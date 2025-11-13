ETV Bharat / bharat

मेकेदातु जलाशय परियोजना: तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक ने अंतरराज्यीय कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय के प्रस्तावित निर्माण को चुनौती दी गई थी.

SC
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 13, 2025 at 4:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु द्वारा दायर उस आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक द्वारा अंतरराज्यीय कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय के प्रस्तावित निर्माण को चुनौती दी गई थी. अदलत ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत धारणा है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की.

पीठ में जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि जब विशेषज्ञ समिति इस मामले की सुनवाई कर रही है, तो वर्तमान आवेदन पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है और किसी भी स्थिति में कर्नाटक कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी (CWRA) और कावेरी वॉकर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के निर्देशों के अनुसार पानी छोड़ने के लिए बाध्य होगा.

पीठ ने तमिलनाडु के आवेदन को खारिज करते हुए कहा, "अगर कर्नाटक इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे कोर्ट की अवमानना ​​का खतरा है. इस मामले को देखते हुए, हम वर्तमान आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं."पीठ ने कहा कि अगर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, तो संबंधित पक्ष कानून द्वारा अनुमत कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे.

पीठ ने जोर देकर कहा कि जल आवंटन का निर्णय इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया जाना चाहिए और कहा कि मेकादातु बांध के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए CWC द्वारा पारित आदेश को तमिलनाडु द्वारा चुनौती देना समय से पहले है. पीठ ने कहा, "वर्तमान आवेदन समय से पहले है. CWC द्वारा अंतिम निर्णय डीपीआर और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की राय के बाद ही लिया जाएगा..."

पीठ ने कहा कि राज्य की आपत्तियों और विशेषज्ञ निकायों CWRA और CWMA की राय पर विचार करने के बाद ही योजना को मंजूरी दी जाएगी. पीठ ने कहा कि जहां तक कावेरी बेसिन में जल का संबंध है, इस विवाद का निर्धारण इस कोर्ट द्वारा किया जा चुका है और कहा कि कोई भी मुद्दा CWMA, CWRA या CWC के समक्ष उठाया जा सकता है. पीठ ने अधिकारियों से शीघ्र निर्णय लेने को कहा.

पीठ ने तमिलनाडु की इस दलील पर गौर किया कि CWRC और CWMA द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, तमिलनाडु को जो पानी दिया जाना था, वह कर्नाटक नहीं दे रहा है. कर्नाटक ने तर्क दिया कि CWMA द्वारा निर्धारित पानी से अधिक पानी पहले ही छोड़ा जा चुका है. पीठ ने कहा, "कर्नाटक और तमिलनाडु के अनुसार CWMA द्वारा पारित आदेश दोनों राज्यों के हितों के प्रतिकूल थे... हमारे पास उक्त मामले में विशेषज्ञता नहीं है..."

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस समय CWC द्वारा पारित आदेश के तहत केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, वह भी तमिलनाडु, CWMA और CWRC के विशेषज्ञों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए. पीठ ने कहा कि CWC ने निर्देश दिया था कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने के लिए CWMA और CWRC की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी.

पीठ ने कहा कि कर्नाटक निचले तटवर्ती तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को आवंटित कावेरी जल छोड़ने के लिए बाध्य होगा. पीठ CWMA को प्रस्तावित जलाशय परियोजना पर विचार-विमर्श करने से रोकने के लिए तमिलनाडु के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी.

तमिलनाडु की याचिका कर्नाटक की प्रस्तावित 'मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना' के खिलाफ थी, जो गंभीर जल संकट को कम करने और बेंगलुरु महानगर क्षेत्र के लाखों निवासियों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से रोशनी एक्ट के तहत मालिकाना हक की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज

TAGGED:

TOTALLY MISCONCEIVED
TAMIL NADU
MEKEDATU RESERVOIR PROJECT
SC ON MEKEDATU RESERVOIR PROJECT
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.