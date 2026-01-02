ETV Bharat / bharat

नक्सलवाद को झटका: तेलंगाना पुलिस ने टॉप माओवादी कमांडर बरसा देवा और 15 अन्य को गिरफ्तार किया

पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA), जो माओवादी संगठन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की रीढ़ थी, अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है.

Telangana police action against Maoists
तेलंगाना पुलिस की माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई (File photo-ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नक्सलियों को खिलाफ कार्रवाई में तेलंगाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. तेलंगाना पुलिस ने दावा किया है कि उसने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) के टॉप माओवादी कमांडर बरसा देवा और 15 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया है. इससे वामपंथी उग्रवाद को बड़ा झटका लगा है.

सूत्रों के अनुसार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे जंगलों में देवा और 15 अन्य हथियारबंद नक्सलियों की मूवमेंट की सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर, पुलिस ने कड़ी नजर रखी, जिससे माओवादी ग्रुप को पकड़ लिया गया.

उनके पास से हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया. सूत्रों ने बताया कि देवा के साथ पकड़े गए सभी लोग अपने ऑपरेशन के लिए देवा की बटालियन का इस्तेमाल कर रहे थे.

बरसा देवा कौन है?
देवा को बैन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) के खास लोगों में से एक माना जाता है. पार्टी चीफ टिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देवजी और तेलंगाना पार्टी सेक्रेटरी बड़े चोक्काराव उर्फ ​​दामोदर के साथ, देवा कई सालों तक संगठन में बहुत सक्रिय रहा. बता दें कि टॉप माओवादी कमांडर हिडमा को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू जिले में मंगलवार को आंध्र-ओडिशा सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर कर दिया था.

Maoist leader Barsa Deva
माओवादी नेता बरसा देवा (ETV Bharat/Special Arrangement)

कहा जाता है कि देवा, हिडमा से कमजोर और छोटा है, और वह भी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती गांव का रहने वाला है, जो हिडमा का घर है. दोनों लगभग एक ही समय में माओवादी संगठन में शामिल हुए और बटालियन की गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई.

हाल के विकास और तेज नक्सल विरोधी अभियान के साथ, पीएलजीए की एक्टिविटीज़, जो माओवादी संगठन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (CMC) की रीढ़ थी, लगभग खत्म हो गई हैं. हिडमा के एनकाउंटर के बाद, देवा के पकड़े जाने से पीएलजीए को एक और बड़ा झटका लगा. कई सालों तक, पीएलजीए माओवादी पार्टी के होने और कामों का सेंटर था.

इसे 2 दिसंबर 1999 को पीपुल्स वॉर के टॉप नेताओं नल्ला अदी रेड्डी उर्फ ​​श्याम, एरा रेड्डी संतोष रेड्डी उर्फ ​​महेश और सीलम नरेश की पहली बरसी पर टॉप माओवादी कमांडर बनाया गया था, जो करीमनगर जिले के कोय्यूर में एक एनकाउंटर में मारे गए थे.

बाद में, 21 सितंबर 2004 को सीपीआई-पीपुल्स वॉर के मर्जर के बाद, पीजीए, पीजीएलए में बदल गया. अपने चरम पर, पीजीएलए के पास आठ बटालियन और 13 प्लाटून थीं, जिनमें लगभग 10,000-12,000 कैडर थे, और उन्होंने माओवादी संगठन के लिए बड़े ऑपरेशन किए. लेकिन समय के साथ, जैसे-जैसे हालात खराब होते गए, इसकी बटालियनें धीरे-धीरे कमजोर होती गईं और गायब होने लगीं.

आखिरकार, हिडमा की मौत के बाद, सिर्फ पहली बटालियन बची, जो संगठन की मिलिट्री एक्टिविटीज के पीछे मेन फोर्स बनी रही. सूत्रों ने बताया कि लगभग दो साल पहले, हिडमा, जो उस समय बटालियन कमांडर था, ने दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) के सेक्रेटरी का चार्ज संभाला, जिसके बाद देवा ने बटालियन की लीडरशिप संभाली.

ये भी पढ़ें- कर्नाटक: नए साल पर भिड़े बीजेपी-कांग्रेस समर्थक, BJP MLA समेत 11 के खिलाफ FIR

TAGGED:

NAXAL COMMANDER ARRESTED
TELANGANA POLICE
MAOIST LEADER BARSA DEVA ARRESTED
PLGA COMMANDER
ANTI NAXAL OPERATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.