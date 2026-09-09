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उत्तर प्रदेश में तंबाकू और गुटखा बैन, फिर भी धड़ल्ले से हो रही बिक्री; जानिए क्यों बेअसर दिख रहे सख्त कानून?

संवाददाता खुर्शीद अहमद की इस स्पेशल रिपोर्ट में जानिए तंबाकू से बढ़ते ओरल कैंसर के खतरे, सरकारी राजस्व और ज़मीनी हकीकत.

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उत्तर प्रदेश में तंबाकू और गुटखा प्रतिबंध की ज़मीनी हकीकत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 9:57 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सड़कों, सरकारी दफ्तरों के कोनों और बसों की खिड़कियों पर दिखने वाली लाल छटा सिर्फ गंदगी की निशानी नहीं है. यह तंबाकू और उसके उत्पादों के बढ़ते इस्तेमाल की कहानी भी बताती है. कागजों पर गुटखा और तंबाकू उत्पादों को लेकर कानून सख्त हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ अलग है. प्रदेश की गलियों और बाजारों में आज भी पान मसाला, तंबाकू, खैनी, जर्दा और सिगरेट आसानी से मिल जाते हैं.

कानून है तो बिक्री क्यों नहीं रुक रही: सवाल है कि जब कानून मौजूद है तो तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लग पा रही है. क्या उत्तर प्रदेश में कभी पूर्ण गुटखा प्रतिबंध संभव होगा. एक तरफ तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियां और कैंसर का खतरा है, तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाला टैक्स और इस कारोबार से जुड़े लोगों की रोजी-रोटी है. यही वह दोहरा दबाव है, जिसके बीच सरकार की तंबाकू नियंत्रण नीति चल रही है.

जानकारी देते KGMU के प्रवक्ता प्रोफेसर के.के. सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

सिर्फ सरकारी आदेश से नहीं रुकेगा गुटखा: गुटखे पर पूरी तरह रोक सिर्फ एक सरकारी आदेश से संभव नहीं होगी. पान मसाला और तंबाकू को अलग-अलग पाउच में बेचकर नियमों को दरकिनार करने के रास्ते भी बंद करने होंगे. इसके साथ ही इस कारोबार से जुड़े लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था भी जरूरी होगी. सरकार के सामने चुनौती तंबाकू की बिक्री रोकने के साथ अवैध कारोबार और कर चोरी पर लगाम लगाने की भी है.

कैंसर के मरीजों की संख्या चिंता बढ़ा रही: तंबाकू सेवन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर अस्पतालों से सामने आ रही तस्वीर भी चिंता बढ़ाती है. इटावा में 2024 में कैंसर के 26 मरीज सामने आए थे, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 37 हो गई. यानी एक साल में मरीजों की संख्या करीब 42 प्रतिशत बढ़ी. हालांकि कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं और इसे सिर्फ तंबाकू सेवन से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा.

ओरल कैंसर के प्रमुख जोखिमों में तंबाकू: डॉक्टर तंबाकू, पान मसाला, गुटखा और धूम्रपान को ओरल कैंसर के प्रमुख जोखिम कारकों में गिनते हैं. लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत प्रमुख अस्पतालों में मुंह के कैंसर और प्री-कैंसर के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं. KGMU के प्रवक्ता प्रोफेसर के.के. सिंह के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में ओरल कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है. हालांकि, इसके पीछे बीमारी को लेकर बढ़ी जागरूकता भी एक कारण हो सकती है.

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तंबाकू बैन पर क्यों बेअसर दिख रहे कड़े कानून? (Photo Credit: ETV Bharat)

जागरूकता बढ़ने से भी बढ़ी मरीजों की पहचान: प्रोफेसर केके सिंह के मुताबिक, अब लोग मुंह में दर्द, जख्म या किसी तरह की असामान्यता होने पर पहले की तुलना में जल्दी अस्पताल पहुंच रहे हैं. इससे बीमारी की पहचान पहले हो रही है और अस्पतालों में दर्ज मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है. उनके मुताबिक तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, बीड़ी और सिगरेट ओरल कैंसर के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं. लेकिन कैंसर के बढ़ते मामलों को सिर्फ तंबाकू और पान मसाला सेवन से जोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं.

यूपी में तंबाकू सेवन की तस्वीर: उत्तर प्रदेश में तंबाकू सेवन को लेकर उपलब्ध सरकारी सर्वे भी स्थिति की गंभीरता दिखाते हैं. प्रदेश में पुरुषों में तंबाकू सेवन की दर महिलाओं की तुलना में काफी अधिक रही है. सिगरेट और बीड़ी के साथ खैनी, गुटखा और दूसरे धूम्ररहित तंबाकू उत्पाद भी बड़ी चुनौती हैं. सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स का बोझ बढ़ाया है, लेकिन इससे खपत कम करने की चुनौती अभी भी बनी हुई है.

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ओरल कैंसर के बढ़ते मामले और राजस्व का द्वंद्व. (Photo Credit: ETV Bharat)

महंगा होने के बावजूद लोग क्यों नहीं छोड़ते: तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ने के बावजूद कीमत में मामूली बढ़ोतरी कई नियमित उपभोक्ताओं को इन्हें छोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं करती. उदाहरण के लिए, अगर एक सिगरेट की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाए तो नियमित सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए यह खर्च रोजमर्रा के बजट का हिस्सा बना रह सकता है. यही वजह है कि सिर्फ टैक्स बढ़ाने से तंबाकू की खपत कम करने में सीमित असर पड़ सकता है. इसके लिए जागरूकता, उपलब्धता पर नियंत्रण और प्रभावी कानून लागू करना भी जरूरी है.

दुकानों पर अब भी आसानी से मिल रहे उत्पाद: भारत दुनिया के प्रमुख तंबाकू उत्पादक देशों में शामिल है और यहां तंबाकू उत्पादों की खपत भी बड़ी है. लखनऊ में सड़क किनारे छोटी दुकानों पर पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट की बिक्री की पड़ताल में भी यही तस्वीर सामने आई. एक दुकानदार ने कैमरे पर बात करने से इनकार किया, लेकिन नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सेल्समैन दुकान पर पान मसाला, सुगंधित सुपारी, तंबाकू और सिगरेट उपलब्ध कराते हैं. दुकानदार के मुताबिक, अलग-अलग उत्पाद बेचने पर उसे प्रति पैकेट करीब 10 रुपये का मुनाफा होता है.

दुकानदार का दावा, कार्रवाई के लिए कोई नहीं आया: दुकानदार का कहना था कि अब तक उसकी दुकान पर बिक्री रोकने या कार्रवाई करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया. उसका दावा है कि लखनऊ ही नहीं, प्रदेश के लगभग हर शहर में छोटी दुकानों पर पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू आसानी से मिल जाते हैं. हालांकि, यह एक दुकानदार का दावा है और इसे पूरे प्रदेश की स्थिति का आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जा सकता. फिर भी यह सरकार के नियम और बाजार की वास्तविकता के बीच के अंतर की ओर इशारा जरूर करता है.

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कागज़ों पर बैन, ज़मीन पर आसान पहुंच. (Photo Credit: ETV Bharat)

पूर्वांचल में भी तंबाकू सेवन रोकना बड़ी चुनौती: पूर्वांचल में तंबाकू सेवन और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर भी चिंता बनी हुई है. गोरखपुर में पुरुषों में तंबाकू सेवन की दर करीब 31.1 प्रतिशत और महिलाओं में 6.1 प्रतिशत बताई गई है. गुटखा और खैनी यहां इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं. गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती मंडल के अलग-अलग हिस्सों से ओरल प्री-कैंसर और कैंसर के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं.

एटा में भी प्री-कैंसर मरीजों का दबाव: एटा में स्थानीय अस्पतालों की रिपोर्ट के मुताबिक, रोजाना पांच से सात प्री-ओरल कैंसर मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. हालांकि स्थानीय अस्पतालों के ऐसे आंकड़ों को व्यापक राज्यस्तरीय आंकड़े के रूप में देखने से पहले आधिकारिक स्वास्थ्य डेटा से पुष्टि जरूरी है. फिर भी डॉक्टरों के स्तर पर तंबाकू सेवन को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है. खासकर गुटखा, खैनी और दूसरे चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर निगरानी बड़ी चुनौती बनी हुई है.

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उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रहा धूम्ररहित तंबाकू का सेवन? (Photo Credit: ETV Bharat)

GATS आंकड़ों में यूपी की गंभीर तस्वीर: तंबाकू सेवन का व्यापक सरकारी राज्यवार आंकड़ा Global Adult Tobacco Survey यानी GATS-2, 2016-17 से मिलता है. इसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी में 35.5 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते थे. इनमें 13.5 प्रतिशत लोग धूम्रपान करते थे, जबकि 29.4 प्रतिशत लोग धूम्ररहित तंबाकू का इस्तेमाल करते थे. पुरुषों में किसी भी रूप में तंबाकू इस्तेमाल करने की दर 52.1 प्रतिशत और महिलाओं में 17.7 प्रतिशत थी.

