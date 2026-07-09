प.बंगाल: बरुईपुर में पीट-पीटकर हत्या, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला मामले में अब तक 40 गिरफ्तार
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Published : July 9, 2026 at 12:25 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में रविवार को लड़की का शव मिलने के तुरंत बाद हिंसा के आरोप में 18 लोगों को गिरफ़्तार किया गया. पुलिस पर हमला करने, तोड़-फोड़ करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोप में अब तक कुल 40 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.
पुलिस ने बुधवार को बताया कि गिरफ़्तार किए गए 18 लोगों को बरुईपुर कोर्ट में पेश किया गया. उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. इसी मामले में 22 और लोगों को गिरफ़्तार किया गया. मंगलवार को बरुईपुर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि भीड़ में हिंसा में शामिल 200 लोगों की पहचान की गई है. सूत्रों के मुताबिक, मामले में बाकी आरोपियों को गिरफ़्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है.
पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, पुलिस कैंप में तोड़-फोड़ की गई और रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई. भीड़ ने इंद्रजीत मंडल नाम के एक युवक को भी पकड़ लिया, जो रेप और मर्डर केस में संदिग्ध था. हिंसक भीड़ ने पीट-पीटकर उसकी जान ले ली.
जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहे कई वीडियो फुटेज इकट्ठा किए. जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस फुटेज के एनालिसिस से आरोपियों की एक-एक करके पहचान की जा रही है.
पुलिस ने बताया है कि आरोपियों को पकड़ने का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है. इस बीच मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नाबालिग की मौत के बाद पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है. उन्होंने परसों यानी 7 जुलाई को बरुईपुर एसपी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़ की पिटाई में मारे गए इंद्रजीत मंडल बेकसूर थे और उन्हें भी न्याय मिलेगा.
बंगाल के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटना के पीछे सांप्रदायिक उकसावे की संभावना की भी जांच की जा रही है.