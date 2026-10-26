'प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए उनके पिता को गाली देना अपमानजनक... जनता माफ नहीं करेगी': BJP
भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे के बयान के खिलाफ सभी राज्य मुख्यालयों और कई जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 5:46 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 7:38 PM IST
नई दिल्लीः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा रविवार 25 अक्टूबर को पटना में दिए गए एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती समारोह में खड़गे जब एसआईआर प्रक्रिया और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा व चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि 'मोदी नहीं जाएंगे.' इसके जवाब में खड़गे ने मंच से कहा, 'मोदी का बाप भी जाएगा.'
भाजपा ने इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता का अपमान और अमर्यादित भाषा करार दिया है. भाजपा ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी राज्य मुख्यालयों और कई जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया. दिल्ली में भी खड़गे के आवास के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. खड़गे और पार्टी से माफी मांगने की मांग की.
भाजपा नेता एवं गुजरात भाजपा के प्रभारी तरुण चुग ने खड़गे के बयान पर कहा कि कांग्रेस देश में ऐसे काम कर रही है जैसे वह पाकिस्तान सेना की जनसंपर्क अधिकारी बन गई हो. चुग ने कहा, "कांग्रेस को उसके पाप की सजा वोट के चोट से मिलेगी. ऐसी भाषा कांग्रेस को शोभा नहीं देती. कांग्रेस की बयानबाजी गरिमापूर्ण नहीं है. देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी." उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार को भी अराजकतापूर्ण बताया.
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए उनके पिता और माता को गाली देना अपमानजनक है और देश की जनता कांग्रेस की इस स्थिति को देखकर शर्मिंदा है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खड़गे ने शिष्टाचार की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने खड़गे की भाषा को "अशिष्ट और असंसदीय" बताया. उन्होंने कहा, "राजनीतिक विरोध की भी एक गरिमा होती है, लेकिन दिवंगत परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक मंचों से भाषणों में घसीटना अब राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की असली ‘संस्कृति’ बन गयी है. यह खड़गे का व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच में शिष्टाचार की कमी का प्रतिबिंब है."
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खड़गे के बयान की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि पटना में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता के बारे में की गई टिप्पणी से वे स्तब्ध और गहराई से आहत हुए. सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खेद व्यक्त करने के बजाय इस बयान का बचाव कर रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और यह कांग्रेस के राजनीतिक के साथ-साथ वैचारिक पतन को भी दर्शाता है.
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