कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, हाई अलर्ट पर अधिकारी

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की ( ETV Bharat )

श्रीनगर: अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शनों को लेकर जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई. इसमें मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया गया. श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा हालात पर विस्तृत चर्चा की. श्रीनगर और दूसरी जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद अधिकारियों को लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश देना पड़ा. श्रीनगर के लोक भवन में हुई इस बैठक में सेना की उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात, सेना की GoC 15 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और MGGS, उत्तरी कमान के मेजर जनरल बलबीर सिंह शामिल हुए. सिन्हा ने कानून-व्यवस्था की स्थिति का समीक्षा करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी की. उन्होंने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए. उपराज्यपाल ने नागरिकों और सामुदायिक नेताओं से भी अपील की कि वे सद्भाव बनाए रखें और समाज में शांति और अच्छे माहौल में योगदान दें. उन्होंने कहा, "शांति बनाए रखना और समाज की उन्नति को बनाए रखना एक साझा जिम्मेदारी है जो हम सब पर बराबर है." इस बीच, शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने एक बयान में कहा कि सरकार ने घाटी में शैक्षणिक संस्थानों को 7 मार्च तक बंद रखने का समय बढ़ा दिया है. प्राइमरी और मिडिल स्कूल तीन महीने की सर्दियों की छुट्टी के बाद सोमवार को फिर से खुलने वाले थे, लेकिन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विरोध को देखते हुए इसे दो दिन के लिए टाल दिया गया. इलाके के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए. श्रीनगर और कश्मीर के कुछ हिस्सों में अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाबंदियां लगाईं. ये पाबंदियां इसलिए लगाई गईं क्योंकि मंगलवार को विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों समेत कई लोग घायल हो गए.