आंध्र-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एनकाउंटर में टॉप नक्सली कमांडर हिडमा समेत 6 ढेर

टॉप नक्सली कमांडर हिडमा ( ETV Bharat )

मारेडुमिली: सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में मंगलवार को बड़ी सफलता मिली. सुरक्षा बलों ने आंध्र-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एनकाउंटर में कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा समेत 6 माओवादियों को मार गिराया. बताया जा रहा है कि हिडमा दर्जनों बड़े मामलों का मास्टरमाइंड था. वह अपराधों का पर्याय बन गया था. नक्सल विरोधी अभियान में मंगलवार को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडुमिली वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम छह माओवादी मारे गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों में टॉप माओवादी नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य मादवी हिडमा भी शामिल है. आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के एसपी अमित बरदार ने बताया कि मुठभेड़ सुबह साढ़े छह बजे से सात बजे के बीच मारेदुमिल्ली मंडल के जंगली इलाके में हुई. उन्होंने बताया, 'पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं ने एक संयुक्त अभियान चलाया. अल्लूरी जिले में आज (मंगलवार) हुई मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गए.' हिडमा कौन था?