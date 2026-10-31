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शराब की खाली बोतल से होगा 1000 करोड़ का फायदा! तमिलनाडु सरकार ने लायी यह पॉलिसी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय. (File) ( X /@TNDIPR )

चेन्नई: क्या आपने कभी सोचा है कि शराब की खाली बोतल भी करोड़ों का खेल कर सकती है? तमिलनाडु सरकार ने शराब की बोतलों पर 10 रुपये का एक ऐसा अनूठा गणित लागू किया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. सरकार अब शराब की बोतल पर 10 रुपये अतिरिक्त लेगी, लेकिन ट्विस्ट यह है कि खाली बोतल वापस करते ही यह पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा. मंत्री का दावा है कि इस 'खाली बोतल' के चक्कर में हर साल 1600 करोड़ का बड़ा खेल हो रहा था, जिसे रोकने के लिए अब यह फॉर्मूला निकाला गया है.

राज्य के आबकारी मंत्री विग्नेश ने तस्माक (TASMAC) द्वारा शराब की बोतलों की कीमत में 10 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने की खबरों पर स्पष्टीकरण दिया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान यदि शराब की बोतल की आधिकारिक कीमत 140 रुपये थी, तो दुकानों पर सेल्समैन ग्राहकों से 10 रुपये अतिरिक्त यानी 150 वसूलते थे. नियम यह था कि जब ग्राहक खाली बोतल वापस लाएगा, तो उसे वह 10 रुपये रिफंड मिल जाएंगे. लेकिन गड़बड़ी यह थी कि यह अतिरिक्त 10 रुपये सरकारी रिकॉर्ड या बजट खाते में दर्ज नहीं होते थे.