खैनी और गुटखा की खपत भी बड़ी: GATS-2 के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में खैनी का इस्तेमाल 15.9 प्रतिशत और गुटखे का इस्तेमाल 11.5 प्रतिशत था. बीड़ी का सेवन करने वालों की दर 11.3 प्रतिशत बताई गई थी. इन आंकड़ों से साफ है कि तंबाकू की समस्या सिर्फ सिगरेट और बीड़ी तक सीमित नहीं है. चबाने वाले और धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है.

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कानून सख्त, फिर भी दुकानों पर आसानी से मिल रहा तंबाकू (Photo Credit: ETV Bharat)

धूम्रपान घटा, लेकिन धूम्ररहित तंबाकू की बिक्री बढ़ी: 2009-10 से 2016-17 के बीच उत्तर प्रदेश में धूम्रपान करने वालों की दर 14.9 प्रतिशत से घटकर 13.5 प्रतिशत हुई. लेकिन इसी दौरान धूम्ररहित तंबाकू का इस्तेमाल 25.3 प्रतिशत से बढ़कर 29.4 प्रतिशत हो गया. किसी भी रूप में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों का अनुपात भी 33.9 प्रतिशत से बढ़कर 35.5 प्रतिशत हुआ. यानी सिर्फ सिगरेट और बीड़ी पर ध्यान देने से तंबाकू नियंत्रण की समस्या हल नहीं होगी.

तंबाकू कचरा भी बड़ी समस्या: तंबाकू उत्पादों से पैदा होने वाले कचरे को लेकर हुए एक अध्ययन में उत्तर प्रदेश को देश में सबसे अधिक तंबाकू उत्पाद कचरा पैदा करने वाला राज्य बताया गया था. अध्ययन में प्रदेश में करीब 35,724 टन तंबाकू उत्पाद कचरे का अनुमान लगाया गया. हालांकि यह तंबाकू की खपत का आंकड़ा नहीं है. यह तंबाकू उत्पादों से निकलने वाले कचरे का अनुमान है.

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यूपी में गुटखा प्रतिबंध का सच. (Photo Credit: ETV Bharat)

पान मसाला और तंबाकू अलग-अलग बेचने का रास्ता: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जून 2024 से एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की संयुक्त बिक्री पर रोक लगाने की व्यवस्था लागू की थी. इसका मकसद दोनों उत्पादों की एक साथ आसानी से उपलब्धता को कम करना था. लेकिन बाजार में पान मसाला और तंबाकू अलग-अलग पाउच में बेचे जा रहे हैं. उपभोक्ता दोनों उत्पाद एक ही दुकान या आसपास की दुकानों से आसानी से खरीद सकते हैं.

नियम की मंशा और बाजार की हकीकत: ऐसे में प्रतिबंध की मूल मंशा कमजोर पड़ जाती है. अगर उपभोक्ता पान मसाला और तंबाकू अलग-अलग खरीदकर उसी तरह सेवन कर रहा है तो सिर्फ बिक्री की जगह बदलने से समस्या खत्म नहीं होती. इसके लिए निगरानी और नियमों के प्रभावी पालन की जरूरत है. साथ ही अवैध निर्माण और बिक्री पर भी लगातार कार्रवाई जरूरी है.

अवैध गुटखा कारोबार भी बड़ी चुनौती: तंबाकू और पान मसाला कारोबार में अवैध निर्माण और नकली उत्पाद भी बड़ी समस्या हैं. बांदा में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापे के दौरान दो क्विंटल सुपारी समेत बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया गया. मेरठ में नकली सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ, जहां करोड़ों रुपये का माल बरामद किया गया. जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क कई महीनों से सक्रिय था.

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यूपी में गुटखा और तंबाकू नियंत्रण की पूरी पड़ताल. (Photo Credit: ETV Bharat)

विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी: अवैध कारोबार पर कार्रवाई में कई बार विभागों के बीच तालमेल की कमी भी चुनौती बनती है. सीमा से लगे इलाकों में छापेमारी के दौरान एक विभाग की ओर से दूसरे विभाग को सूचना देने के बावजूद अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया का मामला सामने आ सकता है. इससे तत्काल कार्रवाई प्रभावित होती है. वहीं अवैध कारोबारी भी कार्रवाई से बचने के नए रास्ते तलाशते रहते हैं.

