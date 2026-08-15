देश के घरेलू पर्यटन में रिकॉर्ड उछाल; 5 साल में 429 करोड़ टूरिस्टों ने किया भारत भ्रमण, UP टॉप पर
देश में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर, ग्लोबल लेवल पर फ्रांस नंबर वन, DPPH योजना के तहत 59.37 करोड़ रुपये खर्च.
Published : August 15, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद : Domestic Tourist Footfall : संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि फ्रांस में दुनियाभर में सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं. स्पेन इस मामले में दूसरे नंबर पर है. साल 2026 की पहली तिमाही में कुल 30.7 करोड़ लोग दूसरे देशों में काम या घूमने के लिए पहुंचे. भारत भले ही ग्लोबल लेवल पर टॉप में नहीं है, लेकिन अपने देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है. 5 साल में यह संख्या 61 से बढ़कर 429 करोड़ हो गई है.
पर्यटन मंत्रालय के अनुसार साल 2020 की तुलना में वर्ष 2025 में अपने देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. घरेलू टूरिस्टों की संख्या के लिहाज से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है. यहां साल 2020 में देश के 8 करोड़ 61 लाख 22 हजार 293 पर्यटक धार्मिक-ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने के लिए पहुंचे थे. साल 2025 में यह संख्या 1 अरब 55 करोड़ 74 लाख 23 हजार 503 पहुंच गई. 5 साल में इस राज्य में टूरिस्ट करीब 18 गुना बढ़ गए.
पर्यटन मंत्रालय के डेटा के अनुसार स्थानीय पर्यटकों की संख्या के लिहाज से आंध्र प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है. यहां साल 2020 में 7 करोड़ 8 लाख 28 हजार 590 पर्यटक पहुंचे थे. साल 2025 में यह संख्या 35 करोड़ 38 लाख 99 हजार 146 तक पहुंच गई. 5 वर्षों में यहां पर घरेलू पर्यटकों की संख्या करीब 5 गुना तक बढ़ गई. टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां की सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यटन नीति 2024–29 और स्वर्ण आंध्र पर्यटन विजन 2047 लागू किया है.
मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर : पर्यटन मंत्रालय के डेटा के अनुसार साल 2025 में घरेलू पर्यटकों की संख्या में मध्य प्रदेश देशभर में तीसरे स्थान पर रहा. यहां पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी. साल 2020 में यहां कुल 2 करोड़ 35 लाख 19 हजार 632 पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे थे. साल 2025 में यह संख्या बढ़कर 13 करोड़ 95 लाख 96 हजार 49 तक पहुंच गई. यानी पिछले 5 वर्षों में यहां टूरिस्टों की संख्या में करीब 6 गुना का इजाफा हुआ.
बिहार में करीब 12 गुना बढ़े घरेलू पर्यटक : पर्यटन मंत्रालय के डेटा से यह स्पष्ट है कि घरेलू पर्यटकों की संख्या के लिहाज बिहार देशभर में चौथे स्थान पर रहा. साल 2020 की तुलना में इस राज्य में वर्ष 2025 में टूरिस्टों की संख्या में करीब 12 गुना बढ़ोतरी हुई. वर्ष 2020 में यहां देश के 56 लाख 38 हजार 24 टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचे थे. इसके मुकाबले में साल 2025 में यह संख्या 6 करोड़ 54 लाख 68 हजार 527 पर पहुंच गई.
2 सांसदों ने पर्यटन पर पूछे थे सवाल : दरअसल, हाल ही में बिहार की सांसद शाम्भवी चौधरी और सांसद राजेश वर्मा ने पर्यटन को लेकर संसद में सवाल पूछे थे. पूछा था कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने में 'देखो अपना देश' पहल के असर का मूल्यांकन किया गया है या नहीं?, नए चयनित स्थलों पर पर्यटकों की संख्या की स्थिति क्या रही?, सस्ते टूर पैकेज डेवलप करने के लिए क्या प्रयास हुए हैं?. पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनके जवाब दिए.
साल 2020 में हुई थी मुहिम की शुरुआत : पर्यटन मंत्री ने बताया कि साल 2020 की जनवरी में 'देखो अपना देश' पहल की शुरुआत की गई थी. इसके तहत लोगों को देश के उन खूबसूरत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों पर जाने के लिए प्रेरित करना है, जहां के बारे में लोगों में बहुत कम जागरूकता है. सरकार ऑनलाइन प्रतियोगिता के अलावा इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट के जरिए इन स्थलों का प्रचार-प्रसार करती है. वहीं साल 2020 में कुल घरेलू पर्यटकों की संख्या 61 करोड़ थी. जबकि साल 2025 में यह 429 करोड़ हो गई.
