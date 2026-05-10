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नागदा मथुरा रेल बुनियादी ढांचे से टूरिज्म को बढ़ावा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी को मिलेगा फायदा

पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि नागदा मथुरा रेल बुनियादी ढांचा पर्यटन अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देगा.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 1:20 PM IST

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नई दिल्ली : पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि नव स्वीकृत नागदा-मथुरा तीसरी और चौथी रेल लाइनें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देंगी. इस परियोजना से बाबा महाकालेश्वर (उज्जैन) और कुनो राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ-साथ मथुरा, वृंदावन और मंत्रालयम (श्री राघवेंद्र स्वामी मठ) तक रेल संपर्क और भी सुगम हो जाएगा.

इसके अलावा, यह रसद और पर्यटन क्षेत्रों के विकास को नई गति प्रदान करेगा.ईटीवी भारत से बात करते हुए, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के महासचिव राजीव मेहरा ने कहा, "बेहतर बुनियादी ढांचा और उन्नत परिवहन संपर्क उज्जैन और मथुरा के बीच सीधा संपर्क स्थापित करके धार्मिक पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देने की उम्मीद है."उन्होंने आगे कहा, "धार्मिक पर्यटन में पिछले कुछ वर्षों में लगभग 25-30 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और आने वाले वर्षों में कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं में लगातार सुधार के साथ यह संख्या और बढ़ने की संभावना है."

पर्यटन विशेषज्ञ सुभाष गोयल ने ईटीवी भारत को बताया कि इस नए बुनियादी ढांचे के विकास से इन राज्यों में धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.विशेषज्ञों ने आगे बताया कि इस विकास से आसपास के क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे, जिससे होटलों, स्थानीय परिवहन संचालकों, छोटे भोजनालयों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को सेवाएं देने वाले अन्य व्यवसायों को लाभ होगा.

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित धार्मिक गलियारे से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करने वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क का काफी विस्तार करेगी और क्षेत्रीय रेल बुनियादी ढांचे में सुधार करेगी.

प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग गलियारे से पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे 30 लाख से अधिक निवासियों को सीधा लाभ होगा और साथ ही यात्रा दक्षता और रेल संचालन में भी सुधार होगा. प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से महाकालेश्वर मंदिर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ-साथ मथुरा और वृंदावन जैसे प्रमुख तीर्थ केंद्रों के लिए रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है.

प्रस्तावित परियोजनाएं कोयला, अनाज, सीमेंट, तेल, लोहा और इस्पात, लौह अयस्क, कंटेनर और उर्वरक जैसी प्रमुख वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण माल ढुलाई गलियारे हैं.सरकार के अनुसार, क्षमता वृद्धि से प्रति वर्ष लगभग 60 मिलियन टन (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय रेलवे नेटवर्क की लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा.

अधिक ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन माध्यम होने के नाते, रेलवे देश के जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और समग्र लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है. अनुमान है कि इन परियोजनाओं से तेल आयात में लगभग 37 करोड़ लीटर की कमी आएगी और CO₂ उत्सर्जन में लगभग 185 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी - जो लगभग 7 करोड़ वृक्षारोपण के बराबर पर्यावरणीय लाभ है.

पिछले वर्ष, रेलवे ने जैन सर्किट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवादा और पावपुरी को जोड़ने वाली एक नई लाइन को भी मंजूरी दी थी.इस परियोजना से राजगीर और बिहार शरीफ तक बेहतर पहुंच सहित व्यापक क्षेत्र में संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है, साथ ही नवादा-नालंदा-राजगीर मार्ग पर यात्रा का समय भी कम होगा. अधिकारियों ने बताया कि बेहतर रेल संपर्क से सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा, जिससे विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा.

मंत्रालय के अनुसार, यह नई रेल लाइन जल मंदिर के लिए प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल पावापुरी को सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. परियोजना पूरी होने पर, इससे निर्बाध रेल और सड़क संपर्क संभव होगा, यातायात जाम कम होगा और पारसनाथ पहाड़ी जैसे आस-पास के आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा सुगम हो जाएगी.

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