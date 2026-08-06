आईआईटी आईएसएम में लेजर विज्ञान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, ILMI-2026 में जुटे देश के शीर्ष वैज्ञानिक
आईआईटी आईएसएम में आईएलएमआई 2026 का शुभारंभ हो गया है. राष्ट्रीय संगोष्ठी में देशभर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का जुटान हुआ है.
Published : August 6, 2026 at 5:10 PM IST
धनबाद: आईआईटी आईएसएम एक बार फिर देश के वैज्ञानिक जगत का केंद्र बन गया है. संस्थान के भौतिकी विभाग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय नेशनल सिम्पोजियम ऑन इंटेंस लेजर मैटर इंटरैक्शंस (आईएलएमआई-2026) का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ. इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्योग विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में युवा विद्यार्थी जुटे हैं. अगले तीन दिनों तक यहां लेजर विज्ञान, प्लाज्मा भौतिकी और अल्ट्राफास्ट तकनीक से जुड़े अत्याधुनिक अनुसंधानों, नई खोजों और भविष्य की वैज्ञानिक संभावनाओं पर गंभीर मंथन किया जाएगा.
यह संगोष्ठी केवल शोधपत्र प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के बीच विचारों का आदान-प्रदान बढ़ाना, नए अनुसंधान सहयोग विकसित करना और युवा शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक विज्ञान से जोड़ना भी है. कार्यक्रम में ऐसे विषयों पर चर्चा होगी जो आने वाले समय में ऊर्जा, रक्षा, चिकित्सा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों की दिशा बदल सकते हैं.
वैज्ञानिक प्रगति अनुसंधान से ही मुमकिनः प्रो. जी रविंद्र
संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), मुंबई के विशिष्ट प्रोफेसर जी. रविंद्र कुमार ने कहा कि किसी भी देश की वैज्ञानिक प्रगति की वास्तविक शक्ति उसके बुनियादी अनुसंधान में छिपी होती है. उन्होंने कहा कि तकनीक समय के साथ विकसित होती रहती है, लेकिन यदि मूलभूत विज्ञान को मजबूत आधार नहीं मिलेगा तो भविष्य में बड़े वैज्ञानिक नवाचार संभव नहीं होंगे. उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से जिज्ञासा और अनुसंधान की भावना को लगातार जीवित रखने का आह्वान किया.
नवाचार और बहु-संस्थागत अनुसंधान को बढ़ावा
आईआईटी आईएसएम के उपनिदेशक प्रो. शरत कुमार दास ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के राष्ट्रीय सम्मेलन केवल ज्ञान साझा करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि यही मंच नई सोच, नवाचार और बहु-संस्थागत अनुसंधान सहयोग को जन्म देते हैं. उन्होंने कहा कि आईआईटी (आईएसएम) में उपलब्ध आधुनिक अनुसंधान सुविधाएं वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही हैं. उन्होंने प्रतिभागियों से संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों का भी अवलोकन करने का आग्रह किया.
अनुसंधान को समाज की जरूरतों से जोड़ना जरूरीः डीन
डीन (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) प्रो. पार्थसारथी दास ने कहा कि आज लेजर, प्रकाश और क्वांटम विज्ञान में हो रहे अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं. इनका प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य सुरक्षा, उन्नत सामग्री निर्माण और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान को समाज की जरूरतों से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ऐसे सम्मेलन इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
आईएलएमआई-2026 का उद्देश्य
कार्यक्रम की शुरुआत में संगोष्ठी के संयोजक एवं भौतिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक प्रो. अमितावा अदक ने सभी अतिथियों, वैज्ञानिकों और प्रतिभागियों का स्वागत किया. उन्होंने बताया कि आईएलएमआई-2026 का उद्देश्य देशभर में लेजर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, अल्ट्राफास्ट साइंस और संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने नवीनतम शोध परिणामों, वैज्ञानिक चुनौतियों और भविष्य की अनुसंधान संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श कर सकें.
