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बच्चों को उकसाने के आरोप: टीवीके नेता विजय के खिलाफ कार्रवाई के लिए DGP को सिफारिश

चेन्नई: टीवीके नेता विजय के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों में वोट मांगने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने की शिकायतों के बाद, तमिलनाडु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (TNSCPCR) ने पुलिस महानिदेशक (DGP) और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की है.

2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता पिछले कुछ हफ्तों से लेकर वोटिंग के दिन तक चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से लगे हुए थे. इस संदर्भ में, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता विजय ने भी इन चुनाव अभियानों में भाग लिया. एक मंच से एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "बच्चों को अपने माता-पिता से कहना चाहिए कि वे 'सीटी' चिह्न के लिए अपना वोट दें."

विजय के इस भाषण को लेकर अलग-अलग जगहों से शिकायतें सामने आईं. उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई, आलोचकों का कहना था कि राजनीतिक फायदे के लिए बच्चों को भड़काना गैर-कानूनी काम है. इसलिए, टीएनएससीपीसीआर ने पुलिस महानिदेशक (DGP) और चुनाव आयोग को एक सिफारिश दी है, जिसमें उनसे विजय के खिलाफ एक्शन लेने का अनुरोध किया गया है.

यह सिफारिश उन आरोपों के बाद की गई है कि चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने बच्चों को भावनात्मक रूप से उकसाया कि वे अपने माता-पिता पर टीवीके को वोट देने के लिए दबाव डालें, और इस तरह उन्हें वोट मांगने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया.

इस मामले पर जारी एक बयान में, आयोग ने कहा: "चुनाव प्रचार के नियमों के अनुसार, बच्चों को मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, उनके भाषणों से यह साफ है कि टीवीके नेता विजय ने बहुत चालाकी से बच्चों का इस्तेमाल किया है."