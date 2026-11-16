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भुवनेश्वर में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम: कांग्रेस का बायकॉट, नवीन पटनायक भी नहीं होंगे शामिल

उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन (फाइल फोटो) ( ANI )

भुवनेश्वर: उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के दौरे पर भुवनेश्वर आ रहे हैं. वे 'विधायकों के लिए लोकतंत्र के सिद्धांत' विषय पर आधारित एक सत्र को संबोधित करेंगे. इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान उप-राष्ट्रपति विधायकों को लोकतंत्र के बारे में शिक्षित करेंगे, संविधान और विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देंगे.