पर्यटन विभाग के मुताबिक गोरसों करीब 3,056 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां से नंदा देवी, त्रिशूल और दूनागिरी जैसी चोटियों के दृश्य दिखाई देते हैं.

बुग्यालों में पर्यटन का अलग ही मजा है (Photo courtesy: Tourism Department)

उत्तरकाशी: दयारा बुग्याल, गिडारा बुग्याल, गुलाबी कांठा, केदारकांठा और चाईंशील जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं. इनमें दयारा बुग्याल सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है. यह करीब 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गर्मियों में हरे मैदानों तथा मौसमी फूलों से बेहद खूबसूरत नजर आता है. यहां पारंपरिक बटर फेस्टिवल भी आयोजित होता है.

टिहरी गढ़वाल: पंवाली कांठा, कुश कल्याण और नागटिब्बा क्षेत्र के बुग्याल प्रमुख हैं. पंवाली कांठा अपने विस्तृत घास के मैदान और चारधाम क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं के दृश्यों के लिए जाना जाता है. कुश कल्याण भी ट्रेकिंग और हाई एल्टीट्यूड पर्यटन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है.

उत्तराखंड में अनेक बुग्याल हैं (Photo courtesy: Tourism Department)

रुद्रप्रयाग: चोपता और आसपास के मीडोज प्रमुख आकर्षण हैं. चोपता को तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रेक के आधार क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है और यहां का प्राकृतिक परिदृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है.

पिथौरागढ़: तिब्बत और नेपाल से लगे पिथौरागढ़ जिले में खलिया टॉप यानी खलिया बुग्याल कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख हाई एल्टीट्यूड पर्यटन स्थल है. यहां से हिमालय की ऊंची चोटियों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं.

उत्तराखंड के बुग्यालों में रात्रि विश्राम और कैंपिंग की अनुमति मिली (Photo courtesy: Tourism Department)

देहरादून: प्राकृतिक रूप से पर्वतीय और घाटी प्रकृति वाला देहरादून उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में एक खुली दून घाटी में बसा हुआ है. इसके पूर्व में गंगा और पश्चिम में यमुना नदियां प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं देहरादून जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मोइला टॉप बुग्याल जैसे छोटे लेकिन खूबसूरत मीडोज भी मौजूद हैं. ये क्षेत्र कम चर्चित होने के बावजूद स्थानीय और साहसिक पर्यटन के लिए संभावनाएं रखते हैं.

क्या होते हैं बुग्याल? बुग्याल मूल रूप से हिमालय के ऊंचाई वाले प्राकृतिक घास के मैदान यानी अल्पाइन मीडोज हैं. आमतौर पर ये पेड़ों की ऊपरी सीमा के ऊपर विकसित होते हैं और यहां हरी घास, मौसमी फूल, औषधीय वनस्पतियां और विशिष्ट हिमालयी जैव विविधता देखने को मिलती हैं. गर्मियों में ये हरे और रंग-बिरंगे फूलों से ढक जाते हैं, जबकि सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं. बुग्याल केवल पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि स्थानीय पशुपालकों के पारंपरिक चरागाह और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं.

सीएम धामी का बयान (ETV Bharat Graphics)

सीएम धामी बोले- विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि-

यह फैसला बेहद स्वागतपूर्ण है. हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि प्रदेश में विकास और पर्यटन से जुड़ा मॉडल ऐसा हो, जिसमें इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच संतुलन बना रहे.

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-

वन मंत्री बोले- इको टूरिज्म की संभावनाओं के खुले दरवाजे: वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि-

वन मंत्री का बयान (ETV Bharat Graphics)

कई साल पहले हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के बुग्यालों में कैंपिंग और अन्य पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई थी, जिसका उत्तराखंड के पर्यटन पर काफी दुष्प्रभाव पड़ा. सरकार लगातार इन गतिविधियों को बहाल करने का प्रयास करती रही और अब प्रतिबंध हटने के बाद बुग्यालों में पर्यटन गतिविधियों और कैंपिंग की संभावनाएं फिर खुली हैं. इससे इको टूरिज्म के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा होंगी.

-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड-

डेढ़ लाख ट्रेकर्स, तीन हजार विदेशी पर्यटक: पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने कहा कि-

पर्यटन सचिव का बयान (ETV Bharat Graphics)

एडवेंचर सेक्टर में उत्तराखंड के हाई एल्टीट्यूड बुग्यालों को लेकर पर्यटकों का रुझान काफी अधिक है. रात्रि प्रवास से जुड़ी रोक हटने के बाद इसमें काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी. पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार करीब डेढ़ लाख लोग ट्रेकिंग के लिए उत्तराखंड पहुंचे, जिनमें करीब तीन हजार विदेशी पर्यटक भी शामिल थे. पर्यटन और वन विभाग के आपसी समन्वय से कई जगहों पर पर्यटकों को नियमानुसार अनुमति दी जाती है और सरकार का प्रयास है कि बुग्यालों में आने वाले साहसिक पर्यटक स्थानीय लोगों पर खर्च करें, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो.

-धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव-

PCB ने भी चेताया- छूट के साथ जिम्मेदारी जरूरी: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और IFS अधिकारी पराग मधुकर धकाते ने कहा कि-

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव का बयान (ETV Bharat Graphics)

राज्य सरकार की ‘इकोनॉमी विद इकोलॉजी’ की नीति का बुग्याल पर्यटन एक उदाहरण है. बुग्यालों में पर्यटन की काफी मांग है, लेकिन पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक निस्तारण जैसी चुनौतियां भी सामने आएंगी. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से गतिविधियों को अनुमति मिलने के साथ पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटना भी जरूरी है. इसके लिए स्थानीय प्रशासन को तैयारी करनी होगी और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए निगरानी करनी होगी.

-पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-

अब असली चुनौती- बुग्याल बचें और पर्यटन भी बढ़े: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि बुग्यालों में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए उनकी प्राकृतिक संवेदनशीलता को नुकसान न पहुंचे. 2018 में हाईकोर्ट ने जिन वजहों से प्रतिबंध लगाए थे, उनमें प्लास्टिक कचरा, अनियंत्रित पर्यटक गतिविधियां, स्थायी निर्माण, मिट्टी का कटाव और पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव जैसी चिंताएं शामिल थीं. इसलिए अब रात्रि प्रवास की अनुमति को सीधे तौर पर ‘खुली छूट’ के रूप में देखना सही नहीं होगा. बुग्यालों में कैंपिंग और पर्यटन को नियमन, कचरा प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन की निगरानी और पर्यावरणीय मानकों के साथ आगे बढ़ाना होगा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यही संतुलन उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगा. अगर यह संतुलन कायम रहा तो बुग्याल सिर्फ उत्तराखंड की प्राकृतिक खूबसूरती का प्रतीक नहीं रहेंगे, बल्कि दूरस्थ पर्वतीय गांवों के लिए रोजगार, होमस्टे, एडवेंचर टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था के नए दरवाजे भी खोल सकते हैं. वहीं अगर पर्यटन दबाव अनियंत्रित हुआ तो वही नाजुक पारिस्थितिकी, जिसके संरक्षण के लिए 2018 में सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे, दोबारा खतरे में आ सकती है.

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