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चारधाम यात्रा पर कंट्रोल रूम से रखी जा रही 24 घंटे नजर, कॉल सेंटर के इस नंबर पर मिलेगी हर जानकारी

ईटीवी भारत ने उत्तराखंड चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर का जायजा लिया, नोडल अधिकारी अमित लोहनी ने पूरी प्रक्रिया समझाई

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चारधाम यात्रा कमांड कंट्रोल रूम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 8, 2026 at 11:42 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार जोर पकड़ रही है, तो वहीं यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन और अन्य सभी तरह की जानकारियों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं. इन कॉल सेंटर पर हर रोज हज़ारों की संख्या में लोग कॉल करके अपनी जिज्ञासा और समस्याओं का समाधान पा रहे हैं.

चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग: उतराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्थापित किये गए कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर से लगातार चारों धामों पर CCTV कैमरे से नज़र रखी जा रही है. वहीं इन धामों में आने वाले लोगों की गणना के लिए हेड काउंट कैमरे से भी गणना की जा रही है. यही नहीं इसी कॉल सेंटर में चारधाम यात्रा के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन का रियल टाइम डेटा भी तैयार किया जा रहा है. हर रोज यहां पर हज़ारों की संख्या में चारधाम आने वाले यात्री कॉल कर रहे हैं. उनके अलग अलग तरह के सवाल कॉल सेंटर में आ रहे हैं. वहीं उत्तराखंड पर्यटन विभाग के कार्यालय में चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर से चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को रियल टाइम सॉल्यूशन देने के साथ ही उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है.

अब तक 30 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन: चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी और उप निदेशक अमित लोहनी ने ETV भारत से बातचीत करते हुए बताया कि चारधाम यात्रा 2026 के लिए प्रति वर्ष की तरह इस बार भी उत्तराखंड देश और विदेश से भी लोगों को आमंत्रित कर रहा है. उन्होंने बताया कि इस साल भी चारधाम यात्रा के लिए लगातार यात्री पंजीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसका रियल टाइम डेटा इस कॉल सेंटर में अपडेट हो रहा है. चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर यदि किसी को कोई समस्या होती है, तो वह इस कॉल सेंटर में कॉल करता है और उसकी समस्याओं का समाधान ऑन कॉल किया जाता है.

लोहनी ने बताया कि चारधाम यात्रा पंजीकरण को लेकर कॉल सेंटर में रियल टाइम डेटा में उस समय रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 30,00,379 (30 लाख 3 सौ 79) हो चुकी थी. 7 मई 2026 को शाम 7 बजे तक के पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 30,11,457 (30 लाख 11 हजार 4 सौ 57) हो चुके है. अब तक चारों धामों में दर्शन कर चुके यात्रियों की संख्या 8,67,692 (8 लाख 67 हजार 692) हो चुकी है.

कॉल सेंटर में अब तक आ चुकी हैं 31 हज़ार से ज़्यादा कॉल: देहरादून नींबूवाला में मौजूद उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में बनाए गए चारधाम यात्रा कॉल सेंटर में तो हर दिन तक़रीबन 500-600 कॉल आती हैं. पीक डेज में यानी की छुट्टी और वीकेंड के दिनों में 700 कॉल प्रतिदिन तक पहुंच जाती हैं. इन कॉल्स को हैंडल करने के लिए कॉल सेंटर में हर 3 अलग अलग शिफ्ट में 15 कॉलर 24x7 कॉल रिसीव कर जवाब देते हैं. चारधाम यात्रा के इस सीजन में अब तक इस कॉल सेंटर से 31,581 कॉल का जवाब दिया जा चुका है, तो वहीं 2,213 क्येरी भी यहां मेल से प्राप्त हुई हैं.

पंजीकरण के अलावा यात्रियों के कई तरह के सवाल: चारधाम यात्रा का कॉल सेंटर के नोडल अधिकारी अमित लोहनी ने बताया कि कॉल सेंटर में केवल चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन से संबंधित ही नहीं, बल्कि इसके अलावा अन्य कई तरह के सवाल भी यात्रियों के आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि इन सवालों में हेली बुकिंग, ट्रांसपोर्ट संबंधित, होटल, एकमोडेशन और मौसम संबंधित सवाल भी यात्रियों के आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने चारधाम यात्रा पोर्टल को अलग अलग विभागों से इंटिग्रेटेड किया है. इसमें स्वास्थ्य संबंधित सूचनाएं, होटल, परिवहन, हेली टिकट बुकिंग के साथ साथ मौसम विभाग से इंटिग्रेशन होने की वजह से मौसम संबंधित जानकारियां भी यात्रियों को अधिकृत रूप से सही और सटीक दी जा रही हैं.

चारधाम की जानकारियों को लेकर स्कैम और फर्जीवाड़े से बचें: पर्यटन विभाग के अधिकारी ने बताया कि निश्चित तौर से जब यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, तो शुरू में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को नई तकनीकी समस्याएं आयी. यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को तकनीकी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक कॉलिंग सॉल्यूशन भी विभाग द्वारा रखा गया है. इसके लिए यात्रियों को विभाग के अधिकृत और सही नंबर पर कॉल करके सही जानकारी मिलती है. इस कॉल सेंटर का अधिकृत टोल फ्री नंबर - 1364 या 01353520100 है. वहीं चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन की अधिकृत वेबसाइट- https://registrationandtouristcare.uk.gov.in/ है.

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