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देश के घरेलू पर्यटन में रिकॉर्ड उछाल; 5 साल में 429 करोड़ टूरिस्टों ने किया भारत भ्रमण, UP टॉप पर

हैदराबाद : Domestic Tourist Footfall : संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि फ्रांस में दुनियाभर में सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं. स्पेन इस मामले में दूसरे नंबर पर है. साल 2026 की पहली तिमाही में कुल 30.7 करोड़ लोग दूसरे देशों में काम या घूमने के लिए पहुंचे. भारत भले ही ग्लोबल लेवल पर टॉप में नहीं है, लेकिन अपने देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है. 5 साल में यह संख्या 61 से बढ़कर 429 करोड़ हो गई है.

पर्यटन मंत्रालय के अनुसार साल 2020 की तुलना में वर्ष 2025 में अपने देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. घरेलू टूरिस्टों की संख्या के लिहाज से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है. यहां साल 2020 में देश के 8 करोड़ 61 लाख 22 हजार 293 पर्यटक धार्मिक-ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने के लिए पहुंचे थे. साल 2025 में यह संख्या 1 अरब 55 करोड़ 74 लाख 23 हजार 503 पहुंच गई. 5 साल में इस राज्य में टूरिस्ट करीब 18 गुना बढ़ गए.

पर्यटन मंत्रालय के डेटा के अनुसार स्थानीय पर्यटकों की संख्या के लिहाज से आंध्र प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है. यहां साल 2020 में 7 करोड़ 8 लाख 28 हजार 590 पर्यटक पहुंचे थे. साल 2025 में यह संख्या 35 करोड़ 38 लाख 99 हजार 146 तक पहुंच गई. 5 वर्षों में यहां पर घरेलू पर्यटकों की संख्या करीब 5 गुना तक बढ़ गई. टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां की सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यटन नीति 2024–29 और स्वर्ण आंध्र पर्यटन विजन 2047 लागू किया है.

मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर : पर्यटन मंत्रालय के डेटा के अनुसार साल 2025 में घरेलू पर्यटकों की संख्या में मध्य प्रदेश देशभर में तीसरे स्थान पर रहा. यहां पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी. साल 2020 में यहां कुल 2 करोड़ 35 लाख 19 हजार 632 पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे थे. साल 2025 में यह संख्या बढ़कर 13 करोड़ 95 लाख 96 हजार 49 तक पहुंच गई. यानी पिछले 5 वर्षों में यहां टूरिस्टों की संख्या में करीब 6 गुना का इजाफा हुआ.

बिहार में करीब 12 गुना बढ़े घरेलू पर्यटक : पर्यटन मंत्रालय के डेटा से यह स्पष्ट है कि घरेलू पर्यटकों की संख्या के लिहाज बिहार देशभर में चौथे स्थान पर रहा. साल 2020 की तुलना में इस राज्य में वर्ष 2025 में टूरिस्टों की संख्या में करीब 12 गुना बढ़ोतरी हुई. वर्ष 2020 में यहां देश के 56 लाख 38 हजार 24 टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचे थे. इसके मुकाबले में साल 2025 में यह संख्या 6 करोड़ 54 लाख 68 हजार 527 पर पहुंच गई.

2 सांसदों ने पर्यटन पर पूछे थे सवाल : दरअसल, हाल ही में बिहार की सांसद शाम्भवी चौधरी और सांसद राजेश वर्मा ने पर्यटन को लेकर संसद में सवाल पूछे थे. पूछा था कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने में 'देखो अपना देश' पहल के असर का मूल्यांकन किया गया है या नहीं?, नए चयनित स्थलों पर पर्यटकों की संख्या की स्थिति क्या रही?, सस्ते टूर पैकेज डेवलप करने के लिए क्या प्रयास हुए हैं?. पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनके जवाब दिए.

साल 2020 में हुई थी मुहिम की शुरुआत : पर्यटन मंत्री ने बताया कि साल 2020 की जनवरी में 'देखो अपना देश' पहल की शुरुआत की गई थी. इसके तहत लोगों को देश के उन खूबसूरत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों पर जाने के लिए प्रेरित करना है, जहां के बारे में लोगों में बहुत कम जागरूकता है. सरकार ऑनलाइन प्रतियोगिता के अलावा इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट के जरिए इन स्थलों का प्रचार-प्रसार करती है. वहीं साल 2020 में कुल घरेलू पर्यटकों की संख्या 61 करोड़ थी. जबकि साल 2025 में यह 429 करोड़ हो गई.

करोड़ों खर्च कर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही सरकार : पर्यटन मंत्रालय के अनुसार डोमेस्टिक टूरिज्म के प्रचार-प्रसार के लिए डोमेस्टिक प्रमोशन एंड पब्लिसिटी इनक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी (DPPH) स्कीम के तहत रुपये खर्च किए जाते हैं. 2025-26 के दौरान 59.37 करोड़ खर्च किए गए. इन्हीं समय के दौरान इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर (IITF) और इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड्स (IITG) प्रोग्राम के तहत टूरिस्ट गाइडों को ट्रेंड बनाने के लिए 4.07 करोड़ रुपये खर्च किए गए.