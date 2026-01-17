ETV Bharat / bharat

₹500 में बिहार में इंजीनियर बनिए, एडमिशन के लिए होती है मारामारी

भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज : भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी. यहां जेईई-मेन के आधार पर दाखिला होता है और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स संचालित किए जाते हैं. कोसी और अंग क्षेत्र का यह प्रमुख सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कम खर्च में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराता है और इसका अकादमिक स्तर धीरे-धीरे मजबूत होता जा रहा है.

मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज : मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी वर्ष 2008 में हुई थी. यहां जेईई-मेन के जरिए एडमिशन लिया जाता है. कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है. लगातार विकसित हो रहे कैंपस और फैकल्टी की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण यह कॉलेज पूर्वी बिहार के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र बनता जा रहा है.

दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज : दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी. यहां कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और दाखिला जेईई-मेन के स्कोर के आधार पर दिया जाता है. मिथिलांचल क्षेत्र का यह प्रमुख तकनीकी संस्थान कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराता है.

LNJP इंजीनियरिंग कॉलेज, छपरा : लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज, छपरा की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी. यहां जेईई-मेन के जरिए एडमिशन होता है. कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स संचालित हैं. यह संस्थान उत्तर बिहार के छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है.

पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (PCE) : पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी. यह एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां जेईई-मेन के स्कोर के आधार पर छात्रों को दाखिला दिया जाता है. यहां कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है. राजधानी पटना में स्थित होने के कारण छात्रों की राज्य के अधीन सरकारी कॉलेज में पहली पसंद होती है.

MIT मुजफ्फरपुर : एमआईटी मुजफ्फरपुर की स्थापना 1954 में हुई थी और इसे बिहार का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है. यहां जेईई-मेन के आधार पर एडमिशन होता है. संस्थान में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे पारंपरिक लेकिन मजबूत कोर्स संचालित हैं. लंबा शैक्षणिक अनुभव, अनुभवी शिक्षकों की टीम और सरकारी संस्थान की विश्वसनीयता एमआईटी मुजफ्फरपुर की प्रमुख पहचान है.

IIIT भागलपुर : आईआईआईटी (ट्रिपल आईटी) भागलपुर की स्थापना वर्ष 2017 में हुई और यह अपेक्षाकृत नया लेकिन तेजी से उभरता संस्थान है. यहां जेईई-मेन के माध्यम से दाखिला होता है. संस्थान में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसे आईटी आधारित कोर्स संचालित किए जाते हैं. डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर सेक्टर पर फोकस होने के कारण यह संस्थान युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

BIT मेसरा (पटना कैंपस) : बीआईटी मेसरा की मूल स्थापना 1955 में हुई थी, जबकि इसका पटना कैंपस बाद में शुरू किया गया. यहां जेईई-मेन के स्कोर के आधार पर छात्रों का चयन होता है. पटना कैंपस में मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है. डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा होने के कारण बीआईटी मेसरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स और बेहतर प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है.

NIT पटना : एनआईटी पटना देश के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है. वर्ष 2004 में इसे एनआईटी का दर्जा मिला. यहां जेईई-मेन के आधार पर दाखिला होता है. संस्थान में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे कोर्स उपलब्ध हैं. मजबूत एलुमनाई नेटवर्क, अनुभवी फैकल्टी और केंद्र सरकार के अधीन होने के कारण एनआईटी पटना बिहार का प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान बना हुआ है.

IIT पटना : आईआईटी पटना बिहार का सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान माना जाता है. यहां दाखिला जेईई-एडवांस परीक्षा के जरिए होता है, जिसमें देशभर के टॉप रैंकर्स हिस्सा लेते हैं. संस्थान में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग और डेटा साइंस जैसे आधुनिक और डिमांड वाले कोर्स संचालित हैं. रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर आईआईटी पटना की सबसे बड़ी पहचान है, जहां छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर और बेहतरीन प्लेसमेंट अवसर मिलते हैं.

बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों का बढ़ता क्रेज : बिहार की बात करें तो राज्य ने बीते कुछ वर्षों में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बिहार में अब ऐसे संस्थान मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं. यहां के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने के लिए छात्र कोशिश में जुटे रहते हैं. तो आइये आपको सबसे पहले बिहार के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में बताते हैं.

इसी तरह, एनआईटी पटना की स्थापना बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में 1924 में हुई थी लेकिन साल 2004 में यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना. यहां हाईएस्ट पैकेज साल 2022 में छात्र 1.6 करोड़ प्रतिवर्ष का मिला है. बीते वर्ष हाईएस्ट पैकेज 41.37 लाख का था और औसत पैकेज 9.9 लाख का गया था.

पटना : पटना आईआईटी की स्थापना साल 2008 में हुई थी. पिछले 4 वर्षों से हर साल 400 से अधिक छात्रों का प्लेसमेंट हो रहा है. इस बार आईआईटी पटना का औसत एनुअल पैकेज 25.82 लाख गया है. हाईएस्ट पैकेज इस बार 1.17 करोड़ थो, जो दो छात्रों को गूगल ने ऑफर किया था.

500 में इंजीनियरिंग कंप्लीट : आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, बीआईटी पटना और आईआईआईटी भागलपुर को छोड़कर राज्य के सभी जिले में जो राज्य सरकार के अधीन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां इंजीनियरिंग करने के लिए छात्रों को महीने का महज ₹10 शुल्क लगता है. सालाना ₹120 और 4 साल का कोर्स ₹500 से कम में ही कंप्लीट हो जाता है.

21 जनवरी से JEE Main की परीक्षा : दरअसल, देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए एनटीए की ओर से आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई- मेन का आयोजन 21 जनवरी से 29 जनवरी के बीच देश के विभिन्न शहरों में होने जा रहा है. यह परीक्षा हर साल लाखों छात्रों के करियर की दिशा तय करती है.

जेईई- मेन साल में दो बार आयोजित होता है. पहला सत्र जनवरी में होता है, जो बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले होता है. जबकि दूसरा सत्र अप्रैल- मई के बीच बोर्ड परीक्षा के बाद आयोजित किया जाता है. जेईई-मेन के जरिए हीं आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले का रास्ता खुलता है.

बिना जेईई- मेन एग्जाम दिए इंजीनियरिंग में दाखिला संभव? : पटना के केमिस्ट्री के प्रसिद्ध शिक्षक और जाने-माने शिक्षाविद आशुतोष झा ने बताया कि यूजीसी के वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार जेईई- मेन परीक्षा में शामिल हुए बिना इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन अब संभव नहीं है. इस परीक्षा में भी न्यूनतम अहर्तांक लाने वाले अभ्यर्थी ही देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं.

अब राज्य सरकारों ने भी राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अलग से परीक्षा के आयोजन बंद कर दिए हैं. जेईई-मेन के रिजल्ट के बाद जोसा काउंसलिंग होता है. काउंसलिंग के आधार पर एडमिशन होते हैं. हालांकि कुछ विशेष ग्राउंड पर जैसे कोई स्टेट बोर्ड में टॉप कर गया या साइंस ओलंपियाड में मेडल जीतता है तो कॉलेज प्रबंधन एडमिशन के लिए उसे आमंत्रित करते हैं. ऐसे एडमिशन बहुत कम ही होते हैं.

