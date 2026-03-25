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सीनियर माओवादी कमांडर पापाराव सहित 18 माओवादियों ने किया पुनर्वास

जगदलपुर: सीनियर माओवादी कमांडर पापाराव ने आज जगदलपुर में औपचारिक रूप से अपने 17 अन्य साथियों के साथ पुनर्वास किया. सभी माओवादियों ने पुलिस को एके-47 राइफलें और अन्य हथियार भी सौंप दिए हैं. माओवादियों से करीब 10 लाख कैश भी मिला है. जगदलपुर जिला मुख्यालय में समाज की मुख्यधारा से जुड़ने पहुंचे नक्सली कमांडर और उनके 17 साथियों का स्वागत समाज के लोगों ने फूल मालाओं से किया. नक्सली कमांडर पापाराव और उनके साथियों को संविधान की पुस्तक भी इस मौके पर भेंट की गई.

गृहमंत्री विजय शर्मा के सामने औपचारिक सरेंडर

कल जब नक्सली कमांडर पापाराव अपने साथियों के साथ बीजापुर के कुटरू पहुंचा तो उसने कहा था कि अब वो समाज की मुख्यधारा से जुड़कर काम करना चाहता है. पापाराव ने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर वो संवैधानिक तरीके से जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासियों के साथ काम करेगा.

18 माओवादियों ने किया पुनर्वास (ETV Bharat)

बस्तर में नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है. हिंसा के रास्ते पर चलकर कुछ भी हासिल नहीं होता है. समाज की मुख्यधारा में जुड़कर आप समाज भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो उस बदलाव को लाएं: विजय शर्मा, गृहमंत्री

सीनियर माओवादी कमांडर पापाराव का पुनर्वास (ETV Bharat)