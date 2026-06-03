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ईंधन की बढ़ती कीमत के कारण विमान कंपनियों को न हो बड़ा नुकसान, सरकार ने उठाया ये कदम

सरकार के इस कदम से एटीएफ की कीमतें स्थिर रहेंगी और कंपनियों को बड़ा नुकसान नहीं होगा. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

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कॉन्सेप्ट फोटो (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 3, 2026 at 6:40 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 10,000 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी. उन्हें यह सहायता अनुसूचित एयरलाइनों को विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में स्थिरता प्रदान करने के लिए दी गई है.

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों का विमानन क्षेत्र पर भारी दबाव बना हुआ है.इस निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व अस्थिरता के एयरलाइनों, यात्रियों और ओएमसी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है.

सरकार ने कहा कि इस स्थिरीकरण सहायता से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित होने, यात्रियों के लिए किराए में उतार-चढ़ाव कम होने और एयरलाइंस को परिचालन की अधिक कुशलता से योजना बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

इससे लंबी दूरी पर जाने वाले एयरलाइंस के साथ-साथ क्षेत्रीय, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों से कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा और उड़ान योजना के तहत विकसित हवाईअड्डे के बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण भारतीय एयरलाइंस को अतिरिक्त परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

इन प्रतिबंधों के कारण एयरलाइंस को यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य एशिया के लिए लंबे मार्ग अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे ईंधन की खपत और परिचालन लागत बढ़ गई है. परिणामस्वरूप, लंबी दूरी के हवाई किराए में वृद्धि हुई है, अंतरराष्ट्रीय मांग कमजोर हुई है और कुछ एयरलाइंस ने कुछ मार्गों पर सेवाएं कम कर दी हैं या निलंबित कर दी हैं. सरकार के अनुसार, इस उपाय से पर्यटन, आतिथ्य, रसद, व्यापार और निर्यात क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही एयरलाइंस, हवाईअड्डों, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों, एमआरओ और यात्रा सेवाओं में रोजगार बनाए रखने में मदद मिलेगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बनाए रखकर, इस पहल से वैश्विक बाजारों के साथ भारत का एकीकरण मजबूत होने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है.

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय एटीएफ की कीमतें मार्च 2026 में 60.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 में 142 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं, जो लगभग ढाई गुना वृद्धि है. एविएलाज कंसल्टेंट्स के सीईओ और विमानन विशेषज्ञ संजय लाजर ने ईटीवी भारत को बताया, “सरकार द्वारा निर्धारित भारतीय एयरलाइनों के लिए एटीएफ की कीमतों को स्थिर करने हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने का कदम बहुत स्वागत योग्य है. इससे एटीएफ की बढ़ती कीमतों में कुछ स्थिरता आएगी, खासकर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में.”

उन्होंने आगे कहा, “यह एटीएफ कोष ओएमसी को एटीएफ की बढ़ती लागत के उतार-चढ़ाव से बचाएगा और यह ओएमसी को चुकाने योग्य एकमुश्त अग्रिम राशि के रूप में दिया जाएगा, जिसे योजना में भाग लेने वाली एयरलाइनों को दिया जाएगा. एटीएफ के लिए 75.60 रुपये का स्थिरीकरण मूल्य एक बड़ा कदम है और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ऑपरेटरों द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुले बाजार मूल्य लागू थे और वे 145 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए थे.”

यह एटीएफ फंड 36 महीनों के लिए एक अस्थायी उपाय है और इसे ओएमसी द्वारा चुकाया जाना है. इसमें भाग लेने की इच्छुक एयरलाइन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित होने वाले समझौता ज्ञापनों के अनुसार, प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्णय लिए जाएंगे.

संजय लाजर ने कहा, “मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस तरह का कदम उठाने और एयरलाइनों को संकट से उबारने के लिए उनकी सराहना करता हूं, हालांकि यह विमानन क्षेत्र में चल रहे संकट को पूरी तरह से दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है. यह एक बड़ा कदम है. हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल विभिन्न राज्यों पर एटीएफ को युक्तिसंगत बनाने या इसे जीएसटी के दायरे में लाने के लिए दबाव डालेंगे और हवाई अड्डा संचालक भी करों, शुल्कों, सीयूटीई और पीएसएफ आदि पर लगाम लगाएंगे ताकि एयरलाइनों को परिचालन लागत में उचितता की उम्मीद हो सके.”

एटीएफ एयरलाइन परिचालन लागत का लगभग 40 फीसदी हिस्सा है और अत्यधिक अस्थिरता के समय यह 60 फीसदी तक बढ़ सकता है, जिससे ईंधन एयरलाइनों के लिए सबसे बड़े लागत दबावों में से एक बन जाता है.

सरकार ने कहा कि ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि से एयरलाइन कंपनियों की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है और ओएमसी को भी नुकसान हो रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि घरेलू एटीएफ (अल्ट्रा-फ्यूल) की कीमतें अभी भी निर्धारित सीमा के भीतर हैं.

स्वीकृत सहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से ओएमसी को ब्याज-मुक्त अग्रिम के रूप में प्रदान की जाएगी. यह राशि ओएमसी को तब क्षतिपूर्ति करेगी जब प्रचलित अंतरराष्ट्रीय एटीएफ की कीमतें स्वीकृत तंत्र के तहत निर्धारित बेंचमार्क मूल्य से अधिक हो जाएंगी. यह योजना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों के लिए सभी इच्छुक भारतीय अनुसूचित एयरलाइनों के लिए उपलब्ध होगी.

घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमतें तय कर दी गई हैं, लेकिन भारतीय एयरलाइंस अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए आयात समता मूल्य पर ईंधन खरीदना जारी रखे हुए हैं. इससे उन्हें ईंधन की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है. नई व्यवस्था के तहत ईंधन खरीद के लिए एक निश्चित मूल्य व्यवस्था लागू की गई है, जिससे परिचालन खर्चों में अधिक पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा और एयरलाइंस पर ईंधन की कीमतों में अचानक होने वाली वृद्धि का प्रभाव कम होगा.

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस ढांचे में वसूली और समायोजन की व्यवस्था भी शामिल है. अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें सामान्य होने पर, अंतर राशि ओएमसी से वसूल की जाएगी और भारत की संचित निधि में वापस जमा की जाएगी. यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक पूरी सहायता राशि वसूल नहीं हो जाती और उसका निपटान नहीं हो जाता,

इस योजना के तहत, भाग लेने वाली एयरलाइंस ओएमसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय हस्ताक्षरकर्ता होंगे. इस सुविधा का लाभ उठाने वाली एयरलाइंस तीन साल तक एटीएफ की खरीद विशेष रूप से ओएमसी से करेंगी, जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाएगी या अग्रिम राशि की पूरी वसूली हो जाएगी, जो भी पहले हो. नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और व्यय विभाग के प्रतिनिधियों वाली एक निगरानी समिति कार्यान्वयन, दावों के सत्यापन, मिलान और निपटान की देखरेख करेगी. सभी दावों और वसूलियों की लेखापरीक्षा की जाएगी.

एटीएफ द्वारा दी जाने वाली मूल्य स्थिरीकरण सहायता 36 महीनों तक लागू रहेगी, जिसमें वार्षिक समीक्षा का प्रावधान है या अग्रिम राशि की पूरी वसूली और निपटान होने तक, जो भी पहले हो. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोष का पूरा हिसाब नहीं हो पाता है, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इस प्रस्ताव को इस अवधि से आगे बढ़ाया जा सकता है.इस घोषणा के बाद, इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में 1.62% तक की वृद्धि हुई, जो एयरलाइनों पर ईंधन संबंधी लागत दबाव में संभावित कमी को लेकर निवेशकों के आशावाद को दर्शाती है.

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