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NHRC ने भारत में खाने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की मांग की

NHRC ने भारत में खाने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की मांग की ( File Photo )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मंगलवार को भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एक बहु-स्तरीय विशेष कार्य बल (मल्टी-लेवल स्पेशल टास्क फोर्स) बनाने की मांग की.

'भारत में खाद्य मिलावट से निपटना: इसके दायरे, चुनौतियों और सुधारों को समझना' विषय पर आयोजित खाद्य और पोषण के अधिकार से संबंधित एक कोर ग्रुप मीटिंग को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी ने मिलावट पर लगाम लगाने के लिए इस विशेष टास्क फोर्स के गठन का आह्वान किया.

सयानी ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल फूड टेस्टिंग और हर महीने जांच किए जाने की वकालत की. उन्होंने नियमों को सख्ती से लागू करने, उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने, 24/7 हेल्पलाइन शुरू करने और स्कूल के पाठ्यक्रम में मिलावटखोरी के विषय को शामिल करने पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने और शिकायतों के निपटारे के लिए 'फास्ट-ट्रैक' सिस्टम बनाने की भी बात कही.

एनएचआरसी (NHRC) के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जस्टिस (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी और विजया भारती सयानी जैसे सदस्य शामिल हुए.

बैठक में महासचिव भरत लाल, महानिदेशक (जांच) अनुपमा नीलेकर चंद्रा, रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, संयुक्त सचिव समीर कुमार और साइडिंगपुई छकछुआक भी मौजूद थे. इनके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सीईओ रजित पुन्हानी, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, वैधानिक निकायों के प्रतिनिधि, मानवाधिकार कार्यकर्ता, उपभोक्ता कार्यकर्ता, शिक्षाविद, नागरिक समाज के सदस्य और विषय विशेषज्ञ भी इस बैठक में शामिल हुए.

अपने संबोधन में, जस्टिस रामासुब्रमण्यन ने खाद्य पदार्थों में मिलावट से निपटने के लिए भारत के कानूनी ढांचे की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने 1918 के 'मद्रास प्रिवेंशन ऑफ एडल्टरेशन एक्ट' से लेकर 2006 के 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट' तक इसके विकास के सफर के बारे में बताया.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कई दशकों से अलग-अलग स्तरों पर मिलावटखोरी को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "जीवन जीने की औसत उम्र (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) में बढ़ोतरी के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए, जैसा कि संविधान में गारंटी दी गई है. हर व्यक्ति को स्वस्थ और बीमारी मुक्त जीवन जीने का अधिकार है." उन्होंने हितधारकों से आग्रह किया कि वे केवल आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय मिलावटी भोजन के गहरे प्रभाव पर विचार करें.

'भोजन ही औषधि होनी चाहिए' के विचार का जिक्र करते हुए, रामासुब्रमण्यन ने टिप्पणी की कि समय के साथ यह सिद्धांत खत्म होता जा रहा है. उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि 'खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954' के तहत मिलावटखोरी के कुछ मामले आज भी अदालत में लाए जा रहे हैं, जो अक्सर 15 साल पुरानी रिपोर्टों पर आधारित होते हैं. इससे सबूत पुराने और बेअसर हो जाते हैं और मुकदमा कमजोर पड़ जाता है.