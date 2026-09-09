ETV Bharat / bharat

Explainer: एक चुटकी खैनी ले रहा हजारों जानें ! चौंकाने वाले खतरनाक आंकड़े आए सामने

बिहार में तंबाकू का साम्राज्य खड़ा हो गया है. इसके सेवन से कैंसर के खतरे के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट-रंजीत कुमार

BIHAR TOBACCO ADDICTION
तंबाकू की गिरफ्त में बिहार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 7:50 PM IST

25 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए करीब एक दशक बीत चुका है. राज्य सरकार ने पांच अप्रैल 2016 को इसे ड्राई स्टेट घोषित किया था. शराब के निर्माण और बिक्री पर पूरी पाबंदी के बाद भी नशे के दूसरे विकल्प बड़ी चुनौती हैं. विशेषकर तंबाकू और खैनी का सेवन करने वाले लोगों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से काफी इजाफा दर्ज किया गया है.

ग्रामीण और शहरी खर्च

हालिया घरेलू उपभोग खर्च के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति तंबाकू या खैनी उत्पादों पर हर 30 दिनों में करीब ₹110.81 खर्च किए जाते हैं. इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में यही मासिक आंकड़ा ₹100.87 दर्ज किया गया है. यह आंकड़े स्पष्ट दिखाते हैं कि आम जनता का बड़ा पैसा इस जानलेवा व्यसन पर लगातार नष्ट हो रहा है.

BIHAR TOBACCO ADDICTION
चाय की तरह है खैनी खाने की आदत (ETV Bharat)

तंबाकू पर बढ़ता व्यय

खर्च के इन नवीनतम सरकारी आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है. बिहार के शहरी निवासियों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग प्रति व्यक्ति औसतन ₹9.94 अधिक राशि तंबाकू पर गंवा रहे हैं. यह अंतर पूरी तरह प्रमाणित करता है कि ग्रामीण परिवेश में खैनी की लत अत्यधिक गहरी हो चुकी है.

आबादी पर व्यसन का साया

बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी इस जानलेवा लत की गिरफ्त में पूरी तरह समा चुकी है. आंकड़ों के अनुसार राज्य के करीब 45.8% पुरुष नियमित रूप से खैनी या अन्य तंबाकू उत्पादों का उपभोग करते हैं. सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर नशा मुक्ति अभियान चलाने के बाद भी दैनिक स्तर पर इसकी मांग और भारी खपत लगातार बनी हुई है.

प्रमुख जिलों में उत्पादन

शराब पर सख्त रोक के बावजूद तंबाकू का उत्पादन और खपत बिहार के ग्रामीण अर्थतंत्र एवं सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है. राज्य के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और दरभंगा जैसे प्रमुख जिलों में किसान बड़े पैमाने पर खैनी जैसी फसलों की व्यावसायिक खेती करते हैं. यह खेती स्थानीय स्तर पर तंबाकू कारोबार को लगातार मजबूती प्रदान करती है. लेकिन समस्तीपुर का नजारा अलग है.

समस्तीपुर के छोटे किसानों का मोह भंग

तंबाकू की खेती के लिए समस्तीपुर की मिट्टी सूबे में अलग है. यहां उपजने वाले सरैसा तंबाकू में तो यह जिला देश मे अव्वल है. अब बड़े पैमाने पर तंबाकू उपजाने वाले इस जिले में इसकी खेती सिमटती जा रही है. वैसे इसके पीछे कई वजह है , जिसके कारण अब बड़ी संख्या में किसान तम्बाकू की जगह दूसरे वैकल्पिक फसल की खेती के तरफ जा रहे हैं.

समस्तीपुर जिले के ताजपुर, सरायरंजन , मोरवा , वारिसनगर , उजियारपुर जैसे कई प्रखंडो में तंबाकू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. बेहतर मुनाफा के कारण यह मध्यम व बड़े किसानों का सबसे पंसदीदा फसल बन गया है.वैसे वक्त के साथ जिले में तंबाकू की खेती से अब छोटे किसानों का मोह भंग हो रहा है.

BIHAR TOBACCO ADDICTION
तंबाकू की खेती करते किसान (ETV Bharat)

खेती की राह में परेशानी

तंबाकू फसल से जुड़े किसान कुंदन कुमार ने कहा कि अब तंबाकू किसान को इसकी खेती में कोई फायदा नही हो रहा है. तंबाकू के उपज में मजदूरी काफी लगते हैं. इसके अलावे खाद आदि की बढ़ी कीमत के कारण यह खेती काफी महंगी हो गयी है. बदलते मौसम का असर तंबाकू की कम हो रही खेती की भी एक बड़ी वजह है.

"तंबाकू ऊपजाने वाले किसानों में से करीब 25 फीसदी किसान अब सब्जी की खेती करने लगे हैं. कोई भी खेती मुश्किल का काम है, जहां तक तंबाकू का सवाल है, अगर वक्त पर खाद आदि मिल गया तो बेहतर फसल होने की उम्मीद है. अगर नही मिला तो पूरा नुकसान होता है."- लखिन्द्र राम, किसान

समस्तीपुर की नकदी फसल

तंबाकू सिर्फ खपत का मामला नहीं है, बल्कि बिहार में यह किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल भी है. खासकर समस्तीपुर में तंबाकू की खेती लंबे समय से होती रही है. जिला प्रशासन भी तंबाकू को जिले की प्रमुख फसलों में शामिल करता है. 2026 में प्रकाशित एक कृषि अध्ययन में भी समस्तीपुर में तंबाकू को महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल बताया गया है.

कैंसर का बड़ा खतरा

तंबाकू का अत्यधिक सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहा है, जिससे गरीब लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. बिहार के कुल कैंसर रोगियों में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है. इनमें सबसे भयानक स्थिति मुंह यानी ओरल कैंसर के मरीजों की है, जो चूने के साथ सीधे खैनी दबाने से बढ़ती है.

तंबाकू सेवन के आंकड़े

NFHS-6 (2023-24) के मुताबिक बिहार में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 45.8% पुरुष किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं. ग्रामीण पुरुषों में यह हिस्सेदारी 47.4%, जबकि शहरी पुरुषों में 36.6% है. महिलाओं में तंबाकू सेवन की दर कुल 4% है. आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में पुरुषों का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में है.

घटता खेती का क्षेत्र

ताजा उपलब्ध केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार 2024-25 में बिहार में लगभग 6.74 हजार हेक्टेयर यानी करीब 6,740 हेक्टेयर में तंबाकू की खेती हुई और उत्पादन 11.98 हजार टन यानी कि तकरीबन 11,980 टन का रहा. पूर्व में दस हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि में खैनी की खेती होती रही है. खैनी की खेती क्षेत्रफल के हिसाब से कम हुई है.

BIHAR TOBACCO ADDICTION
किसानों को होता है मुनाफा (ETV Bharat)

उत्पादन में उतार-चढ़ाव

बिहार देश में तंबाकू का पांचवा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इससे पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हैं. राज्य में 2020 में 18.030 हज़ार टन तंबाकू का उत्पादन हुआ, जबकि 2019 में यह 18.930 हज़ार टन था. हालांकि प्रोडक्शन में गिरावट आई है, लेकिन पिछले सालों में भी इसी तरह का उतार-चढ़ाव देखा गया है.

तंबाकू से GDP को 1% का नुकसान

तंबाकू जनित बीमारियों के कारण लोगों की कार्यक्षमता घटती है और कामकाजी आबादी में समय से पहले होने वाली मौतों की वजह से राज्य को अपनी मानव पूंजी से हाथ धोना पड़ता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, तंबाकू से होने वाले संभावित वार्षिक जीडीपी नुकसान में सबसे अधिक राज्य-वार बोझ बिहार (4.34%), उत्तर प्रदेश (3.98%) और मध्य प्रदेश (2.90%) से देखा गया.

2014 से 2022 तक गईं कितनी जानें?

राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम में अनुसार बिहार में वर्ष 2014 में 59,431, वर्ष 2015 में 62,651, वर्ष 2016 में 66,040, वर्ष 2017 में 69,607, वर्ष 2018 में 73,361, वर्ष 2019 में 73,781, वर्ष 2020 में 74,142, वर्ष 2021 में 74,894, वर्ष 2022 में 75,489 और वर्ष 2023 में लगभग 76 हजार लोगों की कैंसर के कारण मौत हुई है.

पिछले वर्षों के रिकॉर्ड

2014 में प्रोडक्शन 23.010 हज़ार टन के ऑल-टाइम हाई पर था, जो 2017 में गिरकर 15.810 हज़ार टन पर आ गया. इसके बाद के सालों में यह 18-19 हज़ार टन के आसपास रहा है. उत्पादन में आई यह कमी दर्शाती है कि खेती के रकबे के साथ-साथ इसका कुल उत्पादन भी अब पहले के मुकाबले धीरे-धीरे सिमट रहा है.

खेती की कुल आय

बिहार में मुख्यतया बीड़ी, हुक्का, चबाने वाले तंबाकू की खेती से 52,000 रु. प्रति हेक्टेयर आमदनी होती है. बिहार में पैदा होने वाले तंबाकू से ज़्यादातर खैनी बनाई जाती है. 2014 में, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, तो खैनी और बीड़ी को छोड़कर तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया था.

गुटखा पर कानूनी रोक

बिहार में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला पर एक बार फिर एक साल का प्रतिबंध लागू है. 30 मार्च 2026 से लागू मौजूदा आदेश के तहत इनके निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर रोक है. इसके बावजूद 2025 में बिहार के कई इलाकों से गुटखा-पान मसाला की खुलेआम बिक्री की शिकायत सामने आती रही है.

BIHAR TOBACCO ADDICTION
धड़ल्ले से हो रही तंबाकू की बिक्री (ETV Bharat)

स्मोकलेस तंबाकू का बाजार

बिहार में तंबाकू की खपत का सबसे बड़ा हिस्सा स्मोकलेस तंबाकू है. GATS-2 के मुताबिक 2016-17 में राज्य में 23.5% वयस्क स्मोकलेस तंबाकू का इस्तेमाल करते थे, यानी करीब 1.70 करोड़ लोग नशा करते थे, इनमें 20.4% खैनी, 3.7% गुटखा और 1.4% तंबाकू वाला पान मसाला इस्तेमाल करते थे. पुरुषों में स्मोकलेस तंबाकू की हिस्सेदारी 41.9% थी.

ओरल कैंसर के मामले

राज्य में कुल कैंसर के रोगियों में तंबाकू सेवन से कैंसर की चपेट में आए रोगियों की संख्या 40% है. खैनी कैंसर का बड़ा कारक है. 250 से अधिक कैंसर कारक एजेंट इसमें होते हैं. मुंह के कैंसर की चपेट में आए 90% लोग खैनी खाने वाले ही निकले. खैनी का सेवन सीधे तौर पर जानलेवा साबित हो रहा है.

वयस्क आबादी में लत

बिहार की 77% आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू सेवन की आदी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे-2010 के अनुसार देश में 35% (48% पुरुष और 20% महिला) वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं. बिहार में 53.5% वयस्क (66.2% पुरुष और 40.1% महिला) तंबाकू खाते हैं, जिनमें 49% सुंघनी या चबाने वाला तंबाकू इस्तेमाल करते हैं.

बीमारियों का गंभीर जोखिम

सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर की संख्या 10% है, लेकिन 90% ओरल कैंसर तंबाकू सेवन से ही होता है. नपुंसकता और बांझपन भी इसका साइड इफेक्ट है. धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की आयु, न करने वाले की तुलना में 22 से 28% कम हो जाती है. फेफड़े के कैंसर का खतरा 20 से 25 गुणा अधिक रहता है.

समाजशास्त्री का नज़रिया

समाजशास्त्री प्रोफेसर बी एन प्रसाद कहते हैं कि बिहार में खैनी की खेती प्राचीन समय से होती रही है. लोग इसका सेवन करते रहे हैं. कम इनकम ग्रुप वाले लोग खैनी का सेवन करते हैं. गांव में रहने वाले गरीब लोग खैनी का सेवन करते हैं. यह आदत उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक तंगहाली के साथ गहराई से जुड़ी हुई है.

BIHAR TOBACCO ADDICTION
जानलेवा है तंबाकू का सेवन (ETV Bharat)

बीमारी से आर्थिक नुकसान

प्रोफेसर बी एन प्रसाद के मुताबिक, शहर के मुकाबले गांव के लोग तंबाकू पर अधिक खर्च भी करते हैं. हालांकि तंबाकू के सेवन से गांव के लोग गंभीर बीमारी के चपेट में आते हैं और उनकी पूरी कमाई चली जाती है. यह आदत न सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि गरीब परिवारों को पूरी तरह कर्ज के जाल में ढकेल देती है.

"शहर के मुकाबले गांव के लोग तंबाकू पर अधिक खर्च भी करते हैं. हालांकि तंबाकू के सेवन से गांव के लोग गंभीर बीमारी के चपेट में आते हैं और उनकी पूरी कमाई चली जाती है."- बी एन प्रसाद, समाजशास्त्री प्रोफेसर

तंबाकू एक कैश क्रॉप

अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास कहते हैं कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है. बड़े पैमाने पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और सिवान जिले में किसान खैनी की खेती कर रहे हैं. यह कैश क्रॉप है, इसमें गेंहूं और धान से अधिक कमाई है. इसकी खेती करने वालों की अच्छी कमाई भी हो रही है.

रोजमर्रा की आदत

डॉक्टर विद्यार्थी विकास के अनुसार, खैनी का उपयोग बिहार में चाय की तरह होता है. यह लोगों के रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है. ज्यादातर लोग टाइम पास करने के लिए भी खैनी खाते हैं. यह आदत समाज के हर वर्ग में फैल चुकी है. लोग काम के बीच में या फुर्सत के पलों में इसका सेवन सहजता से करते हैं.

पूर्ण प्रतिबंध की मांग

डॉक्टर विद्यार्थी विकास कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके तंबाकू का सेवन लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और खैनी की खेती भी हो रही है. अगर बिहार जैसे राज्य को नशा मुक्ति और कैंसर मुक्त करना है तो सरकार को तंबाकू की खेती और इसके सेवन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा.

"बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके तंबाकू का सेवन लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और खैनी की खेती भी हो रही है. अगर बिहार जैसे राज्य को नशा मुक्ति और कैंसर मुक्त करना है तो तंबाकू की खेती और सेवन पर भी प्रतिबंध लगाना होगा."- डॉक्टर विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

मंत्री श्रवण कुमार का बयान

बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और आधी आबादी अर्थात महिला की मांग पर शराबबंदी लागू किया गया था. समय-समय पर शराबबंदी कानून की समीक्षा भी की जाती है. तंबाकू का सेवन कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग गुटखा का सेवन भी कर रहे हैं.

सरकार की सख्त कार्रवाई

मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार, अवैध रूप से तंबाकू और गुटखा बेचने वालों पर सरकार कार्रवाई भी करती है और छापेमारी भी होती है. समय-समय पर कानून का डंडा भी चलाया जाता है. सरकार का प्रयास है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसी जाए ताकि इस घातक सामग्री की अवैध बिक्री को पूरी तरह रोका जा सके.

"बिहार में शराबबंदी महिलाओं की मांग पर किया गया है और गरीब लोगों को इसका लाभ मिला है. हम लोगों को जागरुक करते हैं कि गुटखा न खाएं. लोगों को पता है कि जहर खाकर मरेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका कभी-कभी सेवन करते हैं. सरकार लगातार इसके दुष्प्रभावों से लोगों को अभियानों के जरिए जागरुक कर रही है."- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

खैनी की सामाजिक स्वीकृति

खैनी बिहार की स्थानीय संस्कृति और ताने-बाने में पूरी तरह रची-बसी है. आम जनता से लेकर समाज के खास और रसूखदार तबके तक, इसके कई बड़े कदरदान हैं. राज्य में अतीत में कई दिग्गज राजनेता भी ऐसे हुए हैं, जो सार्वजनिक रूप से खैनी खाते थे या इसे बेहद पसंद करते थे. इस कारण इसे एक आम सामाजिक स्वीकृति भी मिली हुई है.

वैधानिक चेतावनी का प्रभाव

नियमों के तहत तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर बड़े अक्षरों और तस्वीरों में स्पष्ट लिखा होता है कि इसके सेवन से आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं. यह वैधानिक चेतावनी लोगों को मौत के प्रति आगाह करती है. इसके बावजूद लोग खैनी या अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन से जरा भी परहेज नहीं करते, जो बेहद चिंताजनक विषय है.

केस स्टडी से विश्लेषण

वैधानिक चेतावनी बेअसर होने के बाद अब दो केस स्टडी से समझते हैं कि आखिर खैनी-तंबाकू का सेवन करने वाले लोग इसे खाकर कैसा महसूस करते हैं और इसे छोड़ने को लेकर क्या सोचते हैं. यह मामले जमीन पर इस लत की गहराई और इसके पीछे की आम मानसिकता को बेहतर तरीके से उजागर करते हैं.

केस स्टडी एक की हकीकत

समरेश सिंह (काल्पनिक नाम) कहते हैं कि हम लंबे समय से खैनी का सेवन कर रहे हैं. लगभग 20 साल से मैं तंबाकू खा रहा हूं. कई बार मन सुस्त लगता है या फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है तो हम लोग खैनी खाकर काम की शुरुआत करते हैं. खैनी खाना हम लोगों के आदतों में शुमार हो चुका है.

काम के साथ लत

समरेश सिंह (काल्पनिक नाम) के अनुसार, इसके सेवन से मन तरो ताजा महसूस होता है. हम लोगों को यह बताया जाता है कि इसको खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, इस वजह से खतरा बना रहता है. जिन्हें इसकी आदत हो गई है, वे इसे एकदम से तो नहीं, पर धीरे-धीरे कम जरूर कर सकते हैं.

"इसके सेवन से मन तरो ताजा महसूस होता है. हम लोगों को यह बताया जाता है कि इसको खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, इस वजह से खतरा बना रहता है, जिन्हें आदत हो गई है धीरे धीरे कम कर सकते हैं."- समरेश सिंह (काल्पनिक नाम )

केस स्टडी दो की कहानी

55 साल के विजेंद्र (काल्पनिक नाम) ठेला चलाते हैं और पिछले 30 साल से खैनी का सेवन कर रहे हैं. बातचीत के दौरान विजेंद्र ने कहा कि इसके सेवन से नशा नहीं होता है. बस मन लगाने के लिए हम लोग खाते हैं. खैनी पर हम हर रोज ₹10 खर्च करते हैं, जो हमारी दैनिक कमाई का एक हिस्सा है.

विजेंद्र की बेबसी

विजेंद्र (काल्पनिक नाम) कहते हैं कि हमें यह मालूम है कि इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है लेकिन आदत बन गई है. इस वजह से कहते हैं लोगों को कि जिस विधि मरना होगा उस विधि मरना ही है. यह लाचारी दर्शाती है कि लत के आगे लोग अपनी सेहत की कितनी अनदेखी करते हैं.

"खैनी पर हम हर रोज ₹10 खर्च करते हैं. हमें यह मालूम है कि इसके सेवन से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है लेकिन आदत बन गई है. इस वजह से कहते हैं लोगों को कि जिस विधि मरना होगा उस विधि मरना ही है."- विजेंद्र (काल्पनिक नाम)

₹500 प्रति किलो कीमत

वैशाली जिले के किसान अशोक कुमार खेनी की खेती करते हैं. अशोक बताते हैं कि मैं डेढ़ बीघा जमीन में खैनी की खेती कर रहा हूं. खैनी साल भर में एक ही फसल उपज देता है. वर्तमान में इसकी कीमत ₹500 प्रति किलो है. दूसरे फसलों के मुकाबले यह बेहतर है और इसमें कमाई भी अच्छी हो जाती है.

"हमने राजधानी पटना के दीघा आशियाना रोड पर एक छोटा सा दुकान खोल रखा है, जहां हम खैनी को काटते हैं और पैक कर ग्राहकों को बेचते हैं. इतना पैसा हम काम लेते हैं कि घर आराम से चल जाता है."- अशोक कुमार, किसान व दुकानदार

उत्पादन और कैंसर रिपोर्ट

ताजा केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार 2024-25 में बिहार में 6.74 हजार हेक्टेयर में तंबाकू की खेती हुई और उत्पादन 11.98 हजार टन (करीब 11,980 टन) रहा, जबकि 2023-24 में उत्पादन 18.73 हजार टन था. 2026 की एक रिपोर्ट में राज्य में ओरल कैंसर को सबसे प्रमुख कैंसर बताया गया है.

राष्ट्रीय कैंसर के आंकड़े

तंबाकू के सेवन से ओरल कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. राष्ट्रीय अनुमान के अनुसार 2024 में भारत में करीब 15.62 लाख नए कैंसर मामले और 8.74 लाख कैंसर मौतें अनुमानित हैं. इनमें पुरुषों में मुंह का कैंसर 1,13,249 मामले और फेफड़े का कैंसर 74,763 मामले दर्ज किये गये. ये आंकड़े बेहद डरावने हैं.

बिहार में मरीजों की स्थिति

बिहार के अंदर नवंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच 8 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग में मिले कैंसर मामलों में 51% ओरल कैंसर थे और विशेषज्ञों ने तंबाकू सेवन को इसका प्रमुख कारण बताया था. साथ ही 2024 में प्रकाशित एक बिहार-आधारित अध्ययन में 2019-22 के 691 हेड-एंड-नेक कैंसर मरीजों में 243 केवल तंबाकू चबाने वाले थे.

चबाने और धूम्रपान की लत

उसी अध्ययन के अनुसार, 691 हेड-एंड-नेक कैंसर के कुल मरीजों में से 139 लोग ऐसे थे जो धूम्रपान और चबाने वाले तंबाकू दोनों का इस्तेमाल करते थे. यह तथ्य प्रमाणित करता है कि बिहार में लोग एक साथ दोनों तरह के नशे के आदी हैं, जिससे कैंसर का खतरा और ज्यादा गंभीर रूप ले लेता है.

विशेषज्ञ डॉक्टर की राय

विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कहते हैं कि तंबाकू ओरल कैंसर का प्रमुख कारण है. तंबाकू या खैनी के सेवन से शरीर में कई बीमारी होते हैं. तंबाकू कैंसर होने का प्रमुख कारण है इसके अंदर 70 से अधिक ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर के अंदर जाकर बेहद घातक कैंसर जैसी बीमारी को सीधे पैदा करते हैं.

सेहत पर गंभीर प्रभाव

डॉक्टर विनोद के अनुसार, इसके सेवन से मुंह, गला और फेफड़ों का कैंसर होता है. इसके सेवन से धमनिया सिकुड़ जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर का खतरा उत्पन्न हो जाता है. कई बार हार्ट अटैक भी हो जाता है. लोगों को जागरूक होकर तंबाकू के घातक सेवन से पूरी तरह बचने की जरूरत है.

"इसके सेवन से मुंह, गला और फेफड़ों का कैंसर होता है. इसके सेवन से धमनिया सिकुड़ जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर का खतरा उत्पन्न हो जाता है. कई बार हार्ट अटैक भी हो जाता है. लोगों को तंबाकू के सेवन से बचने की जरूरत है."- डॉक्टर विनोद, विशेषज्ञ

स्मोकलेस उपभोक्ताओं का बाजार

बिहार में गुटखा-पान मसाला के कारोबार का अलग से कोई भरोसेमंद आधिकारिक सालाना टर्नओवर आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन बिहार में तकरीबन 1.70 करोड़ स्मोकलेस तंबाकू उपभोक्ता इस बाजार से जुड़े हैं. इतनी बड़ी संख्या में ग्राहकों की मौजूदगी के कारण बाजार में इन प्रतिबंधित उत्पादों की मांग लगातार बनी रहती है.

प्रतिबंध को बाईपास करने का तरीका

प्रतिबंध के बावजूद बाजार में बिक्री का एक बड़ा रास्ता यह भी है कि पान मसाला और तंबाकू अलग-अलग पैकेट में बेचे जाते हैं और उपभोक्ता उन्हें मिलाकर इस्तेमाल करता है. यही वजह है कि सरकारी कागजों पर लगे प्रतिबंध और जमीन पर इन उत्पादों की आसान उपलब्धता के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है.

पान मसाले पर प्रतिबंध

बिहार में शराबबंदी करने के बाद नीतीश कुमार ने एक साल तक के लिए पान मसाले/ गुटखे पर बैन लगाया था. अलग-अलग ब्रांड के पान मसलों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. सरकार की ओर से बताया गया है कि उन्‍हें पान मसाले में मैग्नीशियम कार्बोनेट के इस्तेमाल की लगातार शिकायत मिल रही थी.

मैग्नीशियम कार्बोनेट का खतरा

सरकार ने एक्शन लेते हुए बीस अलग-अलग ब्रांड के पान मसालों की जांच की. कई ब्रांड की जांच में पाया गया कि इन पान मसलों में मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा था. यह तत्व मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, जो हृदय रोग, कैंसर समेत तमाम गंभीर बीमारियों का मुख्य जनक है.

युवाओं में बढ़ती लत

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में धुआं रहित तंबाकू का उपयोग व्यापक स्तर पर होता है. कई परिवारों और सामाजिक समूहों में खैनी का सेवन एक बहुत ही सामान्य व्यवहार का हिस्सा माना जाता है. यही मुख्य वजह है कि अब घर के किशोर और युवा भी बहुत कम उम्र में ही इसकी घातक चपेट में तेजी से आ रहे हैं.

जागरूकता और ओरल स्क्रीनिंग

विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू के प्रति जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य जांचों का अभाव स्थिति को और बिगाड़ रहा है. नियमित रूप से ओरल स्क्रीनिंग न होने और बीमारी के शुरुआती लक्षणों की पूरी तरह अनदेखी करने से मामला बेहद गंभीर हो जाता है. लोग अक्सर तब अस्पताल पहुंचते हैं जब यह लाइलाज कैंसर का रूप ले चुका होता है.

खैनी दुकानों पर भीड़

आशियाना मोड़ पर पान की एक छोटी गुमटी जैसी खैनी की दुकान है. हाथ से खैनी काटकर बेचने वाले एक दुकानदार बताते हैं कि उनके पास प्रतिदिन सौ से अधिक ग्राहक आते हैं. इसके विपरीत, जो व्यापारी आधुनिक मशीन से खैनी काटकर बेचते हैं, उनके पास आने वाले खरीदारों की तो कोई निश्चित गिनती ही नहीं है.

थोक और खुदरा बाजार

दुकानदार तंबाकू के पत्तों को ₹100 किलो से लेकर ₹250 किलो तक के भाव में थोक मंडी से खरीद कर लाते हैं. थोक का यह रेट पत्तों के छोटे या बड़े आकार के आधार पर घटता-बढ़ता रहता है. इसके बाद वे इसे तैयार करके खुदरा बाजार में सीधे ₹300 प्रति किलो की दर से ग्राहकों को बेचते हैं.

मुंगेर में खैनी की मांग

खपत का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले मुंगेर जैसे छोटे जिले में प्रतिदिन 100 किलो खैनी बिक जाती है. इस औसत के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में इसकी विशाल खपत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. बिहार में सभी तंबाकू उत्पादों में सबसे ज्यादा मांग इसी खैनी की है.

दैनिक खपत का विशाल आंकड़ा

एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक, पूरे बिहार में प्रतिदिन लगभग 5,000 किलो खैनी की भारी खपत होती है. इतनी बड़ी मात्रा में तंबाकू का उपभोग यह स्पष्ट करता है कि शराबबंदी के बाद राज्य में यह व्यसन कितनी मजबूती से पैर पसार चुका है. यह विशाल आंकड़ा प्रशासनिक और स्वास्थ्य स्तर पर बेहद चिंताजनक है.

खैनी बनाने की तकनीक

खैनी का पत्ता बाहर से मंगाकर उसे सबसे पहले पानी से भीगे हुए कपड़े से ढककर रखा जाता है. ग्राहकों के लिए इसे तैयार करते समय पत्ते के बीच का कड़ा डंठल हटा दिया जाता है और फिर बारीक काटा जाता है. यही कटा हुआ पत्ता खाने योग्य बनता है, जिसे उपभोक्ता बहुत चाव से खरीदते हैं.

हथेली पर रगड़ने की कला

खाने वाले लोग इस बारीक तंबाकू को गीले चूने के साथ अपनी हथेली पर रगड़कर तैयार करते हैं और फिर निचले होंठ के नीचे दबा लेते हैं. यह आदत इतनी गहरी हो चुकी है कि अधिकांश लोग सुबह खैनी खाए बिना शौचालय तक नहीं जा पाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी तंबाकू को बेहद पसंद करती हैं.

सिनेमा में खैनी का जलवा

बिहार की खैनी की सांस्कृतिक पहुंच हिंदी सिनेमा तक बखूबी हो चुकी है. बॉलीवुड की फिल्मों में खैनी के ऊपर बकायदा लोकप्रिय गाने भी बनाए जा चुके हैं. महानायक अमिताभ बच्चन अभिनीत कालजयी फिल्म 'शोले' में जब विलेन गब्बर सिंह अपनी हथेली पर खैनी ठोककर खाता है, तो उस दौर में इस दृश्य पर सिनेमाघरों में भारी बवाल मच गया था. लेकिन अब लोगों को समझना होगा कि रील और रियल लाइफ में काफी फर्क होता है. अपनी और अपनों के स्वास्थ्य को लेकर तंबाकू और अन्य नशे से दूरी बनानी बहुत ही जरूरी है, ताकि आपका आज और आने वाला कल बेहतर और स्वस्थ हो सके.

नशे की लत छोड़ने में दिक्कत

नशे की लत छोड़ना एक कठिन शारीरिक और मानसिक चुनौती है, जिसमें गंभीर विथड्रॉल लक्षण और अत्यधिक तलब का सामना करना पड़ता है. हालांकि, डॉक्टरी इलाज, काउंसलिंग और परिवार के मजबूत सहयोग से इस मुश्किल पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें

कभी करते थे तंबाकू की खेती, अब तक 100 लोगों का नशा छुड़ा चुके बिहार के राजेंद्र राय

जानलेवा शौक... हर महीने थूकने में 123, धुएं में 244 रुपए फूंक रहा भारतीय; 26 करोड़ लोग चबा जाते 8 लाख टन तंबाकू

TAGGED:

TOBACCO BIHAR
BIHAR LIQUOR BAN
तंबाकू से कैंसर का खतरा
ORAL CANCER
BIHAR TOBACCO ADDICTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.