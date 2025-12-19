ETV Bharat / bharat

JNU के लापता छात्र नजीब अहमद की मां की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को दी है चुनौती

नई दिल्ली: जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. नजीब की मां फातिमा नफीस ने मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. नजीब अहमद की मां ने इस मामले की आगे जांच करने की मांग की है. हाईकोर्ट इस याचिका पर आज सुनवाई करेगा.

बता दें कि 30 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नजीब अहमद के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मामले में कोई साक्ष्य मिलता है तो इसकी दोबारा जांच की जाएगी.

बता दें कि नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में याचिका किया था. नजीब की मां की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि इस मामले की आगे सीबीआई जांच की जरूरत है. याचिका में कहा गया था कि इस मामले में सीबीआई ने सही से जांच नहीं की और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया. याचिका में सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के उस निष्कर्ष को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया है कि नजीब अहमद स्वयं लापता हो गया.

दरअसल 8 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच बंद करने की अनुमति दी थी. उसके बाद नजीब अहमद की मां ने क्लोजर रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों की मांग करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया. तब हाईकोर्ट ने कहा था कि नजीब की मां को अगर कोई शिकायत है तो वो ट्रायल कोर्ट में कर सकती है. अगर उन्हें जांच की स्टेटस रिपोर्ट चाहिए तो वो इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं.