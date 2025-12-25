ETV Bharat / bharat

ओडिशा : 1.1 करोड़ रुपये के इनामी गणेश उइके समेत छह नक्सली ढेर, सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी

नक्सल विरोधी अभियान में लगे सुरक्षाबल ( IANS )

भुवनेश्वर: सुरक्षा बलों को गुरुवार को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली. इसमें उन्होंने 1.1 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली गणेश उइके को ढेर कर दिया. इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इसे ‘‘नक्सल-मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर’’ बताया. उन्होंने कहा, ‘‘ओडिशा के कंधमाल में चलाए गए एक बड़े अभियान में केंद्रीय समिति के सदस्य गणेश उइके समेत छह नक्सलियों को मार गिराया गया है. इस बड़ी सफलता के साथ ओडिशा नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होने की कगार पर है. हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’’ वहीं एक संवाददता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीजीपी वाई बी खुरानिया ने जानकारी देते हुए कहा, "बुधवार को दो माओवादी मारे गए और आज सुबह चार को निष्क्रिय कर दिया गया. केंद्रीय समिति के एक सदस्य का मारा जाना ओडिशा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है. इससे राज्य में माओवादियों की कमर टूट गई है." उन्होंने कहा, ‘‘ कंधमाल-गंजम अंतर-जिला सीमा के विभिन्न स्थानों पर अभियान जारी हैं और हमें और अधिक सफलता की उम्मीद है. हाल के समय में ओडिशा में माओवादियों के खिलाफ यह सबसे बड़े अभियानों में से एक है. हम इस अभियान में शामिल सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देते हैं. हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं.’’ इससे पहले पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में टॉप माओवादी लीडर गणेश उइके समेत छह नक्सली मारे गए. राज्य में एंटी-नक्सल ऑपरेशन को नेतृत्व कर रहे एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सीपीआई (माओवादी) सेंट्रल कमेटी का सदस्य उइके के सिर पर 1.1 करोड़ रुपये का इनाम था. वह ओडिशा में प्रतिबंधित संगठन का प्रमुख था.