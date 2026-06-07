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देश के इतिहास में पहली बार रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे प्रजनन दर, दिल्ली की हालत सबसे खराब, बिहार में सबसे अधिक दर

नई दिल्ली : जिस आबादी को लेकर दुनिया भर में भारत एक अलग स्थान रखता था, अब वह भी "खतरे" में आता दिख रहा है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्मट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इसकी ओर ही इशारा कर रहा है. इसकी चर्चा इतनी अधिक हुई, कि एक्स के सीईओ एलन मस्क ने भी हैरानी जताई. केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की ओर से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है. भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट प्रति महिला 1.9 (राष्ट्रीय औसत) है. शहरी क्षेत्रों का औसत 1.5 है, जबकि ग्रामीण भारत में यह औसत 2.1 है.

टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर, इसे कुल प्रजनन दर कहते हैं. इसका मतलब- एक महिला अपने जीवनकाल में औसतन जितने बच्चे को जन्म देती है. अगर यह 2.1 रहता है, तो इसे प्रतिस्थापन मानक माना जाता है. यानी आबादी का अनुपात बरकरार रहेगा. अगर यह 2.1 से नीचे है, तो आबादी घटेगी.

अब आप जरा आजादी के समय की बात करें, तो उस समय औसतन एक महिला पांच से छह बच्चे को जन्म देती थी. आज यह 1.9 के करीब आ गया है. यानी आबादी में ग्रोथ नहीं होगी. इसका मतलब उस औसत संख्या से है, जितने बच्चे प्रत्येक महिला को पैदा करने चाहिए ताकि जनसंख्या बिना बढ़े या घटे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थिर रहे. यदि प्रजनन दर लंबे समय तक इस स्तर से नीचे रहती है, तो जनसंख्या वृद्धि धीरे-धीरे धीमी हो जाती है.

वाशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुसंधानकर्ताओं के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जनसंख्या अगले 21 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद तेजी से घटने लगेगी. इसके अनुसार इस सदी के अंत तक देश की जनसंख्या एक अरब से थोड़ी ही अधिक रह जाएगी.

रिपोर्ट में सबसे अधिक फर्टिलिटी रेट बिहार की दर्ज की गई है. यह 2.9 है. इसके बाद उत्तर प्रदेश की 2.6, मध्य प्रदेश की 2.4 और राजस्थान की फर्टिलिटी रेट 2.3 बताई गई है. इसके ठीक उलट दिल्ली की फर्टिलिटी रेट सबसे कम यानी 1.2 बताई गई है. और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यह दर फिनलैंड के 1.3 से भी कम है. फिनलैंड में लगातार कोशिश की जा रही है कि वहां की आबादी बढ़े. तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में प्रजनन दर 1.3 दर्ज की गई.

दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अब प्रजनन दर कई स्कैंडिनेवियाई देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर या उससे भी कम है. अलग-अलग राज्यों में प्रजनन दर इस प्रकार से हैं.