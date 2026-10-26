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'प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए उनके पिता को गाली देना अपमानजनक... जनता माफ नहीं करेगी': BJP

BJP नेता, कार्यकर्ता और समर्थक, सोमवार, 26 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में सेना भवन के पास, PM मोदी के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कथित टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्लेकार्ड पकड़े हुए. ( PTI )

नई दिल्लीः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा रविवार 25 अक्टूबर को पटना में दिए गए एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती समारोह में खड़गे जब एसआईआर प्रक्रिया और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा व चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि 'मोदी नहीं जाएंगे.' इसके जवाब में खड़गे ने मंच से कहा, 'मोदी का बाप भी जाएगा.'

भाजपा ने इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता का अपमान और अमर्यादित भाषा करार दिया है. भाजपा ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी राज्य मुख्यालयों और कई जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया. दिल्ली में भी खड़गे के आवास के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. खड़गे और पार्टी से माफी मांगने की मांग की.