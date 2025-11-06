ETV Bharat / bharat

शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने कश्मीर में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए

सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में आने वाली सर्दियों को देखते हुए कश्मीर में और सुरक्षा व निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया.

meeting of top security officials
शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की बैठक (ETV Bharat)
Published : November 6, 2025 at 8:23 PM IST

श्रीनगर: आगामी सर्दियों से पूर्व एक शीर्ष सुरक्षा बैठक ने कश्मीर घाटी में सुरक्षा और खुफिया ग्रिड को बढ़ाने पर जोर दिया गया.

श्रीनगर में पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुलिस और सीआरपीएफ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने त्वरित प्रतिक्रिया दलों (QRT) को परिचालन चपलता के लिए बेहतर गतिशीलता, प्रशिक्षण और उपकरणों से सुदृढ़ करें.

जम्मू एवं कश्मीर में 25 वर्षों में सबसे शांत अक्टूबर माह रहा, तथा पिछले महीने नियंत्रण रेखा पर दो आतंकवादी मारे गए. मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने समग्र समन्वय, दक्षता और क्षेत्रीय तत्परता बढ़ाने पर जोर दिया.

डीजीपी प्रभात के हवाले से एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "उन्होंने एडवांस निगरानी, ​​प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय और सक्रिय क्षेत्रीय सहभागिता के माध्यम से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया."

अधिकारियों को क्षेत्र पर प्रभुत्व और निवारण बढ़ाने के लिए रणनीतिक और संवेदनशील बिंदुओं पर गतिशील और आश्चर्यजनक नाके स्थापित करने के लिए कहा गया था. अधिकारी के अनुसार, अधिकारियों को अंतर-जिला सुरक्षा समन्वय और वास्तविक समय पर सूचना साझा करने के लिए पड़ोसी जिलों के बीच निर्बाध संचार बनाए रखने का निर्देश दिया गया है.

डीजीपी ने सभी स्तरों पर निर्बाध और सुरक्षित कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए संचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण और उन्नयन का भी आह्वान किया. साथ ही उन्होंने परिचालन तत्परता के उच्चतम स्तर को बनाए रखते हुए व्यावसायिकता, सतर्कता और लोगों के अनुकूल पुलिसिंग पर जोर दिया.

