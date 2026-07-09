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प.बंगाल: बरुईपुर में पीट-पीटकर हत्या, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला मामले में अब तक 40 गिरफ्तार

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )