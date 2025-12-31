अब चीन का दावा, बोला- हमने कराई भारत-पाकिस्तान झगड़े की मध्यस्थता
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को कहाकि बीजिंग ने भारत-पाकिस्तान गतिरोध सहित कई ग्लोबल झगड़ों में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है.
Published : December 31, 2025 at 10:35 AM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार दावों और भारत के जवाबों के बाद, चीन ने मंगलवार को दावा किया कि उसने इस साल की शुरुआत में सैन्य झड़पों के दौरान दोनों देशों के बीच झगड़े को बढ़ने से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की थी.
चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा X पर जारी एक बयान के अनुसार, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इंटरनेशनल सिचुएशन और चीन के विदेशी संबंधों पर सिंपोजियम में बोलते हुए कहा कि बीजिंग ने भारत-पाकिस्तान टकराव सहित कई ग्लोबल झगड़ों में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है.
FM Wang Yi: Facing critical challenges to international justice, China acted as a steadying force. pic.twitter.com/Dix6O0NtcU— CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) December 31, 2025
वांग ने कहा, "स्थायी शांति बनाने के लिए, हमने एक ऑब्जेक्टिव और सही रवैया अपनाया है, और लक्षणों और असली वजहों, दोनों को सुलझाने पर ध्यान दिया है. हॉटस्पॉट मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन के इस तरीके को अपनाते हुए, हमने उत्तरी म्यांमार, ईरानी न्यूक्लियर मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के मुद्दों और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हाल के झगड़े में मध्यस्थता की."
वांग की यह बात भारत और पाकिस्तान के बीच मई में एक छोटी, लेकिन तेज मिलिट्री लड़ाई के कुछ महीने बाद आई है, जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर की पहलगाम घाटी में हुए एक आतंकी हमले से शुरू हुई थी. इसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ जवाब दिया. इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया.
भारत ने लगातार किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावों को खारिज किया है, और कहा है कि चार दिन की लड़ाई को सीधे मिलिट्री-टू-मिलिट्री बातचीत से सुलझाया गया था.
नई दिल्ली का कहना है कि इस भारी नुकसान से परेशान होकर, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) ने भारतीय DGMO को फोन किया और दोनों पक्ष 10 मई से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोकने पर राजी हुए.
चीन के दावे ने संकट के दौरान उसकी भूमिका पर फिर से ध्यान खींचा है, खासकर पाकिस्तान के साथ उसके करीबी रक्षा संबंधों को देखते हुए. चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है. नवंबर में, US-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एक रिपोर्ट में चीन पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद गलत जानकारी फैलाने का कैंपेन चलाने का आरोप लगाया गया था.
US कांग्रेस की सलाहकार संस्था ने कहा कि बीजिंग ने नकली सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करके AI से बनी विमान के मलबे की तस्वीरें फैलाईं, जिनका मकसद कथित तौर पर फ्रांसीसी रफाल फाइटर जेट की बिक्री को कम करना था, जबकि वह अपने J-35 विमान को प्रमोट कर रहा था.
डिप्लोमैटिक मोर्चे पर, बीजिंग ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन संयम बरतने को कहा था, साथ ही उसने भारत के हमलों पर अफ़सोस भी जताया था. चीनी विदेश मंत्रालय ने 7 मई को कहा, "चीन को आज सुबह भारत का मिलिट्री ऑपरेशन अफसोसनाक लगा। हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं."
