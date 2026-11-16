भुवनेश्वर में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम: कांग्रेस का बायकॉट, नवीन पटनायक भी नहीं होंगे शामिल
ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने इस इवेंट का बॉयकॉट करने की अपील की है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे.
Published : November 16, 2026 at 11:14 AM IST
भुवनेश्वर: उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के दौरे पर भुवनेश्वर आ रहे हैं. वे 'विधायकों के लिए लोकतंत्र के सिद्धांत' विषय पर आधारित एक सत्र को संबोधित करेंगे. इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान उप-राष्ट्रपति विधायकों को लोकतंत्र के बारे में शिक्षित करेंगे, संविधान और विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देंगे.
इस बीच कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि वह इस कार्यक्रम का बॉयकॉट करेगी, और पार्टी सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के नेता और बीजेडी प्रेसिडेंट नवीन पटनायक भी इसमें शामिल नहीं होंगे. उपराष्ट्रपति के भुवनेश्वर के एक दिन के दौरे के दौरान विधानसभा के लिए एक खास ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा.
Vice President @CPR_VP attends Orientation Programme for Members of the Odisha Legislative Assembly . @VPIndia Watch Live: https://t.co/XwPzGpt7tH https://t.co/0fhMmPVJai— SansadTV (@sansad_tv) November 16, 2026
ट्रेनिंग तीन सेशन में दी जाएगी, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटियां, विधायी प्रक्रिया और बजट शामिल होंगे. हालांकि, ट्रेनिंग सेशन शुरू होने से पहले ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने इस इवेंट का बॉयकॉट करने की अपील की है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे.
संवैधानिक पद के प्रति सम्मान जताते हुए उन्होंने उप राष्ट्रपति के रुख पर सवाल उठाए और विपक्षी विधायकों से इस इवेंट से दूर रहने की अपील की. इस बीच बीजेडी प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने ईटीवी भारत को बताया कि पार्टी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. बीजेडी के दूसरे विधायक भी नवीन पटनायक की तरह कार्यक्रम से दूर रह सकते हैं. हालांकि, इस बारे में पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है.