15 फीट का एक पौधा देगा 25 किलो टमाटर, किसान पाएंगे दोगुना मुनाफा
दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में शेड नेट तकनीक से ऑफ-सीजन टमाटर की खेती का ट्रायल हुआ है. पढ़ें, गया से सरताज अहमद की रिपोर्ट
Published : March 31, 2026 at 8:49 AM IST
गया : जहां एक ओर 40 से 45 डिग्री की झुलसाती गर्मी में खेत सूख जाते हैं, वहीं अब बिहार में एक ऐसी तकनीक सामने आई है जो तपती धरती पर भी टमाटर की बहार ला सकती है. गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने शेड नेट इंडिटरमिनेट तकनीक से ऑफ-सीजन टमाटर उत्पादन का सफल ट्रायल शुरू किया है. यह तकनीक न केवल मौसम की मार से फसल को बचाती है, बल्कि किसानों को चौगुना-पांच गुना तक मुनाफा देने का दम भी रखती है.
15 फीट तक ऊंचे होंगे पौधे, लटक कर फलेंगे टमाटर : इस अनोखी विधि में टमाटर के पौधे जमीन से सटकर नहीं बल्कि 12 से 15 फीट तक आसमान छूते हैं. पौधे की बेल ऊपर फैलती है और टमाटर जमीन से डेढ़-दो फीट ऊपर लटकते हैं. हर नोड पर फल आने से उत्पादन में जबरदस्त इजाफा होता है.
''फल ज्यादा होने की वजह से यह झुके नहीं इसके लिए ऊपर शेड में पतले तार से बांधा जाता है ताकि वह गिरे नहीं. इसमें पौधों का सिलेक्शन और उसकी देखभाल आवश्यकता अनुसार होती है, इसमें थोड़ी गैपिंग में फल लगते हैं जो इसे सुरक्षित बनाते हैं. इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसका स्वाद भी अच्छा होता है.''- मनोहर, छात्र
पॉलीहाउस लगाने पर सरकार देती है सब्सिडी : एग्रीकल्चर विभाग के स्टूडेंट्स की मानें तो किसानों को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च आएगा लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो सरकार भी शेड नेट के माध्यम से खेती के लिए अनुदान दे रही है, सरकार इसमें 70 से 80% की सब्सिडी देती है. इस विधि से टमाटर की खेती करने में एक बड़ा फायदा यह भी होता है की खरपतवार को सही ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है.
''इसमें कीड़ों की वजह से बीमारी भी नहीं लगती है. जिसकी वजह से फसल अच्छी होती है और वह फसल तैयार होने के बाद भी जल्दी खराब नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा समय ले कर विकसित होती है.''- खुशी कुमारी, छात्रा
बेड और शेड नेट तकनीक : केंद्रीय विश्वविद्यालय में बेड और शेड नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे फसल को कई फायदे मिलते हैं. बेड बनाकर खेती करने से पानी का निकास सही होता है और पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं. वहीं शेड नेट से तेज धूप और बारिश का असर कम होता है और कीड़ों का खतरा भी घट जाता है. इस तकनीक से पौधे ऊंचे बढ़ते हैं और टमाटर अच्छे से विकसित होते हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ते हैं. यह तकनीक 50% से 90% तक छाया प्रदान कर प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करती है. यह तकनीक विशेष रूप से गर्मियों के दौरान पॉलिनेशन (परागण) को सुचारू रखने और नर्सरी प्रबंधन के लिए बहुत कारगर है.
लागत कम, मुनाफा कई गुना : विशेषज्ञों के अनुसार, एक पौधे पर महज 8 से 10 रुपये का खर्च आता है, जबकि एक पौधा 25 से 30 किलो तक टमाटर देता है. बाजार में अगर कीमत 20 रुपये प्रति किलो भी हो, तो एक पौधे से करीब 500 रुपये की आमदनी संभव है. छात्रा गुनमन दास ने कहा कि पॉली हाउस में टमाटर उगाने से किसानों को लाभ होगा. हम लोग इस से पहले खुद ही ट्रायल कर रहे हैं.
