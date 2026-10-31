शराब की खाली बोतल से होगा 1000 करोड़ का फायदा! तमिलनाडु सरकार ने लायी यह पॉलिसी
मंत्री ने कहा- इस 'खाली बोतल' के चक्कर में हर साल 1600 करोड़ का घाटा हो रहा था, जिसे रोकने के लिए यह फॉर्मूला निकाला.
Published : October 31, 2026 at 7:13 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 7:20 PM IST
चेन्नई: क्या आपने कभी सोचा है कि शराब की खाली बोतल भी करोड़ों का खेल कर सकती है? तमिलनाडु सरकार ने शराब की बोतलों पर 10 रुपये का एक ऐसा अनूठा गणित लागू किया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. सरकार अब शराब की बोतल पर 10 रुपये अतिरिक्त लेगी, लेकिन ट्विस्ट यह है कि खाली बोतल वापस करते ही यह पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा. मंत्री का दावा है कि इस 'खाली बोतल' के चक्कर में हर साल 1600 करोड़ का बड़ा खेल हो रहा था, जिसे रोकने के लिए अब यह फॉर्मूला निकाला गया है.
राज्य के आबकारी मंत्री विग्नेश ने तस्माक (TASMAC) द्वारा शराब की बोतलों की कीमत में 10 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने की खबरों पर स्पष्टीकरण दिया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान यदि शराब की बोतल की आधिकारिक कीमत 140 रुपये थी, तो दुकानों पर सेल्समैन ग्राहकों से 10 रुपये अतिरिक्त यानी 150 वसूलते थे. नियम यह था कि जब ग्राहक खाली बोतल वापस लाएगा, तो उसे वह 10 रुपये रिफंड मिल जाएंगे. लेकिन गड़बड़ी यह थी कि यह अतिरिक्त 10 रुपये सरकारी रिकॉर्ड या बजट खाते में दर्ज नहीं होते थे.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रति बोतल 10 रुपये के हिसाब से यह राशि हर महीने करीब 300 करोड़ और सालाना 3,600 करोड़ बैठती है. पायलट प्रोजेक्ट की जांच में सामने आया कि करीब 40% ग्राहक (शराब पीने के बाद) खाली बोतल कभी दुकान पर वापस लौटाने आते ही नहीं हैं. ऐसे में जो 40% लोग बोतल नहीं लौटाते थे, उनके हिस्से का रिफंड, जो सालाना करीब 1,600 करोड़ बनता था सरकारी खजाने में जाने के बजाय सीधे बिचौलियों, ठेकेदारों और स्थानीय स्टाफ की जेबों में चला जाता था.
मंत्री ने कहा, "इसलिए, यह पैसा एमआरपी के जरिए सरकार के पास जाएगा. इसके माध्यम से हर साल 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सरकारी खजाने में आएगी. यह योजना इसी उद्देश्य के लिए लाई गई है." मंत्री ने बताया कि जो बोतल वापस करेंगे उन्हें पैसे वापस मिलेंगे. जो नहीं वापस करेंगे उसके पैसे सरकार के पास रहेंगे.
विग्नेश ने कहा कि बोतलों को इकट्ठा करने वाली मशीन लगाने के लिए फिलहाल टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि शराब की बिक्री को पूरी तरह से ऑनलाइन करना संभव नहीं है. मंत्री ने कहा कि चूंकि तमिलनाडु में शराब की दुकानें कम हैं, इसलिए मौजूदा कर्मचारियों के साथ ही इन दुकानों को चलाना संभव है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जा रही है, बल्कि सिर्फ पुरानी शराब की दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम किया जा रहा है.
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