करोड़ों खर्च कर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही सरकार : पर्यटन मंत्रालय के अनुसार डोमेस्टिक टूरिज्म के प्रचार-प्रसार के लिए डोमेस्टिक प्रमोशन एंड पब्लिसिटी इनक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी (DPPH) स्कीम के तहत रुपये खर्च किए जाते हैं. 2025-26 के दौरान 59.37 करोड़ खर्च किए गए. इन्हीं समय के दौरान इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर (IITF) और इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड्स (IITG) प्रोग्राम के तहत टूरिस्ट गाइडों को ट्रेंड बनाने के लिए 4.07 करोड़ रुपये खर्च किए गए.
देश में कहां घूमते हैं देशी-विदेशी पर्यटक? : पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक देश के टिकट वाले मुख्य स्मारकों में घरेलू पर्यटक ज्यादातर ताजमहल, सूर्य मंदिर, कुतुब मीनार, लाल किला और बीबी का मकबरा जाते हैं. इसके अलावा काफी लोग काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, तिरुपति बालाजी आदि जगहों पर जाते हैं. जबकि विदेशी सैलानी ताजमहल, आगरा किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और महाबलीपुरम के स्मारक को ज्यादा पसंद करते हैं.
पर्यटकों से औसत कमाई में गोवा नंबर वन : कुछ दिनों पहले पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट में प्रति पर्यटक औसत कमाई के लिहाज से भी राज्यों की स्थिति का आकलन किया गया था. इसके अनुसार साल 2024-25 के डेटा के आधार पर गोवा नंबर वन, जबकि उत्तराखंड दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा. यानी गोवा के पर्यटन बाजार को प्रति पर्यटक करीब 1 लाख 77 हजार 300 रुपये की कमाई होती है. इस लिहाज से गोवा देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है.
औसत कमाई में अन्य राज्यों की स्थिति : पर्यटन मंत्रालय के डेटा के अनुसार प्रति पर्यटक औसत कमाई के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है. यहां आने वाले एक पर्यटक से यहां के पर्यटन बाजार को करीब 11 हजार 50 रुपये मिलते हैं. इसी तरह यूपी पांचवें स्थान पर हैं. यहां प्रति टूरिस्ट पर्यटन बाजार को 9 हजार 175 रुपये मिलते हैं. केरलम प्रति पर्यटक 4 हजार 330 रुपये की औसत कमाई के साथ नौंवे स्थान पर है. बिहार 2 हजार 370 रुपये के साथ सबसे पीछे हैं.
अर्थव्यवस्था में पर्यटन सेक्टर का बड़ा योगदान : पर्यटन मंत्रालय के India Tourism Data Compendium 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में पर्यटन सेक्टर का अहम योगदान है. देश की कुल कमाई का करीब 5.22% हिस्सा पर्यटन सेक्टर से ही आता है. इस क्षेत्र में 13.34% लोगों को रोजगार मिलता है. कुल 5.82% लोग इस सेक्टर से सीधे जुड़े हैं. इनमें होटलों के कर्मचारी, टूरिस्ट गाइड, टैक्सी ड्राइवर आदि शामिल हैं.
साल 2024 में 2.05 करोड़ अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए : India Tourism Data Compendium 2025 की रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में अपने देश में विदेशों से कुल 2.05 करोड़ पर्यटक आए. इनमें से 99.5 लाख विशुद्ध विदेशी नागरिक रहे. जबकि 1.06 करोड़ अप्रवासी थे. भारत में सबसे ज्यादा 18.13% पर्यटक अमेरिका से आए. इसी तरह बांग्लादेश से 17.59%, ब्रिटेन से 10.28%, ऑस्ट्रेलिया से 5.21% और कनाडा से 4.79% पर्यटक अपने देश में घूमने के लिए पहुंचे.
छुट्टी बिताने-मनोरंजन के लिए ज्यादा लोग आते हैं : पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार करीब 45% लोग विदेश से छुट्टी बिताने या मनोरंजन के लिए भारत आते हैं. यह अन्य वजहों में सबसे ज्यादा है. वहीं लगभग 28.49% रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते हैं. 10.52% लोग व्यापार-नौकरी के सिलसिले में जबकि 6.48% लोग इलाज के लिए अपने देश में आते हैं. 83.41% विदेशी पर्यटक हवाई मार्ग से जबकि 16.05% सड़क मार्ग से आते हैं. भारत आने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा (56.85%) जबकि महिलाओं की कम (43.14%) है.
देश में कितने पर्यटन स्थल हैं? : UNESCO के अनुसार 2025-2026 तक भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Sites) हैं. इनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक के अलावा अन्य स्थल भी शामिल हैं. वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार केंद्रीय रूप से संरक्षित टूरिस्ट प्लेस 3695 हैं. नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी की संख्या 2020 में 981 थी. साल 2025 में यह बढ़कर 1134 हो गई. इसी तरह इसी समय के दौरान टाइगर रिजर्व भी 50 से बढ़कर 58 और एलीफेंट रिजर्व 30 से बढ़कर 33 हो गए हैं. इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए 32 टाइगर कॉरिडोर और 150 एलीफेंट कॉरिडोर की पहचान की गई है.
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