''ये टमाटर उस मौसम के लिए तैयार किया जा रहा है जब मार्केट में टमाटर की कमी के कारण रेट ज्यादा होता है, बेमौसम इसकी फसल करने से मार्केट में टमाटर की उपलब्धता भी बढ़ेगी और किसानों को मौसम में होने वाले टमाटर की तुलना में अधिक मुनाफा भी होगा.'' - गुनमुन दास, छात्रा
ओपन फील्ड से दोगुनी पैदावार : जहां पारंपरिक खेती में एक कट्ठा में करीब 500 किलो उत्पादन होता है, वहीं इस तकनीक से यह बढ़कर 1000 किलो तक पहुंच सकता है. यानी कम जमीन में दोगुनी कमाई का रास्ता खुल गया है. एग्रीकल्चर विभाग की बीसी ऑनर्स की छात्रा खुशी कुमारी कहती हैं कि यहां ना सिर्फ उन्हें प्रैक्टिकल का अवसर मिल रहा है बल्कि वो बारीकी से शोध भी कर रही हैं, वो एक किसान की बेटी हैं और चाहती हैं कि नई तकनीक गांव-गांव तक पहुंचे और किसान इस को अपना कर खुशहाल हो सके.
''अब तक के तजुरबे से मैंन देखा है कि ओपन फील्ड एरिया की तुलना में शेड नेट में ज्यादा इसकी पैदावार होती है, अगर मिसाल के तौर पर देखें कि आम विधि से एक कट्ठा में 500 केजी टमाटर पूरे सीजन में होगी तो इस में 1000 केजी होगी.'' - खुशी कुमारी, छात्रा
वैज्ञानिकों और छात्रों की संयुक्त पहल : कृषि विभाग के प्रोफेसर डॉ. हेमंत कुमार के नेतृत्व में यह शोध न सिर्फ खेती को नई दिशा दे रहा है, बल्कि छात्रों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ रहा है. छात्रों को सुरक्षित खेती और उन्नत उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में किसानों के लिए मार्गदर्शक बन सकें.
सरकार का साथ, किसानों के लिए राहत : इस तकनीक की खास बात यह भी है कि सरकार शेड नेट लगाने पर 70 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे लागत और भी कम हो जाती है.
किसानों के लिए सुनहरा मौका : शोध पूरा होने के बाद किसानों को इस तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा. बेमौसम टमाटर की खेती से जहां बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, वहीं किसानों की आय में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी. बिहार में शुरू हुआ यह प्रयोग खेती की तस्वीर बदल सकता है. अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर अपनाई गई, तो किसान न सिर्फ मौसम की मार से बचेंगे, बल्कि उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ेगी और शायद यही होगी खेती की नई क्रांति.
इंडिटर्मिनेट टमाटर की खेती किसानों के लिए गेमचेंजर : खेती में बदलती तकनीक अब किसानों की आमदनी बढ़ाने का नया रास्ता खोल रही है. खासकर टमाटर की खेती में आधुनिक तरीकों को अपनाकर किसान कम समय में ज्यादा और बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं. बेड और शेड नेट तकनीक के साथ इंडिटर्मिनेट टमाटर की खेती किसानों के लिए गेमचेंजर साबित हो रही है. इस तकनीक से जहां फसल 7 से 8 महीने तक चलती है, वहीं एक पौधे से 20-25 किलो तक उत्पादन मिल सकता है, जिससे किसानों को बेहतर कीमत के साथ दोगुनी कमाई का मौका मिलता है.
टमाटर खाने के क्टया है फायदे? : माटर विटामिन सी, ए, और लाइकोपीन (एंटीऑक्सीडेंट) का बेहतरीन स्रोत है. जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, त्वचा में निखार लाता है और दिल को स्वस्थ रखता है. यह पाचन में सुधार, वजन कम करने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और हड्डियों व आंखों की सेहत के लिए अत्यंत फायदेमंद है.
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