दूसरे उत्पाद की आड़ में गुटखा बनाने के मामले: दूसरे उत्पाद के निर्माण की आड़ में गुटखा तैयार करने और फिर उसे दूसरे राज्यों के रास्ते बाजार तक पहुंचाने के मामले भी सामने आते रहे हैं. ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए पुलिस, खाद्य सुरक्षा विभाग, राज्य कर विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. सिर्फ खुदरा दुकानदार पर कार्रवाई करने से पूरी सप्लाई चेन नहीं टूटेगी. उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री तक पूरे नेटवर्क की निगरानी करनी होगी.

पैकेजिंग पर भी बढ़ रही सख्ती: सरकार तंबाकू और पान मसाला उत्पादों की पैकेजिंग को लेकर भी सख्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही है. FSSAI के मसौदा प्रावधानों में पान मसाला की पैकेजिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल को सीमित करने और कागज व पेपरबोर्ड जैसी प्राकृतिक सामग्री के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है. हालांकि किसी भी नए नियम के बाद अवैध कारोबारी उससे बचने के तरीके खोज सकते हैं. इसलिए सिर्फ पैकेजिंग बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा.

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GATS सर्वे से उजागर हुई कड़वी सच्चाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

उत्पादन से बिक्री तक निगरानी जरूरी: तंबाकू नियंत्रण के लिए उत्पादन से लेकर परिवहन और खुदरा बिक्री तक पूरे नेटवर्क की निगरानी जरूरी है. अवैध निर्माण की पहचान के साथ नकली उत्पादों की सप्लाई रोकना भी जरूरी है. इसके अलावा दुकानों पर नाबालिगों को बिक्री और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता पर भी प्रभावी निगरानी करनी होगी. तभी तंबाकू नियंत्रण के कानूनों का असर जमीन पर दिखाई देगा.

पान, सिगरेट और बीड़ी पर क्या नियम हैं: सिर्फ पान बेचने पर सामान्य तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं है. समस्या तब होती है जब पान में तंबाकू या प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह सिगरेट और बीड़ी पर देशभर में पूर्ण प्रतिबंध नहीं है. इनके उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन और इस्तेमाल को अलग-अलग कानूनों के जरिए नियंत्रित किया जाता है.

COTPA के तहत क्या प्रावधान हैं: COTPA यानी Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 तंबाकू उत्पादों के नियमन का प्रमुख कानून है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है. 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है. शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक है.

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DGGI और पुलिस की छापेमारी में बड़ा खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)

पैकेट पर चेतावनी भी जरूरी: तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी और चित्रात्मक चेतावनी देना अनिवार्य है. स्कूल और कॉलेजों को तंबाकू-मुक्त बनाने के लिए भी दिशा-निर्देश लागू हैं. उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 में खुली यानी सिंगल सिगरेट की बिक्री पर रोक संबंधी आदेश लागू किया गया था. इसका उद्देश्य खासकर युवाओं के बीच सिगरेट की आसान उपलब्धता कम करना और धूम्रपान की शुरुआत रोकना था.

बाजार में सिंगल सिगरेट अब भी दिखती है: इसके बावजूद बाजार में एक-एक सिगरेट बेचने की तस्वीर आम है. यह इस बात की ओर इशारा करती है कि कानून बनाने के साथ उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी उतना ही ध्यान देना होगा. सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं है. नियमित जांच, चालान और जागरूकता अभियान भी जरूरी हैं.

हुक्का बार पर भी कानूनी शिकंजा: हुक्का बार का संचालन भी पिछले कुछ वर्षों से कानूनी और प्रशासनिक बहस का विषय रहा है. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को COTPA के तहत नियंत्रित किया जाता है. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की कानून-प्रवर्तन संबंधी गाइडलाइन में भी हुक्का बार के संचालन को तंबाकू नियंत्रण के उद्देश्यों के विपरीत माना गया है. ऐसे मामलों में स्थानीय कानून और सक्षम प्राधिकरण की अनुमति भी महत्वपूर्ण होती है.

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तंबाकू के अवैध कारोबार से हो रही करोड़ों की कर चोरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

हाईकोर्ट की टिप्पणी क्यों अहम है: मई 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की टिप्पणी भी इस मामले में महत्वपूर्ण रही. न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने कहा कि हुक्का बार चलाना मौलिक अधिकार नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी गतिविधि को सामान्य व्यावसायिक गतिविधि के समान संरक्षण नहीं दिया जा सकता. जहां वैधानिक लाइसेंस जरूरी हो, वहां संचालक को संबंधित लाइसेंस लेना होगा.

