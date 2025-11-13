ETV Bharat / bharat

मेकेदातु जलाशय परियोजना: तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु द्वारा दायर उस आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक द्वारा अंतरराज्यीय कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय के प्रस्तावित निर्माण को चुनौती दी गई थी. अदलत ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत धारणा है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की.

पीठ में जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि जब विशेषज्ञ समिति इस मामले की सुनवाई कर रही है, तो वर्तमान आवेदन पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है और किसी भी स्थिति में कर्नाटक कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी (CWRA) और कावेरी वॉकर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के निर्देशों के अनुसार पानी छोड़ने के लिए बाध्य होगा.

पीठ ने तमिलनाडु के आवेदन को खारिज करते हुए कहा, "अगर कर्नाटक इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे कोर्ट की अवमानना ​​का खतरा है. इस मामले को देखते हुए, हम वर्तमान आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं."पीठ ने कहा कि अगर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, तो संबंधित पक्ष कानून द्वारा अनुमत कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे.

पीठ ने जोर देकर कहा कि जल आवंटन का निर्णय इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया जाना चाहिए और कहा कि मेकादातु बांध के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए CWC द्वारा पारित आदेश को तमिलनाडु द्वारा चुनौती देना समय से पहले है. पीठ ने कहा, "वर्तमान आवेदन समय से पहले है. CWC द्वारा अंतिम निर्णय डीपीआर और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की राय के बाद ही लिया जाएगा..."

पीठ ने कहा कि राज्य की आपत्तियों और विशेषज्ञ निकायों CWRA और CWMA की राय पर विचार करने के बाद ही योजना को मंजूरी दी जाएगी. पीठ ने कहा कि जहां तक कावेरी बेसिन में जल का संबंध है, इस विवाद का निर्धारण इस कोर्ट द्वारा किया जा चुका है और कहा कि कोई भी मुद्दा CWMA, CWRA या CWC के समक्ष उठाया जा सकता है. पीठ ने अधिकारियों से शीघ्र निर्णय लेने को कहा.