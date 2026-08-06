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आईआईटी आईएसएम में लेजर विज्ञान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, ILMI-2026 में जुटे देश के शीर्ष वैज्ञानिक

आईआईटी आईएसएम में आईएलएमआई 2026 के उद्घाटन के दौरान संस्थान के डीन, प्रोफेसर और वरिष्ठ वैज्ञानिक. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: आईआईटी आईएसएम एक बार फिर देश के वैज्ञानिक जगत का केंद्र बन गया है. संस्थान के भौतिकी विभाग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय नेशनल सिम्पोजियम ऑन इंटेंस लेजर मैटर इंटरैक्शंस (आईएलएमआई-2026) का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ. इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्योग विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में युवा विद्यार्थी जुटे हैं. अगले तीन दिनों तक यहां लेजर विज्ञान, प्लाज्मा भौतिकी और अल्ट्राफास्ट तकनीक से जुड़े अत्याधुनिक अनुसंधानों, नई खोजों और भविष्य की वैज्ञानिक संभावनाओं पर गंभीर मंथन किया जाएगा.

यह संगोष्ठी केवल शोधपत्र प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के बीच विचारों का आदान-प्रदान बढ़ाना, नए अनुसंधान सहयोग विकसित करना और युवा शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक विज्ञान से जोड़ना भी है. कार्यक्रम में ऐसे विषयों पर चर्चा होगी जो आने वाले समय में ऊर्जा, रक्षा, चिकित्सा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों की दिशा बदल सकते हैं.

आईएसएम के सहायक प्राध्यापक प्रो. अमितावा अदक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वैज्ञानिक प्रगति अनुसंधान से ही मुमकिनः प्रो. जी रविंद्र

संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), मुंबई के विशिष्ट प्रोफेसर जी. रविंद्र कुमार ने कहा कि किसी भी देश की वैज्ञानिक प्रगति की वास्तविक शक्ति उसके बुनियादी अनुसंधान में छिपी होती है. उन्होंने कहा कि तकनीक समय के साथ विकसित होती रहती है, लेकिन यदि मूलभूत विज्ञान को मजबूत आधार नहीं मिलेगा तो भविष्य में बड़े वैज्ञानिक नवाचार संभव नहीं होंगे. उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से जिज्ञासा और अनुसंधान की भावना को लगातार जीवित रखने का आह्वान किया.

नवाचार और बहु-संस्थागत अनुसंधान को बढ़ावा

आईआईटी आईएसएम के उपनिदेशक प्रो. शरत कुमार दास ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के राष्ट्रीय सम्मेलन केवल ज्ञान साझा करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि यही मंच नई सोच, नवाचार और बहु-संस्थागत अनुसंधान सहयोग को जन्म देते हैं. उन्होंने कहा कि आईआईटी (आईएसएम) में उपलब्ध आधुनिक अनुसंधान सुविधाएं वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही हैं. उन्होंने प्रतिभागियों से संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों का भी अवलोकन करने का आग्रह किया.

अनुसंधान को समाज की जरूरतों से जोड़ना जरूरीः डीन

डीन (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) प्रो. पार्थसारथी दास ने कहा कि आज लेजर, प्रकाश और क्वांटम विज्ञान में हो रहे अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं. इनका प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य सुरक्षा, उन्नत सामग्री निर्माण और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान को समाज की जरूरतों से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ऐसे सम्मेलन इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

आईएलएमआई-2026 का उद्देश्य

कार्यक्रम की शुरुआत में संगोष्ठी के संयोजक एवं भौतिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक प्रो. अमितावा अदक ने सभी अतिथियों, वैज्ञानिकों और प्रतिभागियों का स्वागत किया. उन्होंने बताया कि आईएलएमआई-2026 का उद्देश्य देशभर में लेजर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, अल्ट्राफास्ट साइंस और संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने नवीनतम शोध परिणामों, वैज्ञानिक चुनौतियों और भविष्य की अनुसंधान संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श कर सकें.

तीन दिनों तक चलने वाली संगोष्ठी में कई तकनीकी सत्र

तीन दिनों तक चलने वाली इस संगोष्ठी में अत्याधुनिक वैज्ञानिक विषयों पर कई महत्वपूर्ण तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे. इनमें हाई टू अल्ट्रा हाई इंटेंसिटी लेजर-मैटर इंटरैक्शन, लेजर ड्रिवेन प्लाज्मा साइंस, अल्ट्राफास्ट ऑप्टिक्स, अल्ट्राफास्ट मैग्नेटाइजेशन डायनेमिक्स, थ्योरिटिकल एवं कम्प्यूटेशनल प्लाज्मा फिजिक्स, हाई हार्मोनिक जेनरेशन (एचएचजी), टेराहर्ट्ज़ साइंस, स्पिन्ट्रॉनिक्स, लेजर डायग्नोस्टिक्स, एडवांस्ड प्लाज्मा डायग्नोस्टिक्स और लेजर आधारित मैटेरियल प्रोसेसिंग जैसे विषय शामिल हैं. इन क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान भविष्य की कई उन्नत तकनीकों की नींव माने जाते हैं.