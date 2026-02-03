ETV Bharat / bharat

वाइल्डलाइफ टूरिज्म में रोजगार के अवसर: पर्यटकों को लुभाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग

वन्यजीव अभयारण्यों में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा की उभरती चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए, सहगल ने इस ओर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "सरकार को अभयारण्य कर्मियों के लिए व्यवस्थित पेशेवर प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिए और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना चाहिए ताकि आगंतुकों को एक सुरक्षित और समृद्ध अनुभव मिल सके."

उन्होंने आगे कहा कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए सरकार को 'वन्यजीव पर्यटन ट्राइएंगल' (Wildlife Tourism Triangles) को बढ़ावा देना चाहिए, जो अभयारण्यों को पास के सांस्कृतिक, विरासत और साहसिक स्थलों से जोड़ते हों. इस तरह के जुड़ाव से व्यापक यात्रा सर्किट बनेंगे, पर्यटकों के ठहरने की अवधि बढ़ेगी और यह भारत के पर्यटन परिदृश्य की एक खास पहचान बनेगा.

उन्होंने कहा, "देश के कई वन्यजीव अभयारण्य अब संरक्षण की अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर जीवंत पर्यटन केंद्र बन गए हैं. ये गंतव्य अब विभिन्न गतिविधियों और आयोजनों की मेजबानी कर रहे हैं, जिससे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रिसॉर्ट्स और बड़ी होटल श्रृंखलाओं का विस्तार हो रहा है."

'ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन' के जनसंपर्क परिषद के अध्यक्ष और उद्योग विशेषज्ञ राजन सहगल ने ETV Bharat से कहा: "केन्या और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने अपने वन्यजीव अभयारण्यों को बेहतरीन पर्यटन अनुभवों के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है. मजबूत सरकारी समर्थन, रणनीतिक मार्केटिंग और बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से, इन देशों में वन्यजीव पर्यटन हर साल लाखों अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे रोजगार, विदेशी मुद्रा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है."

विशेषज्ञों ने इस बात को रेखांकित किया कि प्रचार-प्रसार की कमी, अपर्याप्त सुरक्षा और सड़कों, आवास व आगंतुक सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण वन्यजीव पर्यटन अब भी पिछड़ा हुआ है. इसी वजह से, स्थानीय युवाओं के लिए विकास और रोजगार के उचित लाभ अभी भी काफी हद तक अधूरे हैं.

नई दिल्लीः वन्यजीव पर्यटन में रोजगार पैदा करने और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं. लेकिन, अभी तक इसका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है. विशेषज्ञों और पर्यटन संचालकों ने इस क्षेत्र के रणनीतिक विकास पर जोर दिया है, जो देश की प्रगति में सहायक होगा.

फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (FAITH) के महासचिव राजीव मेहरा ने ETV Bharat को बताया: "बुकिंग प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियाँ और भारी परमिट शुल्क विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं. ये अक्सर पर्यटकों को हतोत्साहित करते हैं और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं. वन्यजीव पर्यटन को अधिक सुलभ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को सरल बनाना और शुल्क को तर्कसंगत बनाना बेहद आवश्यक कदम हैं."

उन्होंने आगे कहा, "पर्यटकों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है. अभयारण्यों के भीतर चलने वाले वाहनों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई स्थानों पर अब भी पुरानी जीपों का ही उपयोग किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों के मौसम के पैटर्न की समीक्षा यह बताती है कि अभयारण्यों के संचालन में अधिक लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता है. सरकार को मौसम विभाग के साथ परामर्श करके अभयारण्यों के दोबारा खुलने के समय की समीक्षा करनी चाहिए और जलवायु परिवर्तन के अनुसार उनमें बदलाव करना चाहिए, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यटन का स्थायी विकास दोनों सुनिश्चित हो सकें."

पर्यटन विशेषज्ञ और उद्योग पेशेवर दीपक कुमार भटनागर ने ETV Bharat से कहा, "बजट में अंतरराष्ट्रीय प्रचार और विज्ञापन पर स्पष्ट ध्यान की कमी है. बिना लक्षित वैश्विक मार्केटिंग प्रयासों के, भारत के विभिन्न गंतव्यों की ओर अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना एक चुनौती बनी रहेगी."

सरकार के अनुसार, वन्यजीव पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और प्रचार मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है. इन प्रयासों में मदद के लिए पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन, प्रसाद और केंद्रीय एजेंसियों को बुनियादी ढांचा विकास में सहायता जैसी योजनाओं के जरिए एक सहायक की भूमिका निभाता है. इन पहलों के माध्यम से, मंत्रालय राज्यों को पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने और देशभर में पर्यटन स्थलों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है.

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में सूचित किया कि, "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. इसी रणनीति के तहत, पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायों को टिकाऊ (सस्टेनेबल) पर्यटन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'ट्रैवल फॉर लाइफ' कार्यक्रम शुरू किया गया था."

राज्यसभा के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए बजट मंजूर किया गया है:

स्वदेश दर्शन 1.0 योजना: जशपुर-कुनकुरी-मैनपाट-कमलेशपुर-महेशपुर-कुरदर-सरोधादादर-गंगरेल-कोंडागांव-नथियानवागांव-जगदलपुर-चित्रकूट-तीरथगढ़ के विकास के लिए 96.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

जशपुर-कुनकुरी-मैनपाट-कमलेशपुर-महेशपुर-कुरदर-सरोधादादर-गंगरेल-कोंडागांव-नथियानवागांव-जगदलपुर-चित्रकूट-तीरथगढ़ के विकास के लिए मंजूर किए गए हैं. स्वदेश दर्शन 2.0 योजना: कवर्धा में भोरमदेव कॉरिडोर विकास के लिए 145.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

कवर्धा में भोरमदेव कॉरिडोर विकास के लिए स्वीकृत किए गए हैं. चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट (CBDD) योजना: मयाली बगीचा को 'ईको टूरिज्म' स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 9.96 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

मयाली बगीचा को 'ईको टूरिज्म' स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मंजूर किए गए हैं. प्रसाद (PRASHAD) योजना: राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के विकास के लिए 48.44 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के विकास के लिए दिए गए हैं. राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता (SASCI) योजना: चित्रोत्पला फिल्म सिटी के विकास के लिए 95.79 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

कौशल विकास प्रशिक्षण:

सरकार ने बजट में उल्लेख किया है कि पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास को एक बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है. इसके तहत एक प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों के 10,000 टूर गाइडों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देना है.

भारतीय प्रबंधन संस्थानों के सहयोग से लागू की जाने वाली इस पहल में पेशेवर कौशल, सेवा की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के शिक्षण मॉड्यूल शामिल होंगे. इस कार्यक्रम से पर्यटकों के अनुभव में सुधार होने और भारत को एक उच्च गुणवत्ता वाले, ज्ञान-आधारित पर्यटन स्थल के रूप में मजबूती मिलने की उम्मीद है.

