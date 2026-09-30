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जम्मू-कश्मीर के बडगाम में मुठभेड़ में लश्कर का टॉप आतंकवादी मारा गया

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. एक मुठभेड़ में लश्कर के टॉप आतंकी को माराया.

Top LeT terrorist killed in Budgam
जम्मू-कश्मीर के बडगाम में मुठभेड़ में लश्कर का टॉप आतंकवादी मारा गया (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 6:54 AM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बडगाम में मंगलवार को सुरक्षा बलों को एक मुठभेड़ में सफलता हाथ लगी है. सुरक्षा बलों ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक मोस्ट वांटेड आतंकी को मार गिराया.

सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी मंगलवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के ऊंचे इलाकों में राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मुठभेड़ में मारा गया. हालांकि कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान नहीं बताई, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ ​​‘मूसा’ के रूप में की है.

सेना ने ट्वीट किया कि उसने दूसरे सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मध्य कश्मीर के कोराग, यूसमर्ग के आम इलाके में एक ऑपरेशन शुरू किया. इसमें कहा गया, 'चौकस सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी, और चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई जिसमें एक आतंकवादी मारा गया.'

ऑपरेशन जारी रहने के दौरान अधिकारियों ने कहा कि गोलीबारी के दौरान दूधपथरी के दूर के जंगल वाले इलाके में ‘मूसा’ मारा गया. अधिकारियों ने बताया कि मूसा पिछले कई सालों में पीर पंजाल रेंज के दोनों तरफ हुए कई हमलों में शामिल होने के लिए वॉन्टेड था.

इस महीने की शुरुआत में यूसमर्ग पहाड़ियों में हुए एक एनकाउंटर से वह बच निकला था. उसका करीबी यासिर 5 सितंबर को उस एनकाउंटर में मारा गया था. अधिकारियों ने कहा कि मूसा का मारा जाना जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है.

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