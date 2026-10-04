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आतंकी ‘मूसा’ जंगल में छिपे रहने के दौरान घाव भरने के लिए शहद का करता था इस्तेमाल

कश्मीर घाटी में मुठभेड़ के दौरान सेना के जवान. ( प्रतीकात्मक-ANI )

By PTI 6 Min Read

श्रीनगर/नई दिल्ली : पाकिस्तान का एक शीर्ष आतंकवादी जम्मू-कश्मीर के घने जंगल में छिपे रहने के दौरान गोली लगने से हुए घावों को जल्दी भरने के लिए शहद के इस्तेमाल की पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धति का सहारा ले रहा था. माना जाता है कि वह पाकिस्तानी सेना के विशेष बल स्पेशल सर्विसेज ग्रुप (एसएसजी) का पूर्व कमांडो था. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

इस हफ्ते की शुरुआत में, मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के यूसमर्ग में सेना द्वारा ऊंचाई वाले इलाके में चलाए गए अभियान में प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का क्षेत्र में मुख्य ऑपरेशनल कमांडर और 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल मोहम्मद आसिफ उर्फ ‘हाशिम मूसा’ मारा गया. अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू क्षेत्र के राजौरी इलाके में ‘ऑपरेशन शेरुवाली’ के दौरान डोरीमल-गंभीर मुगला क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मूसा को गोली लगी थी. दो आतंकवादियों की तलाश में यह अभियान 45 दिनों से अधिक समय तक चला था. बाद में पता चला कि फंसे हुए दोनों आतंकी मूसा और उसका साथी यासिर थे. अधिकारियों के मुताबिक, पुंछ और राजौरी के जंगलों में छिपे रहने के दौरान आतंकवादी अपने घावों पर शहद लगाता था. इलाके में सुरक्षा बलों की घेराबंदी के कारण उसे इलाज नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने घाव भरने और संक्रमण से बचाव के लिए शहद का सहारा लिया. अधिकारियों के मुताबिक, सितंबर के पहले सप्ताह में यूसमर्ग के ऊंचाई वाले इलाके में यासिर के मारे जाने के बाद उसके पास से एक फोन बरामद हुआ. फोन में मूसा के शहद से उपचार किए गए घावों की तस्वीरें मिलीं. इन तस्वीरों को सीमा पार पाकिस्तान में मौजूद उनके आकाओं को भेजा गया था, ताकि उन्हें इस शीर्ष आतंकवादी की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी दी जा सके. अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तान में बैठे उसके आका यह सुनिश्चित करने के निर्देश दे रहे थे कि शहद शुद्ध हो, क्योंकि इससे मूसा के घाव जल्दी भरने में मदद मिल सकती थी. आरोप है कि मूसा करीब एक दर्जन आतंकी हमलों में शामिल था, जिनमें 2025 का पहलगाम आतंकी हमला भी शामिल है. पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए इस हमले में मुख्य रूप से पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी. चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक, जंगल में जिंदा रहने के लिए आतंकी ने घावों के इलाज से जुड़े पुराने आयुर्वेदिक तरीकों का सहारा लिया. ‘ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन’ के अध्यक्ष डॉ. आर. पी. पाराशर ने बताया कि आयुर्वेद में खासकर ‘सुश्रुत संहिता’ जैसे ग्रंथों में घावों की चिकित्सा यानी ‘व्रण चिकित्सा’ में शहद का महत्वपूर्ण स्थान है. इसके पीछे शहद के ‘शोधन’ (शुद्ध करने) और ‘रोपण’ (घाव भरने) वाले गुण माने जाते हैं. डॉ. पाराशर ने कहा, ‘‘आधुनिक शोध से भी इन बातों के पीछे संभावित वैज्ञानिक कारणों का पता चलता है. शहद की अधिक परासरणीय क्षमता, अम्लीय पीएच, कुछ प्रकार के शहद में हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का बनना और इसके अन्य रोगाणुरोधी तत्व सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं और घाव भरने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं.” हालांकि, उन्होंने कहा कि गोली से हुए घाव के इलाज में घाव को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है, क्योंकि उसमें बचे गोली के कण घाव भरने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सकीय उपचार में संक्रमण से बचाव के लिए रोगाणुमुक्त, चिकित्सा-उपयोग योग्य शहद का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए.