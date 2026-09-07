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शौक बड़ी चीज है...धुएं में ₹244, थूकने में ₹123 महीना फूंक रहा भारतीय; 26 करोड़ लोग चबा जाते 8 लाख टन तंबाकू

वहीं, महिलाएं केवल 2.20% ही हैं. 12.40% पुरुष खैनी का प्रयोग करते हैं जबकि, 1.30% महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं. सिगरेट की बात करें तो 13.30% पुरुष और 1.4% महिलाएं इसका सेवन करती हैं. सिगरेट या बीड़ी पीने वाले पुरुषों में से 46% औसतन हर दिन 5 या उससे ज्यादा सिगरेट या बीड़ी पीते हैं.

महिला-पुरुष कौन सा तंबाकू उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल करते: देश की कुल वयस्क आबादी का 28.6% हिस्सा तंबाकू का प्रयोग करता है. इसमें 42.4% पुरुष और 14.2% महिलाएं शामिल हैं. तंबाकू उत्पाद के अनुसार देखें तो पुरुष सबसे ज्यादा तंबाकू युक्त पान मसाले का सेवन करते हैं. महिलाएं भी इसका ही ज्यादा प्रयोग करती हैं. तंबाकू युक्त पान मसाला सेवन में जहां पुरुष 14.90% लिप्त हैं.

खासकर बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों के लिए, जिनका दिमाग अभी विकसित हो रहा है. दुनिया में तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले 120 करोड़ लोग हैं. तंबाकू हर साल दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है, जिनमें 16 लाख से अधिक ऐसे लोग शामिल हैं जो धूम्रपान नहीं करते, लेकिन 'सेकेंड-हैंड स्मोक' (दूसरों के धुएं) के संपर्क में आते हैं.

तंबाकू दुनिया में हर साल 70 लाख की ले रहा जान: WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी, फर्टिलिटी में कमी, कमजोर इम्यूनिटी और समय से पहले मौत हो सकती है. निकोटीन की लत बहुत तेजी से लगती है और यह हानिकारक है.

ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) के अनुसार, सभी वयस्कों में से 28.6% वर्तमान में तंबाकू का सेवन करते हैं. इसमें 42.4% (19.8 करोड़) पुरुष और 14.2% (5.3 करोड़) महिलाएं शामिल हैं. देश में तंबाकू प्रयोग के सबसे आम तरीको में खैनी, गुटखा-पान मसाला, तंबाकू के साथ पान शामिल हैं. धूम्रपान वाले तंबाकू उत्पादों में बीड़ी, सिगरेट और हुक्का का इस्तेमाल किया जाता है.

देश की 26 करोड़ आबादी तंबाकू की आदी: 'ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया (GATS) 2016-17 के अनुसार, देश में लगभग 26.7 करोड़ वयस्क (15 साल से अधिक उम्र के) तंबाकू का डेली प्रयोग करते हैं. देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच तंबाकू के सेवन में बहुत बड़ा अंतर है. पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में कई गुना अधिक है.

चीन दुनिया में सिगरेट का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जहां हर साल करीब 2.4 ट्रिलियन सिगरेट पी जाती हैं. यह वैश्विक स्तर पर पी जाने वाली कुल सिगरेट का लगभग 50% है. भारत में बहुत कम कीमत पर कई तरह के तंबाकू उत्पाद उपलब्ध हैं, जिससे गरीब से गरीब आबादी तक इसकी पहुंच है.

तंबाकू हर साल लेता 13.5 लाख की जान: तंबाकू चबाना या पीना, कई गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों, जैसे कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का जनक माना जाता है. हर साल लगभग 13.5 लाख मौतों के लिए तंबाकू जिम्मेदार है. भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक देश भी है. जबकि, दोनों ही मामले में पहले नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर ब्राजील है.

इसमें 26% लोग सिगरेट-बीड़ी पीने के आदी हैं. वहीं, 74% ऐसे लोग हैं जो खैनी, गुटखा और जर्दा चबाने को अपनी शान समझते हैं. IMARC ग्रुप का अनुमान है कि 2034 तक तंबाकू का बाजार 9.88 लाख टन तक पहुंच जाएगा. 2026-2034 के दौरान इसकी ग्रोथ रेट (CAGR) 2.08% रहेगी. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए जानते हैं कि किस राज्य में तंबाकू की खपत ज्यादा है? औसतन एक व्यक्ति महीने में कितना तंबाकू पर खर्च कर रहा?

हैदराबाद (समन्वय पाण्डेय): Tobacco Consumption India: कहते हैं, शौक बड़ी चीज है...लेकिन, जब शौक तंबाकू का हो तो जेब भी तेजी से खाली होती है और शरीर भी खोखला होता जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और IMARC ग्रुप के अनुसार देश की लगभग 26.7 करोड़ आबादी इस खतरनाक और जानलेवा शौक में डूबी हुई है. जो 8.21 लाख टन तंबाकू हर साल या तो चबा जाते हैं या फिर धुएं में उड़ा देते हैं.

तंबाकू उत्पादों पर सरकार कितना टैक्स (GST) लगाती? (Photo Credit; Getty Images)

मिजोरम में तंबाकू का प्रयोग सबसे अधिक: NFHS की रिपोर्ट के अनुसार, 15 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों में तंबाकू का इस्तेमाल मिजोरम में सबसे ज्यादा है. यहां 73% पुरुष इसका सेवन करते हैं. इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (59%) और मणिपुर (58%) का नंबर आता है. महिलाओं में तंबाकू का इस्तेमाल मिजोरम (62%), त्रिपुरा (51%) और मणिपुर (43%) में सबसे ज्यादा है.

इसके बाद ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे मध्य और पूर्वी राज्य आते हैं. ओडिशा में कुल इस्तेमाल की दर 48.3% पुरुष और 22.8% महिलाएं हैं. बिहार में पुरुषों के बीच यह दर 45.8% है, जबकि महिलाओं के बीच तंबाकू या बिना धुएं वाले तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल काफी कम, यानी 4.0% है. उत्तर प्रदेश में, पुरुषों के बीच कुल तंबाकू का इस्तेमाल 45.2% और महिलाओं के बीच 9.6% है.

तंबाकू से देश की GDP को 1% का नुकसान: WHO की एक स्टडी के मुताबिक, तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों और समय से पहले मौत की वजह से भारत को GDP का 1% नुकसान उठाना पड़ता है. तंबाकू उत्पादों से एक्साइज टैक्स के तौर पर मिलने वाले हर 100 रुपए के बदले, अर्थव्यवस्था को 816 रुपए का नुकसान होता है. 2017 और 2018 के बीच 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाली सभी बीमारियों और मौतों का खर्च 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1773.4 बिलियन भारतीय रुपए) था.

वहीं, 2016-2017 में तंबाकू से मिलने वाला टैक्स रेवेन्यू, इसके आर्थिक खर्च का 12.2% था. इस खर्च में स्मोकिंग का हिस्सा 74% और बिना धुएं वाले तंबाकू के इस्तेमाल का हिस्सा 26% था. अकेले तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर होने वाला सीधा हेल्थ खर्च, भारत में एक साल में होने वाले कुल प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ खर्च का 5.3% है.

प्रति व्यक्ति तंबाकू उत्पादों पर मासिक कितना खर्च: MoSPI के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार एक तंबाकू उपभोक्ता का औसतन मासिक खर्च 350 से 400 रुपए के बीच होता है. लेकिन, उत्पाद के प्रकार जैसे सिगरेट या बीड़ी/गुटखा के आधार पर इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है. आर्थिक और स्वास्थ्य अध्ययनों के अनुसार, तंबाकू उत्पादों पर औसत मासिक खर्च 367 रुपए था, जिसमें धूम्रपान (सिगरेट/बीड़ी) पर औसत मासिक खर्च 244 रुपए और धुआं रहित तंबाकू (गुटखा/खैनी) पर 123 रुपए था.

इसके अलावा सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने कुल मासिक खर्च का लगभग 1.5% से 3.8% हिस्सा तंबाकू उत्पादों पर खर्च कर देते हैं. कई राज्यों में यह खर्च दालों और फलों पर होने वाले खर्च से भी अधिक है. शहरी क्षेत्रों में कुल मासिक खर्च का करीब 1% से 2.4% हिस्सा तंबाकू पर जाता है.

सिक्किम के लोग तंबाकू पर ज्यादा खर्च करते: MoSPI के 'घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण' (HCES) 2023-24 के अनुसार, सिक्किम ग्रामीण (₹824.18) और शहरी (₹836.40) दोनों ही क्षेत्रों में पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों पर प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के मामले में काफी बड़े अंतर से सबसे आगे है. अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है. जहां ग्रामीण इलाकों में खर्च ₹463.98 और शहरी इलाकों में ₹605.37 दर्ज किया गया है. मिजोरम ग्रामीण इलाकों में ₹406.27 और शहरी इलाकों में ₹469.85 के खर्च के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि तेलंगाना में ग्रामीण खर्च ₹396.06 और शहरी खर्च ₹320.73 है.

देश में कितनी महिलाएं तंबाकू का सेवन कर रहीं? (Photo Credit; Getty Images)

तंबाकू पर मर्सिडीज कार के बराबर टैक्स: देश के टैक्स सिस्टम में सबसे ज्यादा जीएसटी (GST) दर लग्जरी कारों पर है. जो 40% है. इतना ही टैक्स तंबाकू उत्पादों पर भी लगता है. इतना अधिक टैक्स तंबाकू उत्पादों को मर्सिडीज या अन्य लक्जरी कारों की तरह 'सिन गुड्स' की श्रेणी में खड़ा करता है. इसके बावजूद तंबाकू की खपत में कमी नहीं आ रही. दरअसल, 1 फरवरी 2026 से पहले तंबाकू उत्पादों पर 28% GST था, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया.

इसके पीछे मंशा ये थी कि उत्पाद महंगे होंगे तो लोग इसका सेवन नहीं करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दरअसल, तंबाकू में मौजूद निकोटीन इंसानी दिमाग पर बहुत तेजी से असर डालता है और एक शारीरिक व मानसिक लत बन जाता है. लत के कारण, जब तंबाकू की कीमतें बढ़ती हैं, तब भी उपभोक्ता इसे छोड़ नहीं पाते. वे अपनी दूसरी जरूरतों में कटौती कर लेंगे, लेकिन तंबाकू खरीदना बंद नहीं करते.

इसके साथ ही खैनी और तंबाकू युक्त पान मसाले जैसे उत्पाद बेहद सस्ते और छोटे पाउच में मिल जाते हैं. टैक्स बढ़ने के बाद भी इनकी कीमत आम आदमी की जेब से बाहर नहीं होती. भले ही टैक्स दर मर्सिडीज जितनी हो, लेकिन तंबाकू का एक पाउच या सिगरेट 5 से 20 रुपए में मिल जाती है. जिसकी वजह से लोग इसे बंद नहीं कर पाते.

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