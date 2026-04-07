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NHRC ने भारत में खाने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की मांग की

खाने और न्यूट्रिशन के अधिकार पर एक कोर ग्रुप की मीटिंग में खाने में मिलावट को रोकने के कई उपायों पर जोर दिया गया.

To curb food adulteration in India NHRC calls for multi-level special task force
NHRC ने भारत में खाने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की मांग की (File Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 8:35 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मंगलवार को भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एक बहु-स्तरीय विशेष कार्य बल (मल्टी-लेवल स्पेशल टास्क फोर्स) बनाने की मांग की.

'भारत में खाद्य मिलावट से निपटना: इसके दायरे, चुनौतियों और सुधारों को समझना' विषय पर आयोजित खाद्य और पोषण के अधिकार से संबंधित एक कोर ग्रुप मीटिंग को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी ने मिलावट पर लगाम लगाने के लिए इस विशेष टास्क फोर्स के गठन का आह्वान किया.

सयानी ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल फूड टेस्टिंग और हर महीने जांच किए जाने की वकालत की. उन्होंने नियमों को सख्ती से लागू करने, उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने, 24/7 हेल्पलाइन शुरू करने और स्कूल के पाठ्यक्रम में मिलावटखोरी के विषय को शामिल करने पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने और शिकायतों के निपटारे के लिए 'फास्ट-ट्रैक' सिस्टम बनाने की भी बात कही.

एनएचआरसी (NHRC) के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जस्टिस (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी और विजया भारती सयानी जैसे सदस्य शामिल हुए.

बैठक में महासचिव भरत लाल, महानिदेशक (जांच) अनुपमा नीलेकर चंद्रा, रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, संयुक्त सचिव समीर कुमार और साइडिंगपुई छकछुआक भी मौजूद थे. इनके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सीईओ रजित पुन्हानी, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, वैधानिक निकायों के प्रतिनिधि, मानवाधिकार कार्यकर्ता, उपभोक्ता कार्यकर्ता, शिक्षाविद, नागरिक समाज के सदस्य और विषय विशेषज्ञ भी इस बैठक में शामिल हुए.

अपने संबोधन में, जस्टिस रामासुब्रमण्यन ने खाद्य पदार्थों में मिलावट से निपटने के लिए भारत के कानूनी ढांचे की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने 1918 के 'मद्रास प्रिवेंशन ऑफ एडल्टरेशन एक्ट' से लेकर 2006 के 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट' तक इसके विकास के सफर के बारे में बताया.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कई दशकों से अलग-अलग स्तरों पर मिलावटखोरी को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "जीवन जीने की औसत उम्र (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) में बढ़ोतरी के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए, जैसा कि संविधान में गारंटी दी गई है. हर व्यक्ति को स्वस्थ और बीमारी मुक्त जीवन जीने का अधिकार है." उन्होंने हितधारकों से आग्रह किया कि वे केवल आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय मिलावटी भोजन के गहरे प्रभाव पर विचार करें.

'भोजन ही औषधि होनी चाहिए' के विचार का जिक्र करते हुए, रामासुब्रमण्यन ने टिप्पणी की कि समय के साथ यह सिद्धांत खत्म होता जा रहा है. उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि 'खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954' के तहत मिलावटखोरी के कुछ मामले आज भी अदालत में लाए जा रहे हैं, जो अक्सर 15 साल पुरानी रिपोर्टों पर आधारित होते हैं. इससे सबूत पुराने और बेअसर हो जाते हैं और मुकदमा कमजोर पड़ जाता है.

खाद्य उत्पादन में वृद्धि और मोबाइल लैब सहित टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे की मौजूदगी को स्वीकार करते हुए, रामासुब्रमण्यन ने उनकी प्रभावशीलता और रखरखाव पर चिंता जताई. उपभोक्ता की उदासीनता (लापरवाही) को एक मुख्य मुद्दा बताते हुए, उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे सरकारी हस्तक्षेप के लिए ठोस और व्यावहारिक सुझाव दें.

चुनौती की गंभीरता पर जोर देते हुए, महासचिव भरत लाल ने कहा कि एक बार जब मिलावटी उत्पाद सप्लाई चेन (बाजार) में पहुंच जाते हैं, तो उनका पता लगाना या उन्हें वापस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

उन्होंने कहा, "जांच में फेल हुआ एक सैंपल भी सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है. एनएचआरसी को मिड-डे मील और खाने में मिलावट से जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं, और जवाबदेही तय करने के लिए आयोग ने इन मामलों पर संज्ञान लिया है. सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना आज की बेहद जरूरी आवश्यकता है."

लाल ने प्रतिभागियों से यह भी आग्रह किया कि वे केवल समस्या की पहचान करने तक ही सीमित न रहें, बल्कि मिलकर ऐसे समाधान खोजने पर ध्यान दें जिन पर वास्तव में अमल किया जा सके.

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सीईओ रजित पुन्हानी ने संस्थान के कामकाज पर जोर दिया, जो एक सरल और निरंतर अभियान के माध्यम से खाद्य विक्रेताओं (फूड वेंडर्स) को अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराने के लिए प्रोत्साहित करता है.

यह बताते हुए कि राज्य सरकारें भी विक्रेताओं (वेंडर्स) को लाइसेंस जारी करती हैं, पुन्हानी ने खाली पदों को भरने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकारें अलग-अलग स्तरों पर मिलावटी उत्पादों की प्रभावी ढंग से निगरानी और जांच कर सकेंगी.

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि फल और सब्जियों को ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए रंगों का इस्तेमाल न करने के लिए विक्रेताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

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