तीन दिनों तक चलने वाली संगोष्ठी में कई तकनीकी सत्र
तीन दिनों तक चलने वाली इस संगोष्ठी में अत्याधुनिक वैज्ञानिक विषयों पर कई महत्वपूर्ण तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे. इनमें हाई टू अल्ट्रा हाई इंटेंसिटी लेजर-मैटर इंटरैक्शन, लेजर ड्रिवेन प्लाज्मा साइंस, अल्ट्राफास्ट ऑप्टिक्स, अल्ट्राफास्ट मैग्नेटाइजेशन डायनेमिक्स, थ्योरिटिकल एवं कम्प्यूटेशनल प्लाज्मा फिजिक्स, हाई हार्मोनिक जेनरेशन (एचएचजी), टेराहर्ट्ज़ साइंस, स्पिन्ट्रॉनिक्स, लेजर डायग्नोस्टिक्स, एडवांस्ड प्लाज्मा डायग्नोस्टिक्स और लेजर आधारित मैटेरियल प्रोसेसिंग जैसे विषय शामिल हैं. इन क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान भविष्य की कई उन्नत तकनीकों की नींव माने जाते हैं.
लेजर और प्लाज्मा अनुसंधान पर होगी चर्चा
सम्मेलन के दौरान भारत में हाई इंटेंसिटी लेजर सुविधाओं के विकास, अत्याधुनिक प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थापना और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर सहयोग तंत्र विकसित करने पर भी विशेष चर्चा होगी. विशेषज्ञ इस बात पर भी विचार रखेंगे कि भारत किस प्रकार लेजर और प्लाज्मा अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ सकता है.
भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रो. वीके राय ने विश्वास जताया कि यह वैज्ञानिक आयोजन प्रतिभागियों के लिए ज्ञान, नवाचार और सहयोग के नए द्वार खोलेगा. उन्होंने कहा कि जब विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक एक साथ बैठकर विचार साझा करते हैं तो उससे नए शोध की दिशा तय होती है और विज्ञान को नई गति मिलती है.
डीन (कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड आउटरीच) प्रो. केका ओझा ने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग जगत के बीच मजबूत साझेदारी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इससे न केवल ज्ञान का विस्तार होता है, बल्कि वैज्ञानिक खोजों को व्यवहारिक तकनीकों में बदलने की प्रक्रिया भी तेज होती है.
वरिष्ठ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच संवाद का अवसर
सह-संयोजक प्रो. ऋत्विक मंडल ने बताया कि संगोष्ठी के दौरान आठ तकनीकी सत्र, प्लेनरी व्याख्यान, कीनोट लेक्चर, आमंत्रित व्याख्यान, छात्रों की मौखिक एवं पोस्टर प्रस्तुतियां और उद्योग सत्र आयोजित किए जाएंगे. इससे वरिष्ठ वैज्ञानिकों और युवा शोधकर्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद का अवसर मिलेगा तथा भविष्य में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का मार्ग भी प्रशस्त होगा.
समापन सत्र में प्रो. अमितावा अदक ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ), बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज (बीआरएनएस), काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर), उद्योग सहयोगियों, प्रतिभागियों और आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईएलएमआई-2026 से निकलने वाले विचार और शोध सहयोग आने वाले वर्षों में लेजर एवं प्लाज्मा विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों का आधार बनेंगे.
वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार का मंच बना IIT ISM
यह राष्ट्रीय संगोष्ठी इस बात का भी प्रमाण है कि आईआईटी (आईएसएम) धनबाद केवल तकनीकी शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार का भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच बनकर उभर रहा है. यहां होने वाले ऐसे आयोजन देश के युवा वैज्ञानिकों को विश्वस्तरीय अनुसंधान से जोड़ने के साथ-साथ भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
Belgadia के युवाओं के लिए IIT-ISM के दरवाजे खुले, हर साल 900 युवाओं को मिलेगा आधुनिक डिजिटल स्किल प्रशिक्षण
कोक ओवन के दूषित पानी के शोधन की नई तकनीक की खोज, IIT-ISM को मिला भारत सरकार से पेटेंट
आईआईटी आईएसएम धनबाद के नाम एक और कारनामा, युवा वैज्ञानिक ने जर्मनी में पूरी की इंडो-जर्मन रिसर्च फेलोशिप