जेईई-मेन से कहां-कहां होता है दाखिला? : आशुतोष झा ने बताया कि जेईई-मेन के रिजल्ट के आधार पर ही देशभर के एनआईटी, आईआईआईटी, केंद्र और राज्य सरकार के अधीनस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होता है. इसलिए अभी बोर्ड परीक्षा के पहले वाले जेईई-मेन परीक्षा में जो छात्र शामिल नहीं हो सके हैं वह बोर्ड परीक्षा के बाद वाले जेईई-मेन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

''कई छात्र जो जनवरी सेशन में अच्छा अंक नहीं ला पाते हैं वह भी मार्च- अप्रैल सेशन के लिए अप्लाई करते हैं. बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जेईई-मेन के अंक के आधार पर ही एडमिशन होता है, पहले राज्य स्तरीय अलग से परीक्षा होती थी लेकिन बीते वर्षों से यह बंद हो गई है.''- आशुतोष झा, केमिस्ट्री के प्रसिद्ध शिक्षक

IIT में कैसे होता है दाखिला? : आशुतोष झा ने बताया कि जेईई-मेन की परीक्षा में हर साल 10 से 12 लाख छात्र शामिल होते हैं, जबकि सीटों की संख्या सीमित होती है. ऐसे में जो इस परीक्षा में टॉप ढाई लाख रैंक लाते हैं, वहीं जेईई-एडवांस की परीक्षा में शामिल होने की योग्यता हासिल करते हैं. आईआईटी के लिए लगभग 15000 सीटें हैं और एडवांस परीक्षा में जो टॉप 15000 में रहते हैं वही आईआईटी में दाखिला ले पाते हैं. हालांकि एनआईटी कॉलेजों में दाखिला के लिए जेईई-मेन एग्जाम में टॉप 25 हजार रैंक हासिल करना जरूरी है.

बिहार में इंजीनियरिंग के कई प्रतिष्ठ संस्थान : आशुतोष झा ने बताया कि बिहार की बात करें तो राज्य ने बीते कुछ वर्षों में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बिहार में अब ऐसे संस्थान मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं.

यहां के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में सबसे पहले नाम आता है आईआईटी पटना का. आईआईटी पटना देश के प्रमुख आईआईटी में तेजी से उभरता संस्थान है. यहां कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में दाखिले के लिए देशभर के टॉप रैंकर्स प्रतिस्पर्धा करते हैं. यहां एडमिशन के लिए जेईई-एडवांस्ड में टॉप 5000 तक रैंक की जरूरत पड़ती है.

एडमिशन के लिए मारामारी : आशुतोष झा ने बताया कि दूसरे स्थान पर एनआईटी पटना का नाम आता है, जिसे पहले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था. एनआईटी पटना का शैक्षणिक स्तर, अनुभवी फैकल्टी और मजबूत एलुमनाई नेटवर्क इसे बिहार का प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान बनाता है.

यहां कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में दाखिले के लिए जेईई-मेन में बहुत अच्छी रैंक की जरूरत होती है. हर साल यहां सीटों के मुकाबले कई गुना अधिक आवेदन आते हैं. यहां मिशन के लिए जेईई-मेन में टॉप 10000 तक रैंक जरूरी होता है.

आशुतोष झा, केमिस्ट्री के प्रसिद्ध शिक्षक (ETV Bharat)

बिहार के यह कॉलेज हैं टॉप : आशुतोष झा ने बताया कि बिहार में तीसरे नंबर पर बीआईटी मेसरा है. यह सरकार द्वारा वित्त पोषित इंजीनियरिंग कॉलेज है. इसके बाद चौथे नंबर पर है आईआईआईटी भागलपुर. यह अपेक्षाकृत नया संस्थान है, लेकिन आईटी और कंप्यूटर साइंस आधारित कोर्स के कारण तेजी से लोकप्रिय हुआ है.

इसके बाद चौथे नंबर पर एमआईटी, मुजफ्फरपुर है. पांचवें नंबर पर पटना स्थित पटना कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग है. इसके बाद छपरा का लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज, दरभंगा स्थित दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज और मधुबनी का इंजीनियरिंग कॉलेज लोकप्रिय है. यहां एडमिशन पूरी तरह जेईई-मेन के स्कोर के आधार पर होता है और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है. इन कॉलेजों में जेईई-मेन में 50000 से 75000 तक रैंक रहने पर एडमिशन होता है.