हर कैफे के लिए एक जैसा लाइसेंस नहीं: इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदेश के हर रेस्तरां या कैफे के लिए अपने आप एक समान राज्यव्यापी हुक्का बार लाइसेंस व्यवस्था लागू हो जाती है. हुक्का बार की वैधता और स्थानीय अनुमति संबंधित कानूनों और सक्षम प्राधिकारियों के नियमों पर निर्भर करती है. संबंधित मामले में अदालत के सामने यह भी बताया गया था कि याचिकाकर्ता के पास हुक्का बार चलाने का कोई विशिष्ट लाइसेंस नहीं था. इसलिए ऐसे मामलों में तथ्य और स्थानीय नियमों को देखना जरूरी है.

अवैध कारोबार पर कई विभागों की नजर: अवैध हुक्का बार और तंबाकू की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग, राज्य कर विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है. अगर किसी मामले में कर चोरी, बिना बिल माल की बिक्री, अवैध निर्माण या फर्जी ई-वे बिल का इस्तेमाल सामने आता है तो संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकते हैं. ऐसे मामलों में सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा पहलू नहीं, बल्कि टैक्स चोरी और आर्थिक अपराध का पहलू भी सामने आता है.

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जानिए कैसे यूपी में बैन को दरकिनार कर बेचा जा रहा पान मसाला. (Photo Credit: ETV Bharat)

DGGI की कार्रवाई में सामने आया बड़ा मामला: अगस्त 2026 में DGGI की लखनऊ जोनल यूनिट ने चित्रकूट और बांदा में पान मसाला, फ्लेवर्ड जर्दा और गुटखा के कथित अवैध निर्माण नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की. जांच में करीब 185 करोड़ रुपये की कर और उपकर चोरी का मामला सामने आया. कार्रवाई में पैकिंग मशीनें और तैयार उत्पाद भी बरामद किए गए. यह मामला दिखाता है कि तंबाकू और पान मसाला का अवैध कारोबार सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि राजस्व का भी बड़ा मुद्दा है.

सरकार के लिए टैक्स राजस्व भी बड़ा सवाल: तंबाकू उत्पादों से सरकार को मिलने वाला राजस्व इस पूरी बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है. उपलब्ध राज्य कर विभाग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में सिगरेट से 435.34 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ था. 2024-25 में यह बढ़कर 490.42 करोड़ रुपये हो गया. यानी एक साल में सिगरेट से मिलने वाले कर में करीब 12.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

पान मसाला-तंबाकू से टैक्स में कमी: पान मसाला, खैनी और चबाने वाले तंबाकू को मिलाकर संबंधित तंबाकू उत्पाद श्रेणी से 2023-24 में 601.53 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ था. 2024-25 में यह घटकर 541.51 करोड़ रुपये रह गया. यानी इस श्रेणी में करीब 9.98 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई. ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार के लिए तंबाकू नियंत्रण के साथ राजस्व का सवाल भी जुड़ा हुआ है.

आखिर पूर्ण गुटखा प्रतिबंध कितना संभव: उत्तर प्रदेश में गुटखा और तंबाकू को लेकर कानून और नियम मौजूद हैं, लेकिन बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता अभी भी बड़ी चुनौती है. अलग-अलग पाउच में पान मसाला और तंबाकू की बिक्री, अवैध निर्माण, नकली उत्पाद और कमजोर निगरानी प्रतिबंध के असर को कम कर सकते हैं. दूसरी तरफ, तंबाकू से जुड़े कारोबार और सरकार के राजस्व का सवाल भी नीति को जटिल बनाता है. इसलिए पूर्ण प्रतिबंध की सफलता सिर्फ आदेश पर नहीं, बल्कि मजबूत निगरानी, अवैध सप्लाई चेन पर कार्रवाई, जागरूकता और वैकल्पिक रोजगार जैसी कई चीजों पर निर्भर करेगी.

कानून से ज्यादा जरूरी उसका पालन: लाल पीक के निशान से लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे मरीजों और अवैध फैक्ट्रियों पर हो रही कार्रवाई तक, तंबाकू की पूरी तस्वीर सामने है. सवाल यह नहीं है कि कानून है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि कानून जमीन पर कितना लागू हो रहा है. अगर दुकानदार तक उत्पाद आसानी से पहुंच रहा है और उपभोक्ता उसे आसानी से खरीद पा रहा है तो सिर्फ कागजों पर प्रतिबंध का असर सीमित रहेगा. तंबाकू नियंत्रण की असली परीक्षा यही है कि कानून, बाजार और लोगों की आदतों के बीच की इस दूरी को कितना कम किया जा सकता है.

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