ETV Bharat / bharat

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन आज, दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ( ANI )

नई दिल्ली: बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख और अन्य प्रमुख नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में एकत्रित होंगे. पार्टी सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बिना किसी विरोध के चुने जाने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी नेतृत्व इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में है. बीजेपी के नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर के. लक्ष्मण के बताए गए चुनाव शेड्यूल के मुताबिक, इस पोस्ट के लिए नामांकन सोमवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच फाइल किया जाएगा और चुनाव प्रक्रिया पूरा होने के अगले दिन नए पार्टी चीफ के नाम की घोषणा की जाएगी. 19 जनवरी को शाम 4 बजे से शाम 5 बजे के बीच नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी की जाएगी. आज ही शाम 5 बजे से शाम 6 बजे के बीच नामांकन वापस लिए जा सकेंगे.