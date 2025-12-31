ETV Bharat / bharat

अब चीन का दावा, बोला- हमने कराई भारत-पाकिस्तान झगड़े की मध्यस्थता

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 19 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. ( ANI )

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार दावों और भारत के जवाबों के बाद, चीन ने मंगलवार को दावा किया कि उसने इस साल की शुरुआत में सैन्य झड़पों के दौरान दोनों देशों के बीच झगड़े को बढ़ने से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की थी. चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा X पर जारी एक बयान के अनुसार, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इंटरनेशनल सिचुएशन और चीन के विदेशी संबंधों पर सिंपोजियम में बोलते हुए कहा कि बीजिंग ने भारत-पाकिस्तान टकराव सहित कई ग्लोबल झगड़ों में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है. वांग ने कहा, "स्थायी शांति बनाने के लिए, हमने एक ऑब्जेक्टिव और सही रवैया अपनाया है, और लक्षणों और असली वजहों, दोनों को सुलझाने पर ध्यान दिया है. हॉटस्पॉट मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन के इस तरीके को अपनाते हुए, हमने उत्तरी म्यांमार, ईरानी न्यूक्लियर मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के मुद्दों और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हाल के झगड़े में मध्यस्थता की." वांग की यह बात भारत और पाकिस्तान के बीच मई में एक छोटी, लेकिन तेज मिलिट्री लड़ाई के कुछ महीने बाद आई है, जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर की पहलगाम घाटी में हुए एक आतंकी हमले से शुरू हुई थी. इसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ जवाब दिया. इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया.