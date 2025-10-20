ETV Bharat / bharat

माओवाद की टूटी कमर! बचे हुए टॉप नक्सली कमांडर दक्षिण बस्तर में ले रहे शरण ?

खुफिया सूत्रों को संदेह है कि देवजी और गणपति जैसे शीर्ष नेता, माड़वी हिड़मा के नेतृत्व में दक्षिण बस्तर में शरण ले रहे हैं.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 8:58 PM IST

हैदराबाद: सुरक्षा बलों के लगातार अभियान से माओवाद और नक्सलवाद की जड़ें कट चुकी हैं. हाल के दिनों में हुई मुठभेड़ों में कई बड़ने नक्सली कमांडर मारे गए,जबकि कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया. इससे माओवादी गतिविधियां दिन-ब-दिन सीमित होती जा रही हैं. कभी दंडकारण्यम में जनताना सरकार के नाम पर समानांतर सरकार चलाने वाले माओवादी अब हथियार डालने को मजबूर हो गए हैं.

प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) में नंबर-2 की हैसियत रखने वाले पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति और हमले की रणनीति बनाने वाले माओवादी कमांडर 'अशन्ना' के आत्मसमर्पण से नक्सली आंदोलन को भारी नुकसान हुआ है. दोनों नक्सली कमांडरों ने लगभग 280 कार्यकर्ताओं के साथ हथियार डाला है, इसलिए दंडकारण्यम के कई इलाके खाली हो गए हैं.

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के नक्सली कार्यकर्ता भूपति के साथ चले गए, इसी तरह उत्तर बस्तर के लगभग सभी नक्सली कार्यकर्ता अशन्ना के साथ चले गए. इसके कारण नक्सलियों की मौजूदगी फिलहाल दक्षिण बस्तर क्षेत्र तक ही सीमित है. खुफिया एजेंसियों को शक है कि वे इस समय बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर के दक्षिण में बकावंड, लोहांडीगुड़ा, तोकापाल, दरभा, सुकमा और बीजापुर के जंगलों में छिपे हुए हैं. माना जा रहा है कि बचे हुए नक्सली तेलंगाना की सीमा से लगे कर्रेगुट्टा को अपना ठिकाना बना रहे हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि "छत्तीसगढ़ में कभी माओवादियों के गढ़ रहे अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर अब नक्सलियों से मुक्त हो चुके हैं. उनकी मौजूदगी सिर्फ दक्षिण बस्तर में है. हम जल्द ही वहां से भी उनका सफाया कर देंगे."

दक्षिण बस्तर में शरण लिए हुए शीर्ष नक्सली नेता
वर्तमान में, सीपीआई (माओवादी) का शीर्ष नेता थिप्पिरी तिरूपति उर्फ ​​देवुजी (Thippiri Tirupathi alias Devuji ) और पूर्व सुप्रीमो मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति बचे हुए सबसे बड़े माओवादी नेता हैं. एक अन्य प्रमुख नेता, मिसिर बेसरा उर्फ ​​सागर उर्फ ​​सुनिर्मल (Misir Besra) जो पीपुल्स वार के साथ माओवादी संगठन के गठन के समय से ही केंद्रीय समिति में हैं, ने खुद को झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र तक सीमित कर लिया है.

इन परिस्थितियों में, खुफिया सूत्रों को संदेह है कि देवजी और गणपति जैसे शीर्ष नेता, माड़वी हिड़मा (Madvi Hidma) के नेतृत्व में दक्षिण बस्तर में शरण ले रहे हैं, जिसने खुद को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) की गतिविधियों में एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में स्थापित कर लिया है.

माना जा रहा है कि तेलंगाना में नक्सली आंदोलन का मार्गदर्शन कर रहा केंद्रीय समिति का एक अन्य सदस्य, पुल्लुरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना, तेलंगाना समिति के सदस्य बड़े दामोदर उर्फ चोक्का राव, कोयाडा सम्बैया उर्फ आजाद, कंकनाला राजीरेड्डी उर्फ वेंकटेश और अन्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां शरण लिए हुए हैं. खुफिया सूत्रों का अनुमान है कि हिड़मा के नेतृत्व वाली पीएलजीए बटालियन और तेलंगाना समिति के लगभग 60 लोगों सहित कुल 500 हथियारबंद लोग दक्षिण बस्तर में हैं.

