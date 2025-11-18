ETV Bharat / bharat

आंध्र-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एनकाउंटर में टॉप नक्सली कमांडर हिडमा समेत 6 ढेर

सुरक्षा बलों को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली. आंध्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर एक एनकाउंटर में कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा को मार गिराया.

टॉप नक्सली कमांडर हिडमा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 11:55 AM IST

Updated : November 18, 2025 at 12:11 PM IST

मारेडुमिली: सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में मंगलवार को बड़ी सफलता मिली. सुरक्षा बलों ने आंध्र-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एनकाउंटर में कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा समेत 6 माओवादियों को मार गिराया. बताया जा रहा है कि हिडमा दर्जनों बड़े मामलों का मास्टरमाइंड था. वह अपराधों का पर्याय बन गया था.

नक्सल विरोधी अभियान में मंगलवार को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडुमिली वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम छह माओवादी मारे गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों में टॉप माओवादी नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य मादवी हिडमा भी शामिल है.

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के एसपी अमित बरदार ने बताया कि मुठभेड़ सुबह साढ़े छह बजे से सात बजे के बीच मारेदुमिल्ली मंडल के जंगली इलाके में हुई. उन्होंने बताया, 'पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं ने एक संयुक्त अभियान चलाया. अल्लूरी जिले में आज (मंगलवार) हुई मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गए.'

हिडमा कौन था?

माडवी हिडमा उर्फ ​​संतोष का जन्म छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुरवती गाँव में हुआ था. वह माओवादियों के बीच तेजी से आगे बढ़ा और बस्तर व दंतेवाड़ा दल का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया. हिडमा कम उम्र में ही माओवादी केंद्रीय समिति में शामिल हो गया था और गुरिल्ला हमलों में एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था. हिडमा को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का कमांडर बनाया गया और बाद में वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य भी बन गया.

छत्तीसगढ़ में एक और मुठभेड़

छत्तीसगढ़ में एक अलग घटना में मंगलवार सुबह एर्राबोर इलाके में हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया. अधिकारियों के अनुसार सुरक्षाकर्मियों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है. जिला पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि मुठभेड़ अभी भी जारी है.

