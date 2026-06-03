ETV Bharat / bharat

ईंधन की बढ़ती कीमत के कारण विमान कंपनियों को न हो बड़ा नुकसान, सरकार ने उठाया ये कदम

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 10,000 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी. उन्हें यह सहायता अनुसूचित एयरलाइनों को विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में स्थिरता प्रदान करने के लिए दी गई है.

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों का विमानन क्षेत्र पर भारी दबाव बना हुआ है.इस निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व अस्थिरता के एयरलाइनों, यात्रियों और ओएमसी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है.

सरकार ने कहा कि इस स्थिरीकरण सहायता से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित होने, यात्रियों के लिए किराए में उतार-चढ़ाव कम होने और एयरलाइंस को परिचालन की अधिक कुशलता से योजना बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

इससे लंबी दूरी पर जाने वाले एयरलाइंस के साथ-साथ क्षेत्रीय, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों से कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा और उड़ान योजना के तहत विकसित हवाईअड्डे के बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण भारतीय एयरलाइंस को अतिरिक्त परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

इन प्रतिबंधों के कारण एयरलाइंस को यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य एशिया के लिए लंबे मार्ग अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे ईंधन की खपत और परिचालन लागत बढ़ गई है. परिणामस्वरूप, लंबी दूरी के हवाई किराए में वृद्धि हुई है, अंतरराष्ट्रीय मांग कमजोर हुई है और कुछ एयरलाइंस ने कुछ मार्गों पर सेवाएं कम कर दी हैं या निलंबित कर दी हैं. सरकार के अनुसार, इस उपाय से पर्यटन, आतिथ्य, रसद, व्यापार और निर्यात क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही एयरलाइंस, हवाईअड्डों, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों, एमआरओ और यात्रा सेवाओं में रोजगार बनाए रखने में मदद मिलेगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बनाए रखकर, इस पहल से वैश्विक बाजारों के साथ भारत का एकीकरण मजबूत होने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है.

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय एटीएफ की कीमतें मार्च 2026 में 60.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 में 142 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं, जो लगभग ढाई गुना वृद्धि है. एविएलाज कंसल्टेंट्स के सीईओ और विमानन विशेषज्ञ संजय लाजर ने ईटीवी भारत को बताया, “सरकार द्वारा निर्धारित भारतीय एयरलाइनों के लिए एटीएफ की कीमतों को स्थिर करने हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने का कदम बहुत स्वागत योग्य है. इससे एटीएफ की बढ़ती कीमतों में कुछ स्थिरता आएगी, खासकर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में.”

उन्होंने आगे कहा, “यह एटीएफ कोष ओएमसी को एटीएफ की बढ़ती लागत के उतार-चढ़ाव से बचाएगा और यह ओएमसी को चुकाने योग्य एकमुश्त अग्रिम राशि के रूप में दिया जाएगा, जिसे योजना में भाग लेने वाली एयरलाइनों को दिया जाएगा. एटीएफ के लिए 75.60 रुपये का स्थिरीकरण मूल्य एक बड़ा कदम है और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ऑपरेटरों द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुले बाजार मूल्य लागू थे और वे 145 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए थे.”

यह एटीएफ फंड 36 महीनों के लिए एक अस्थायी उपाय है और इसे ओएमसी द्वारा चुकाया जाना है. इसमें भाग लेने की इच्छुक एयरलाइन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित होने वाले समझौता ज्ञापनों के अनुसार, प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्णय लिए जाएंगे.

संजय लाजर ने कहा, “मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस तरह का कदम उठाने और एयरलाइनों को संकट से उबारने के लिए उनकी सराहना करता हूं, हालांकि यह विमानन क्षेत्र में चल रहे संकट को पूरी तरह से दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है. यह एक बड़ा कदम है. हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल विभिन्न राज्यों पर एटीएफ को युक्तिसंगत बनाने या इसे जीएसटी के दायरे में लाने के लिए दबाव डालेंगे और हवाई अड्डा संचालक भी करों, शुल्कों, सीयूटीई और पीएसएफ आदि पर लगाम लगाएंगे ताकि एयरलाइनों को परिचालन लागत में उचितता की उम्मीद हो सके.”