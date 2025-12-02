करूर भगदड़ मामला: तमिलनाडु ने SC से CBI जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की
तमिलनाडु सरकार ने कहा ऐसे आरोपों को सीबीआई हस्तक्षेप के लिए स्वीकार करने से केंद्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के लिए बाढ़ आ जाएगी.
December 2, 2025
नई दिल्लीः करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच ने गति पकड़ ली है. इस बीच तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उस अंतरिम आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है, जिसके तहत जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. राज्य सरकार ने दलील दी कि यह अंतरिम आदेश एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, जिससे हर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले को राज्य के अधिकार क्षेत्र से हटाने की मांग की जा सकती है.
राज्य सरकार ने लिखित जवाब में यह भी प्रस्तुत किया कि ऐसी जांच को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं कहा जा सकता. क्योंकि, जांच में कई स्तर और कई व्यक्तियों द्वारा सबूतों का संग्रह और समीक्षा स्वतंत्र जांच में बाधा डालेगी. चूंकि एक समिति सबूतों को संभाल रही है, इसलिए सुनवाई के दौरान जिरह की संभावना है. इससे जान गंवाने वाले 41 पीड़ितों और घायल हुए 142 लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा.
राज्य सरकार ने कहा कि उसे इस अदालत के सामने तथ्यात्मक मैट्रिक्स, जिसमें अनुमति अनुरोधों का क्रम, सुरक्षा मूल्यांकन, और एनडीएमए (NDMA) व बीपीआर एंड डी (BPR&D) दिशानिर्देशों का अनुपालन शामिल है, रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया. राज्य ने कहा कि जांच हस्तांतरित करने का दूसरा कारण यह है कि पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों द्वारा मीडिया के सामने की गई टिप्पणियों से नागरिकों के मन में निष्पक्षता और निष्पक्ष जांच पर संदेह पैदा हो सकता है.
राज्य के जवाब में कहा गया, "इस भाषण ने निष्पक्ष जांच को किस हद तक प्रभावित किया, यह न तो दलील में कहा गया है और न ही साबित हुआ है... इससे भी बढ़कर, पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के बारे में जनता को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दें."
राज्य सरकार ने कहा कि कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सीबीआई जांच का निर्देश देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग संयम से, सावधानी से और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए. जहां अदालत संतुष्ट हो कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया ऐसे हस्तांतरण को आवश्यक बनाती है.
राज्य के जवाब में कहा गया, "इसलिए, 13 अक्टूबर 2025 का अंतरिम आदेश प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रस्त है और 'ऑडी ऑल्टरम पार्टम' (दूसरी पार्टी को सुने जाने का अधिकार) के उल्लंघन के आधार पर दूषित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए."
सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया कारण यह है कि घटना में "राजनीतिक रंग" है. राज्य सरकार ने कहा, "संविधान पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य मामले में स्पष्ट रूप से कहा था कि केवल राजनीतिक रंग या आरोप जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने का औचित्य साबित नहीं कर सकते. एक संघीय राजव्यवस्था में जहां केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दल शासन करते हैं, राजनीतिक मकसद या प्रतिद्वंद्विता के आरोप आम बात हैं."
राज्य सरकार ने आगे कहा कि ऐसे आरोपों को सीबीआई हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त आधार के रूप में स्वीकार करने से केंद्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के लिए बाढ़ आ जाएगी. जिससे राज्य की स्वायत्तता और शक्तियों के संवैधानिक संतुलन को कमजोर किया जा सकेगा.
राज्य ने कहा, "इसलिए, अंतरिम आदेश एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, जिससे संविधान पीठ द्वारा जोर दिए गए संघीय ढांचे और न्यायिक आत्म-संयम के विपरीत, हर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले को राज्य के अधिकार क्षेत्र से हटाने की मांग की जा सकती है." राज्य ने तर्क दिया कि जांच को सीबीआई में स्थानांतरित करना अंतरिम स्तर पर याचिकाकर्ता को अंतिम राहत देने के बराबर है.
राज्य ने कहा कि आदेश ने राज्य को जवाब देने का अवसर दिए बिना चल रही पुलिस जांच को प्रभावी ढंग से निलंबित कर दिया है. राज्य ने जोर दिया कि अंतरिम राहत के लिए कोई मामला नहीं बनता है, और जांच को सीबीआई में स्थानांतरित करने वाले अंतरिम आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी और एक सदस्यीय आयोग को बिना किसी हस्तक्षेप के अपना काम जारी रखने की अनुमति मिल सके.
13 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ की घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी. सीबीआई जांच की निगरानी पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति करेगी. न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एनवी अंजारिया की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के करूर भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया था.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि निष्पक्ष जांच नागरिक का अधिकार है, इसलिए निम्नलिखित कुछ निर्देश जारी किए गए हैं. हमने इस अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव किया है. हमने न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी से अनुरोध किया है, जो समिति का प्रमुख बनने के लिए सहमत हो गए हैं. हमने आगे दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों, जो पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे न हों, को चुनने का अनुरोध किया है, जो तमिलनाडु कैडर के हो सकते हैं लेकिन तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं होने चाहिए."
यह याचिका तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई थी. पनीरसेल्वम पिच्चैमुथु, एस प्रभाकरन, सेल्वराज पी और जी एस मणि द्वारा भी अन्य याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी. यह घटना 27 सितंबर 2025 को अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान हुई थी.
