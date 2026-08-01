IGNFA दीक्षांत समारोह: 111 IFS अधिकारी पास आउट, राजस्थान की प्रतीक्षा काले रहीं बैच टॉपर
समारोह में 109 भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों और भूटान के 2 अधिकारियों सहित कुल 111 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 1, 2026 at 11:28 PM IST
देहरादून: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों का दीक्षांत समारोह वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) में संपन्न हुआ. कुल 109 भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों और भूटान के 2 अधिकारी प्रशिक्षुओं सहित कुल 111 अधिकारियों ने 20 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया. कार्यक्रम में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. केंद्रीय मंत्री ने पास आउट होने वाले युवा अधिकारियों को प्रमाणपत्र व पदक प्रदान किए. अधिकारी प्रतीक्षा नानासाहेब काले बैच की टॉपर बनीं. उनको सम्मानित किया गया.
दीक्षांत समरोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि, आने वाले वर्षों में अधिकारियों के समक्ष जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता व मरुस्थलीकरण जैसी गंभीर चुनौतियां होंगी. इन चुनौतियों के समाधान के लिए नवाचार, आधुनिक प्रौद्योगिकी व जनभागीदारी को समान महत्व देना होगा.
Addressing convocation of Indian Forest Service Probationers of 2024-26 course in Dehradun. pic.twitter.com/cj3SKGI2Rl— Bhupender Yadav (@byadavbjp) August 1, 2026
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब ये अधिकारी अपने सेवा जीवन के सर्वश्रेष्ठ दौर में होंगे, तब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, एक सफल लोकसेवक के लिए नैतिकता और कार्यकुशलता सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं. उन्होंने अधिकारियों से केवल सक्षम प्रशासक बनने तक सीमित न रहकर प्रभावी नेतृत्व विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा कि त्याग, करुणा और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता ही एक अधिकारी को सच्चा नेता बनाती है. नेतृत्व का उद्देश्य केवल प्रशासन करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करना है.
उन्होंने अपने संबोधन के अंत में कहा कि, टएक अच्छा अधिकारी वही है जो सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो. अधिकारियों को आत्ममूल्यांकन और आत्मबोध को जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा. प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक अधिकारी की जीवन यात्रा अलग होगी और उन्हें अपने अनुभवों से निरंतर सीखते हुए समाज एवं राष्ट्र की सेवा में उत्कृष्ट योगदान देना होगा.
Addressed the Convocation Ceremony of the 2024–26 batch of Indian Forest Service probationers at Forest Research Institute campus in Dehradun, today.— Bhupender Yadav (@byadavbjp) August 1, 2026
Congratulated the young officers as they embark on a career dedicated to protecting India's forests, wildlife, and natural… pic.twitter.com/ZGzlgOdqX0
वहीं, इससे पहले अकादमी के निदेशक डॉ. राजेन्द्र प्रसाद खजूरिया ने बताया कि पूर्व में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज और वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के रूप में यह संस्थान वर्ष 1938 से देश की सेवा कर रहा है. भारत की स्वतंत्रता के बाद से सभी भारतीय वन सेवा अधिकारियों व 14 मित्र देशों के 369 वन अधिकारियों ने अबतक इस संस्थान से ट्रेनिंग हासिल की है. उन्होंने बताया कि विकसित भारत-2047 की परिकल्पना के अनुरूप संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित 20 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय वन सेवा के 2024 बैच के 109 परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा भूटान के दो अधिकारी प्रशिक्षुओं सहित कुल 111 अधिकारियों ने भाग लिया. इनमें से 75 अधिकारियों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर ऑनर्स डिप्लोमा अर्जित किया.
उन्होंने बताया कि, कुल प्रशिक्षण अवधि का लगभग 45 प्रतिशत भाग देश के विविध पारिस्थितिक क्षेत्रों में आयोजित क्षेत्रीय अभ्यासों, अध्ययन भ्रमणों एवं साहसिक गतिविधियों को समर्पित रहा. उन्होंने पास आउट होने वाले अधिकारियों से पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करते हुए वनाश्रित समुदायों की आजीविका एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया.
समारोह में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले परिवीक्षार्थियों को पुरस्कार व पदक प्रदान किए गए. राजस्थान संवर्ग की प्रतीक्षा नानासाहेब काले बैच की टॉपर रहीं.
पढ़ें---