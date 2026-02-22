तेलंगाना में 20 नक्सलियों का सरेंडर, शीर्ष माओवादी देवजी और संग्राम ने डाले हथियार
प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) से जुड़े शीर्ष माओवादी नेताओं ने तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के जंगलों में पुलिस के सामने सरेंडर किया.
Published : February 22, 2026 at 2:40 PM IST
हैदराबाद: देश में माओवाद और नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है! इस बीच मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के शीर्ष माओवादी नेता थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी और मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम के साथ करीब 20 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है.
माना जा रहा है कि प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) पार्टी से जुड़े इन नक्सलियों ने तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के जंगलों में पुलिस के सामने सरेंडर किया. हालांकि, पुलिस की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.
देवजी की गिनती शीर्ष माओवादी नेताओं में होती है, जो वर्तमान माओवादी पार्टी की सेंट्रल कमेटी का सचिव है. नंबाला केशव राव के एनकाउंटर के बाद वह सीपीआई (माओवादी) पार्टी को लीड कर रहा है.
अधिकारियों के मुताबिक, यह घटनाक्रम प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के खात्मे का इशारा करता है, क्योंकि इसके दो बड़े नेताओं, पार्टी सचिव थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी (60) और सेंट्रल कमेटी-कम-पोलित ब्यूरो मेंबर मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम (76) ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है.
मीडिया रिपोर्ट में तेलंगाना पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि दोनों नेताओं ने पार्टी के 16 अन्य कैडरों के साथ रविवार सुबह कोमाराम-भीम आसिफाबाद जिले में तेलंगाना पुलिस के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) के सामने सरेंडर कर दिया. इन कैडरों में कुछ हाई-प्रोफाइल माओवादी नेता भी शामिल हैं.
