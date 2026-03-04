कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, हाई अलर्ट पर अधिकारी
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिकों और नेताओं से अपील की कि वे सद्भाव बनाए रखें और समाज में शांति और अच्छे माहौल में योगदान दें.
Published : March 4, 2026 at 1:00 PM IST
श्रीनगर: अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शनों को लेकर जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई. इसमें मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया गया.
श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा हालात पर विस्तृत चर्चा की. श्रीनगर और दूसरी जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद अधिकारियों को लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश देना पड़ा.
श्रीनगर के लोक भवन में हुई इस बैठक में सेना की उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात, सेना की GoC 15 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और MGGS, उत्तरी कमान के मेजर जनरल बलबीर सिंह शामिल हुए.
सिन्हा ने कानून-व्यवस्था की स्थिति का समीक्षा करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी की. उन्होंने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए.
उपराज्यपाल ने नागरिकों और सामुदायिक नेताओं से भी अपील की कि वे सद्भाव बनाए रखें और समाज में शांति और अच्छे माहौल में योगदान दें. उन्होंने कहा, "शांति बनाए रखना और समाज की उन्नति को बनाए रखना एक साझा जिम्मेदारी है जो हम सब पर बराबर है."
इस बीच, शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने एक बयान में कहा कि सरकार ने घाटी में शैक्षणिक संस्थानों को 7 मार्च तक बंद रखने का समय बढ़ा दिया है. प्राइमरी और मिडिल स्कूल तीन महीने की सर्दियों की छुट्टी के बाद सोमवार को फिर से खुलने वाले थे, लेकिन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विरोध को देखते हुए इसे दो दिन के लिए टाल दिया गया. इलाके के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए.
श्रीनगर और कश्मीर के कुछ हिस्सों में अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाबंदियां लगाईं. ये पाबंदियां इसलिए लगाई गईं क्योंकि मंगलवार को विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों समेत कई लोग घायल हो गए.
जम्मू के पुंछ में दुकानें और बाजार बंद हैं. पुंछ की रहने वाली महमूदा ने कहा कि वह अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, जो सऊदी अरब में काम करता है. उन्होंने कहा, "मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार दखल दे ताकि मेरे बेटे जैसे कई और लोगों को निकाला जा सके. मेरे बेटे और उसके परिवार की ईद से दो दिन पहले मुंबई के लिए फ्लाइट थी, लेकिन अब हमें उसके आने का पक्का पता नहीं है."
इस बीच, श्रीनगर में पुलिस ने कहा कि उन्होंने लोगों में अशांति फैलाने के लिए झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने के लिए मीडिया आउटलेट्स और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि पुलिस ने कुछ न्यूज चैनलों, मीडिया आउटलेट्स और लोगों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानबूझकर झूठी, मनगढ़ंत और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने को गंभीरता से लिया है.
एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि कई प्रोफाइल की पहचान की गई है और संबंधित लोगों को पुलिस के साइबर सेल में बुलाया गया है. सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "खबर है कि कुछ जाने-माने लोग ऐसी गतिविधियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ सकती है. ऐसी सभी हरकतों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं."
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी कर संयम बनाए रखने को कहा, लेकिन कहा कि कुछ जगहों पर दंगे, पत्थरबाजी, झड़प और कानून-व्यवस्था में बाधा डालने की घटनाएं मंजूर नहीं हैं.
आधिकारिक बयान में कहा गया, "हिंसा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सुरक्षा बलों के साथ टकराव से चोटें आती हैं, जान जाती है, पाबंदियां लगती हैं, शैक्षणिक संस्थान बंद हो जाते हैं और परिवारों, व्यापारियों, छात्रों और दिहाड़ी मजदूरों को मुश्किल होती है." लोगों से हिंसा और उकसावे से बचने की अपील की गई.
